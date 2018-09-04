أستراليا تصنع قطعة نقدية ذات قيمة مليونية

سكّت أستراليا قطعة نقدية مصقولة من الذهب ومرصعة بماس زهري نادر، تبلغ قيمتها 2.48 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 1.65 مليون يورو، بغية إشباع نهم الأثرياء في جمع القطع الفاخرة. وتعدّ هذه القطعة أغلى القطع النقدية المصنوعة في أستراليا.

إحدى الماسات الزهرية التي تزين هذه القطعة النقدية، والتي أطلق عليها اسم "ديسكوفيري"، تم استخراجها من منجم أرغايل الواقع في منطقة كيمبرلي الغربية النائية.

وستطرح هذه التحفة، التي يبلغ وزنها كيلوغرامين اثنين، في مزاد علني. القطعة النقدية تظهر عليها نقوشا لمركبة شراعية قديمة وهي تبحر وحيوانات كنغر وشجر الباوباب المنتشر في أستراليا الغربية.

وقد تم استحداث هذه القطعة "لتلبية الطلب شديد الارتفاع على المقتنيات الفاخرة النادرة"، بحسب ما صرّح ريتشارد هيز المدير العام لمؤسسة النقد في بيرث. وقال إن "القطعة المرصعة بأحجار زهرية نادرة ... تروي المسار بين الفقر والغنى من خلال استخراج هذه الموارد النفيسة من الأرض".

م.م