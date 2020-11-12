 أستراليا.. توصية بمحاكمة جنود بتهم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.11.2020

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أستراليا.. توصية بمحاكمة جنود بتهم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان

استنادا إلى تحقيق أجرته السلطات الأسترالية، أعلن قائد الجيش الأسترالي أن هناك أدلة وصفها بالموثوقة على وجود عمليات "قتل غير قانوني" ارتكبها جنود ينتمون للقوات الأسترالية الخاصة في أفغانستان.

قائد الجيش الأسترالي أنغوس كامبل

"قائد الجيش الأسترالي أنغوس كامبل يعتذر للشعب الأفغاني عن "أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون

أقرّ قائد الجيش الأسترالي الخميس (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنوداً من القوات الخاصة الأسترالية "قتلوا بشكل غير قانوني" ما لا يقلّ عن 39 مواطناً أفغانياً من المدنيين وغير المحاربين، وذلك استناداً إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.

مختارات

اتفق العراق وأستراليا على إرسال قوات خاصة أسترالية لتقديم "المشورة والمعاونة لحكومة العراق في بناء قدرات قوات الأمن العراقية". فيما أعلنت الشرطة العراقية عن مقتل 25 من مسلحي "داعش" واعتقال 24 مطلوبا في حوادث عنف متفرقة.

يبدو أن السبب وراء إقالة ترامب لوزير دفاعه مارك إسبر قد بدأ يتضح، حيث بيّن وزير الدفاع (بالوكالة) ميلر نيته سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والشرق الأوسط.

أعلنت الحكومة الأسترالية تعيين مدّعٍ عام خاص للتحقيق بشبهة ارتكاب جنود أستراليين جرائم حرب و"سوء سلوك جسيم وربّما إجرامي" في أفغانستان، مشدّداً على ضرورة التزام العسكريين بالمعايير المفروضة.

وقال الجنرال أنغوس كامبل "إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية أقدّم بكلّ صدق وبدون أيّ تحفّظ اعتذاري عن أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون"، مشيراً إلى أنّه أوصى بمحاكمة هؤلاء الجنود بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وكانت أستراليا قد أعلنت عن تعيين مدع خاص للتحقيق في معلومات عن جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الخاصة الأسترالية ضد مدنيين وسجناء في أفغانستان.وبعدما تحدث عن اتهامات "بتقصير خطير وربما إجرامي"، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في وقت سابق إنه اتخذ هذا القرار لتسوية هذه القضية في أستراليا لاستباق أي تحرك لإحالتها على المحكمة الجنائية الدولية.

ونشر أكثر من 26 ألف جندي أسترالي في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001. وغادرت القوات القتالية الأسترالية أفغانستان في 2013. ومنذ ذلك الحين تنقل وسائل الإعلام الأسترالية اتهامات خطيرة للغاية ضد القوات الأسترالية من بينها قضية سجين قتل على ما يبدو لإخلاء مقعد في مروحية أو مقتل طفل في السادسة من عمره في مداهمة منزل.

وسعت الحكومة في البداية إلى إغلاق حسابات مبلغين عن هذه الاتهامات بينما هاجمت الشرطة الصحافيين الاستقصائيين الذين قاموا بنقلها.

ع.ش/ و.ب (أ ف ب)

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (International Center of Photography)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    جيردا تارو

    مصورة يهودية توجهت، بعد هروبها من ألمانيا عام 1933، إلى إسبانيا لتصوير الحرب الأهلية فيها. وثقت تارو المقاومة ضد الجنرال فرانشيسكو فرانكو - الذي وصل للحكم في إسبانيا عقب الحرب الأهلية. أثارت صور تارو الإعجاب والتعاطف عبر أوروبا، وهذه الصورة نموذج من أعمالها حيث تظهر عضوة في الميليشيا الجمهورية ضد الجنرال فرانكو أثناء تدريبها على إطلاق النار بالقرب من مدينة برشلونة.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (International Center of Photography)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    جيردا تارو

    أعطت تارو الأولوية أثناء توثيقها الحرب الأهلية الإسبانية للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال، كما هو واضح في هذة الصورة لمجموعة من اللاجئين في جنوب إسبانيا. واستطاعت تارو تحقيق نجاح كبير خلال فترة قصيرة، وتعد أول مصورة صحفية تفقد حياتها أثناء التقاطها للصور على خط النار.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Lee Miller Archives)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    لي ميلر

