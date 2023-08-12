أستراليا تصعد إلى قبل نهائي مونديال السيدات على حساب فرنسا

صعدت أستراليا إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا، بعدما تغلبت على فرنسا 7 / 6 بضربات الجزاء الترجيحية إثر تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي سلبياً اليوم السبت (12 آب/أغسطس 2023) في دور الثمانية.

وتصدت الحارسة الأسترالية ماتكينزي أرنولد لضربة الجزاء الترجيحية الأولى التي سددتها الفرنسية سلمى باشا، لكن الحارسة الفرنسية تصدت أيضاً لركلة الجزاء التي سددتها الاسترالية ستيفاني كاتلي. وبعدها أهدرت إيف بريسيه ركلة جزاء لفرنسا ثم أضاعت أرنولد الركلة التالية التي كادت أن تحسم المواجهة.

وأهدرت كينزا دالي ضربة الجزاء قبل الأخيرة لفرنسا ثم أهدرت الأسترالية كليير هنت الركلة التالية، وجاء الحسم عبر الركلتين الأخيرتين، حيث أهدرت فيكي بيتشو للفريق الفرنسي بينما سجلت الأسترالية كورتني فين لتنتهي المواجهة بفوز المنتخب الأسترالي 7 / 6 وتأهله للمرة الأولى إلى المربع الذهبي بمونديال السيدات.

وفرض المنتخب الأسترالي هيمنته على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة لكنه لم يصنع الفرص التي تشكل الخطورة الكافية لهز الشباك.

وكان المنتخب الفرنسي يطمح لبلوغ نصف الهائي للمرة الثانية، بعد الخسارة في المربع الأخير عام 2011.

ويلتقي المنتخب الأسترالي في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل، الفائز من مباراة إنجلترا أمام كولومبيا، المقررة في وقت لاحق اليوم. بينما تجمع المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين المنتخبين الإسباني والسويدي في أوكلاند يوم الثلاثاء المقبل.

خ.س/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)