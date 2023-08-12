أستراليا تصعد إلى قبل نهائي مونديال السيدات على حساب فرنسا

صعدت أستراليا إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا، بعدما تغلبت على فرنسا 7 / 6 بضربات الجزاء الترجيحية إثر تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي سلبياً اليوم السبت (12 آب/أغسطس 2023) في دور الثمانية.
وتصدت الحارسة الأسترالية ماتكينزي أرنولد لضربة الجزاء الترجيحية الأولى التي سددتها الفرنسية سلمى باشا، لكن الحارسة الفرنسية تصدت أيضاً لركلة الجزاء التي سددتها الاسترالية ستيفاني كاتلي. وبعدها أهدرت إيف بريسيه ركلة جزاء لفرنسا ثم أضاعت أرنولد الركلة التالية التي كادت أن تحسم المواجهة.
وأهدرت كينزا دالي ضربة الجزاء قبل الأخيرة لفرنسا ثم أهدرت الأسترالية كليير هنت الركلة التالية، وجاء الحسم عبر الركلتين الأخيرتين، حيث أهدرت فيكي بيتشو للفريق الفرنسي بينما سجلت الأسترالية كورتني فين لتنتهي المواجهة بفوز المنتخب الأسترالي 7 / 6 وتأهله للمرة الأولى إلى المربع الذهبي بمونديال السيدات.
وفرض المنتخب الأسترالي هيمنته على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة لكنه لم يصنع الفرص التي تشكل الخطورة الكافية لهز الشباك.
وكان المنتخب الفرنسي يطمح لبلوغ نصف الهائي للمرة الثانية، بعد الخسارة في المربع الأخير عام 2011.
ويلتقي المنتخب الأسترالي في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل، الفائز من مباراة إنجلترا أمام كولومبيا، المقررة في وقت لاحق اليوم. بينما تجمع المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين المنتخبين الإسباني والسويدي في أوكلاند يوم الثلاثاء المقبل.
خ.س/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)
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ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا
تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."
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أليكس مورغان (34 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."
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جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.
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كريستال دان (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
كريستال دان لديها بالفعل مسيرة كبيرة، وذروتها كانت بفوزها بلقب كأس العالم في عام 2019 مع الولايات المتحدة. إنها لاعبة وسط وأم لـمارسيل جان الذي ولد في مايو 2022. لعبت دان (في الصورة يمين رقم 19) في كأس العالم بعد 14 شهرًا فقط من الولادة.
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أمل مجري (30 عاما) ـ فرنسا
أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".
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"أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.
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شينا ماثيوز، (29 عاما) ـ جامايكا
عندما شاركت جامايكا للمرة الأولى في كأس العالم عام 2019، كانت شينا ماثيوز أمًا لطفلين. وفي هذا العام توسعت عائلة ماثيوز بشكل أكبر. في عام 2022 وضعت طفلها الثالث. ووصفت الفيفا ماثيوز (وسط الصورة) بأنها "أم بطلة" لجامايكا.
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سوف تشارك فانينا كوريا كقائدة للمنتخب الأرجنتيني في بطولتها الرابعة في كأس العالم. وقبل آخر مشاركة لها في البطولة في فرنسا، وضعت توأمها لونا وروميو، وبذلك أصبحت أول أم في الفريق الأرجنتيني.