    واحدة من أربع مصورات تم السماح لهن بمرافقة الجيش الأمريكي في أوروبا في نهاية الحرب العالمية الثانية. التقطت ميلر صوراً رائعة لمجلة "فوغ" توثق تحرير معسكري الإبادة النازيين "داخاو" و"بوخنفالد". أما قبل الحرب، فقد كانت ميلر من أتباع السريالية في اعمالها، حتى أن المصور مان راي - الذي يعد من رواد التصوير السريالي في العالم - كان واحداً من أصدقائها المقربين.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Succession Françoise Demulder/Roger-Viollet)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    فرانسواز ديمولديه

    التقطت فرنسواز هذه الصورة عام 1976 في أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي سافرت إليها لتغطية الحرب الأهلية هناك. الصورة، التي توثق مذبحة ضد الفلسطينيين، فازت بجائزة "صورة الصحافة العالمية". المفارقة كانت أن الصورة التي جعلت فرنسواز أول أمرأة في العالم تفوز بتلك الجائزة رُفض نشرها من قبل. لكن الحرب اللبنانية ليست الأولى لفرنسواز، حيث غطت قبلها الحرب الأمريكية في فيتنام أثناء ذروتها.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Christine Spengler/Sygma/Corbis)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    كريستين سبنجلر

    نشأة سبنجلر في العاصمة الإسبانية مدريد جعلتها تتأثر بأعمال الفنانين الإسبان، ومن ضمنهم فرنشيسكو غويا، الذي استطاع التعبير عبر رسوماته عن اللحظات الحالكة في حياة الإنسان. وبعد تصويرها وتوثيقها للصراعات في إيرلندا وفيتنام وكمبوديا وايران وفلسطين، أدركت سبلنجر أنه لحسن الحظ لا يعتاد البشر أبداً على الخوف والظلم.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Dotation Catherine Leroy)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    كاثرين ليروي

    أثناء تصوير الصراعات المسلحة، قد تميل الكفة أحياناً لجانب على حساب الآخر: إما الجنود أو المدنيين. حاولت المصورة كاثرين ليروي، خلال توثيقها للحرب الأمريكية في فيتنام، تصوير جانبي الصراع. صوبت كاثرين عدسة الكاميرا نحو جندي أمريكي أثناء عثوره على جثمان زميل له، ومن ثم زارت نفس الجندي في منزله بعدها بأعوام من أجل توثيق ما خلفته الحرب من آثار.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf Carolyn Cole (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    كارولين كول

    اعتادت كارولين، المصورة في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، على توثيق الكوارث الطبيعية والصراعات بمنطقة أمريكا الوسطى. ثم وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر لتكون بمثابة نقلة في حياة كارولين، حيث قررت بعدها السفر إلى أفغانستان ثم إلى العراق لتغطية الحرب الأمريكية في الدولتين. إلا أن كارولين قررت في النهاية العودة مرة أخرى لتغطية الكوارث الطبيعية.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Susan Meiselas/Magnum Photos)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    سوزان ميسلاس

    أغلبية الصور التي تم التقاطها للحروب والصراعات العسكرية خلال القرن العشرين كانت باللونين الأبيض والأسود. وتعد سوزان بين أولى المصورات اللاتي استخدمن الألوان في صورهن لتثير الكثير من الجدل. فصور سوزان ميسلاس لمناطق النزاع في أمريكا الوسطى نجحت في توسيع مفهوم الحرب لدى الرأي العام، حيث أظهرت كيف تكون معاناة المدنيين في أوقات الحروب. تفتيش المسافرين في نيكاراجوا بهذة الصورة مثال حي على تلك المعاناة.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (picture-alliance/AP Images/Anja Niedringhaus)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    أنيا نيدرينجهاوس

    أنيا معروفة بعودتها الدائمة لمناطق الصراعات المسلحة لتوثيقها من خلال صورها. بدأت أنيا حياتها المهنية بتصوير الحرب في البوسنة، كما قامت بتصوير الحرب الأمريكية في أفغانستان، حيث التقطت هذه الصورة. وأثناء عملها في أفغانستان لحساب وكالة "أسوشيتدبرس"، لقت أنيا نيدرينجهاوس مصرعها. ويضم معرض "مصورات الحرب" 80 عملاً للمصورة الراحلة.


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