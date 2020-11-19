 أستراليا تغير كلمة في نشيدها الوطني لهذا السبب | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 01.01.2021

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منوعات

أستراليا تغير كلمة في نشيدها الوطني لهذا السبب

أنجزت الحكومة الأسترالية أول "أهداف العام الجديد" إذ تم تعديل النشيد الوطني الأسترالي في أول أيام 2021 كنوع من التقدير للسكان الأصليين. رئيس الوزراء سكوت موريسون استخدم النص المعدل في تغريدة العام الجديد.

Australien | Kunstinstallation Sea of Hands | Farben der Flagge der Aborigines (rot, gelb, schwarz)

مجسم فني ضخم لـ "بحر الأيدي" والذي يتكون من آلاف الأيدي بألوان علم السكان الأصليين بأستراليا، الأحمر والأصفر والأسود.

مع بداية العام الجديد، عدلت أستراليا كلمة في نشيدها الوطني كنوع من التقدير والاعتراف بدور السكان الأصليين. ومع أول أيام 2012 تغيرت الفقرة الثانية من النشيد الوطني من "نحن شباب وأحرار" إلى "نحن متحدون وأحرار".

رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، برر التغيير في تصريحات صحفية قائلا: "أستراليا ربما تكون شابة نسبيا لكن لبلدنا تاريخ قديم وشعوب نعترف بدورها ونحترمها بحق"، مشيرا إلى أن هذا التغيير يضفي قيمة لمعنى النشيد الوطني.

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واختار موريسون إعادة الجملة المعدلة من النشيد الوطني، في تغريدته التي هنأ فيها الأستراليين بالعام الجديد وكتب "كل عام جديد سعيد أستراليا، لأننا متحدون وأحرار.

خطوة تعديل النشاط الوطني جاءت بعد أسابيع قليلة من تصريحات رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز التي عبرت خلالها عن تفهمها لغضب السكان الأصليين الأستراليين الذين لا يعكس النشيد الوطني تاريخهم.

وشهدت أستراليا نقاشات عديدة في العام الماضي حول إجراءات الاعتراف بالسكان الأصليين الذين يشكلون حاليا نحو 3 بالمئة من سكان أستراليا البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة.

ا.ف/ م.س

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  • Ein Autofahrer während der Fahrt mit einem Mobiltelefon

    أطرف قوانين المرور في العالم

    يعاقب قانون المرور الألماني سائق السيارة إذا حمل الموبايل أثناء القيادة وتفرض عليه غرامة مالية ونقطة في سجل المرور. أما قيادة السيارة دون ملابس فيجوز ذلك في ألمانيا بشرط عدم الإساءة أو التحرش بالناس في الشارع، لأن داخل السيارة يعد مكانا خاصا لصاحب السيارة ويمكنه عمل أو لبس ما يشاء ما دام لا يخالف قوانين المرور.

  • Bildergalerie Taxis Weltweit

    أطرف قوانين المرور في العالم

    في بريطانيا يمكن قيادة السيارة والدراجة دون ملابس ويمكن للسائق "المضطر" أن يتبول على سيارته بشرط أن يتبول على العجلة الخلفية للسيارة وأن تمس يده اليمنى السيارة. بالإضافة إلى ذلك لا يحق لمراقب السير أن يفرض غرامة على شخص ما لم يرتد المراقب القبعة الرسمية.

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    أطرف قوانين المرور في العالم

    في بعض الولايات الأمريكية هناك أيضا قوانين غريبة، فمثلا في ولاية تينيسي لا يسمح للسائق بالتصويب بالسلاح على الحيوانات أثناء القيادة، بينما يسمح له بقتل الحوت أثناء ذلك، والغريب في الأمر أن ولاية تينيسي لا تقع على البحر. أما ولاية كنتاكي فتسمح للنساء بقيادة السيارة بملابس السباحة "البكيني" إذا كن برفقة شرطي أو كن يحملن عصا ضرب غليظة لحمياتهن من المتطفلين.

  • Deutschland, Grenze zu Dänemark

    أطرف قوانين المرور في العالم

    قوانين السير في الدنمارك تفرض على السائق فحص السيارة جيدا وتفقد جميع مستلزمات الأمان والماء والوقود في السيارة، بالإضافة إلى التأكد من أنه ليس هناك شخص ما ينام تحت السيارة.

  • Frankreich Autoverkehr in Paris drastisch eingeschränkt

    أطرف قوانين المرور في العالم

    فرنسا تفرض قوانين صارمة على السائقين المبتدئين، إذ لا يسمح لهم بتجاوز سرعة 110 كلم/ساعة على الطرق السريعة و80 كلم /ساعة على الطرق الخارجية لمدة عامين بعد استلامهم إجازة السياقة.

  • Parkplatz in Sarajevo Bosnien und Herzegowina

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    في البوسنة لا يحق للسائقين المبتدئين تحت سن 23 عاما بقيادة السيارة ليلا، ولمدة عام كامل من تاريخ استلامهم إجازة السياقة.

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    أطرف قوانين المرور في العالم

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    الكاتب: زمن البدري


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