 أستراليا تصنع قطعة نقدية ذات قيمة مليونية | عالم المنوعات | DW | 04.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

أستراليا تصنع قطعة نقدية ذات قيمة مليونية

كشفت أستراليا عن قطعة نقدية كبيرة الحجم، تبلغ قيمتها 2.48 مليون دولار أسترالي. وتعد هذه القطعة الأغلى على الإطلاق في تاريخ البلد. ولكن ما السبب وراء صنعها؟

Australiens neue Discovery-Goldmünze (Perth Mint)

سكّت أستراليا قطعة نقدية مصقولة من الذهب ومرصعة بماس زهري نادر، تبلغ قيمتها 2.48 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 1.65 مليون يورو، بغية إشباع نهم الأثرياء في جمع القطع الفاخرة. وتعدّ هذه القطعة أغلى القطع النقدية المصنوعة في أستراليا.

مختارات

ربح رب عائلة سورية جائزة نقدية باللوتو (أوراق اليانصيب) تبلغ نحو نصف مليون يورو، الأمر الذي يستدعي الاحتفال الكبير طبعاً، غير أن للعائلة أسباب إضافية للاحتفال. (15.02.2017)

إحدى الماسات الزهرية التي تزين هذه القطعة النقدية، والتي أطلق عليها اسم "ديسكوفيري"، تم استخراجها من منجم أرغايل الواقع في منطقة كيمبرلي الغربية النائية.

وستطرح هذه التحفة، التي يبلغ وزنها كيلوغرامين اثنين، في مزاد علني. القطعة النقدية تظهر عليها نقوشا لمركبة شراعية قديمة وهي تبحر وحيوانات كنغر وشجر الباوباب المنتشر في أستراليا الغربية.

وقد تم استحداث هذه القطعة "لتلبية الطلب شديد الارتفاع على المقتنيات الفاخرة النادرة"، بحسب ما صرّح ريتشارد هيز المدير العام لمؤسسة النقد في بيرث. وقال إن "القطعة المرصعة بأحجار زهرية نادرة ... تروي المسار بين الفقر والغنى من خلال استخراج هذه الموارد النفيسة من الأرض".

م.م

  • Eine Reihe von gerollten Euro-Geldscheinen

    ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة

    بدء التداول بالعملة الأوروبية الموحدة قبل نحو 15 عاما. ومنذ أكثر من عامين يتم استبدال الأوراق النقدية من الجيل الأول بشكل تدريجي. ففي مايو 2013، تم استبدال الأوراق النقدية من فئة 5 يورو وبعدها 10 يورو في سبتمبر 2014. واليوم جاء دور الأوراق النقدية من فئة 20 يورو، في انتظار استبدال الأوراق النقدية الأكثر قيمة في خطوات قادمة.

  • EZB Mario Draghi Vorstellung des neuen 20 Euro Scheins

    ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة

    في البداية سيتم العمل بالأوراق النقدية القديمة والجديدة بشكل متواز. ولكن البنك المركزي الأوروبي يخطط لسحب الأوراق القديمة من التداولبشكل تدريجي. إلا أن رئيس البنك المركزي ماريو دراغي لم يفصح بعد عن تاريخ إلغاء العمل بالأوراق النقدية القديمة بشكل نهائي.

  • Der neue 20-Euro-Schein

    ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة

    تعتبر ورقة 20 يورو أكثر الأوراق النقدية التي يتم تزويرها، حسب البنك المركزي الأوروبي. وكانت إحصائيات قد أشارت إلى أن 55% من الأوراق النقدية المزيفة التي تم ضبطها خلال النصف الأول من العام الحالي في منطقة اليورو كانت من فئة 20 يورو. ولكن الورقة النقدية الجديدة تتوفر على معايير أفضل للحماية من التزييف.

  • Bildergalerie Euroscheine

    ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة

    من بين معايير السلامة للورقة النقدية الجديدة اعتمادها لصورة ثلاثية الأبعاد في مساحة شفافة على الورقة، وعند تعريضها للضوء من الجانب الآخر، تظهر صورة لأحد الآلهة الأسطورية الأوربية. ويطلق البنك المركزي الأوروبي على الورقة النقدية الجديد إسم" سلسلة أوروبا".

  • Bildergalerie Euroscheine

    ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة

    من بين الخصائص للأوراق النقدية الجديدة من فئة 20 يورو، هو أن اللون الزمردي المخصص للرقم الذي يشير لقيمة العملة يتغير مع تغير انحنائه.

  • Bildergalerie Euroscheine

    ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة

    المظهر الخارجي للورقة النقدية لم يتغير كثيرا. اللون الأزرق من الجيل الأول كان شاحبا بعض الشيء ولم يكن فيه اصفرار في الجانب الخلفي . في الأوراق النقدية الجديدة، لم تكتب كلمة "اليورو" بالحروف الرومانية و اليونانية فقط، بل أيضا بالحروف السيريلية، واختصار "البنك المركزي الأوروبي" ويبدو الآن بتسعة بدلا من خمس لغات فقط، كما كان الحال في الأوراق القديمة.

  • Euro Euroscheine Scheine Geld Europa EU

    ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة

    تم الحفاظ على التصميم الرئيسي الذي يجمع بين، "العصور والأنماط". في الجيل الجديد تحمل الأوراق النقدية نفس الصور للهندسية المعمارية من فترات مختلفة.

  • EZB neue 20 Euro Scheine Produktion

    ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة

    بداية يتم إصدار حوالي 4 ونصف مليار من الأوراق النقدية من فئة 20 يورو. وقد كلف ذلك 360 مليون يورو، أي نحو 8 سنت لكل ورقة نقدية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الاوراق النقدية الاوروبية الجديدة مصنوعة من الالياف القطنية مما يجعلها مقاومة للتلف، خلافا للاوراق التقليدية.

  • Euroscheine Seriennummern

    ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة

    اليورو هي العملة الرسمية لما ما يقرب من 340 مليون شخص في 19 دولة أوروبية. ويتم تداول نحو 17 مليار يورو من الأوراق النقديىة في الوقت الحالي، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ألف مليار يورو.

    الكاتب: مارا بيرباخ


مختارات

ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة

بدأ البنك المركزي الأوروبي منذ سنوات بتغيير الأوراق النقدية لليورو. فبعد استبدال الأوراق النقدية من فئة خمسة يورو وبعدها عشرة يورو، تم الآن إصدار ورقة 20 يورو جديدة بهدف الوقاية من تزوير أوراق العملة الأوروبية الموحدة. (25.11.2015)  

إعلان
Themenbild Facebook

 