أستراليا تصنع قطعة نقدية ذات قيمة مليونية

سكّت أستراليا قطعة نقدية مصقولة من الذهب ومرصعة بماس زهري نادر، تبلغ قيمتها 2.48 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 1.65 مليون يورو، بغية إشباع نهم الأثرياء في جمع القطع الفاخرة. وتعدّ هذه القطعة أغلى القطع النقدية المصنوعة في أستراليا.
إحدى الماسات الزهرية التي تزين هذه القطعة النقدية، والتي أطلق عليها اسم "ديسكوفيري"، تم استخراجها من منجم أرغايل الواقع في منطقة كيمبرلي الغربية النائية.
وستطرح هذه التحفة، التي يبلغ وزنها كيلوغرامين اثنين، في مزاد علني. القطعة النقدية تظهر عليها نقوشا لمركبة شراعية قديمة وهي تبحر وحيوانات كنغر وشجر الباوباب المنتشر في أستراليا الغربية.
وقد تم استحداث هذه القطعة "لتلبية الطلب شديد الارتفاع على المقتنيات الفاخرة النادرة"، بحسب ما صرّح ريتشارد هيز المدير العام لمؤسسة النقد في بيرث. وقال إن "القطعة المرصعة بأحجار زهرية نادرة ... تروي المسار بين الفقر والغنى من خلال استخراج هذه الموارد النفيسة من الأرض".
م.م
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ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة
بدء التداول بالعملة الأوروبية الموحدة قبل نحو 15 عاما. ومنذ أكثر من عامين يتم استبدال الأوراق النقدية من الجيل الأول بشكل تدريجي. ففي مايو 2013، تم استبدال الأوراق النقدية من فئة 5 يورو وبعدها 10 يورو في سبتمبر 2014. واليوم جاء دور الأوراق النقدية من فئة 20 يورو، في انتظار استبدال الأوراق النقدية الأكثر قيمة في خطوات قادمة.
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ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة
في البداية سيتم العمل بالأوراق النقدية القديمة والجديدة بشكل متواز. ولكن البنك المركزي الأوروبي يخطط لسحب الأوراق القديمة من التداولبشكل تدريجي. إلا أن رئيس البنك المركزي ماريو دراغي لم يفصح بعد عن تاريخ إلغاء العمل بالأوراق النقدية القديمة بشكل نهائي.
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ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة
تعتبر ورقة 20 يورو أكثر الأوراق النقدية التي يتم تزويرها، حسب البنك المركزي الأوروبي. وكانت إحصائيات قد أشارت إلى أن 55% من الأوراق النقدية المزيفة التي تم ضبطها خلال النصف الأول من العام الحالي في منطقة اليورو كانت من فئة 20 يورو. ولكن الورقة النقدية الجديدة تتوفر على معايير أفضل للحماية من التزييف.
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ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة
من بين معايير السلامة للورقة النقدية الجديدة اعتمادها لصورة ثلاثية الأبعاد في مساحة شفافة على الورقة، وعند تعريضها للضوء من الجانب الآخر، تظهر صورة لأحد الآلهة الأسطورية الأوربية. ويطلق البنك المركزي الأوروبي على الورقة النقدية الجديد إسم" سلسلة أوروبا".
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ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة
من بين الخصائص للأوراق النقدية الجديدة من فئة 20 يورو، هو أن اللون الزمردي المخصص للرقم الذي يشير لقيمة العملة يتغير مع تغير انحنائه.
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ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة
المظهر الخارجي للورقة النقدية لم يتغير كثيرا. اللون الأزرق من الجيل الأول كان شاحبا بعض الشيء ولم يكن فيه اصفرار في الجانب الخلفي . في الأوراق النقدية الجديدة، لم تكتب كلمة "اليورو" بالحروف الرومانية و اليونانية فقط، بل أيضا بالحروف السيريلية، واختصار "البنك المركزي الأوروبي" ويبدو الآن بتسعة بدلا من خمس لغات فقط، كما كان الحال في الأوراق القديمة.
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ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة
تم الحفاظ على التصميم الرئيسي الذي يجمع بين، "العصور والأنماط". في الجيل الجديد تحمل الأوراق النقدية نفس الصور للهندسية المعمارية من فترات مختلفة.
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ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة
بداية يتم إصدار حوالي 4 ونصف مليار من الأوراق النقدية من فئة 20 يورو. وقد كلف ذلك 360 مليون يورو، أي نحو 8 سنت لكل ورقة نقدية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الاوراق النقدية الاوروبية الجديدة مصنوعة من الالياف القطنية مما يجعلها مقاومة للتلف، خلافا للاوراق التقليدية.
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ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة
اليورو هي العملة الرسمية لما ما يقرب من 340 مليون شخص في 19 دولة أوروبية. ويتم تداول نحو 17 مليار يورو من الأوراق النقديىة في الوقت الحالي، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ألف مليار يورو.
الكاتب: مارا بيرباخ