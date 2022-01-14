أستراليا.. احتجاج ديوكوفيتش مجدّدًا وترقب قرار نهائي غدا

ملامح أزمة سياسية بعد احتجاز أستراليا اللاعب نوفاك ديوكوفيتش

بعد منع لاعب التنس المصنف الأول عالميا الصربي ديوكوفيتش من دخول أستراليا ووضعه في فندق يستخدم لاحتجاز اللاجئين في ظل خلاف حول إعفائه من التطعيم، أستراليا تصرح بأنه غير محتجز والرئيس الصربي يقول إنه "ضحية اضطهاد سياسي".