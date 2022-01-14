أستراليا.. احتجاج ديوكوفيتش مجدّدًا وترقب قرار نهائي غدا

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عاد نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش مجدّدًا إلى مركز احتجاز المهاجرين في ملبورن بانتظار صدور قرار قضائي غدا، بشأن إلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا للمرة الثانية.
للمرة الثانية ألغت أستراليا تأشيرة دخول نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى أراضيها ووضعته قيد الاحتجاز الإداري، معتبرة أن اللاعب غير الملقح ضد كورونا يشكل خطراً على الصحة العامة وبأنه قد يشجع المشاعر المناهضة للتلقيح.
بعد منع لاعب التنس المصنف الأول عالميا الصربي ديوكوفيتش من دخول أستراليا ووضعه في فندق يستخدم لاحتجاز اللاجئين في ظل خلاف حول إعفائه من التطعيم، أستراليا تصرح بأنه غير محتجز والرئيس الصربي يقول إنه "ضحية اضطهاد سياسي".
ألغت أستراليا تأشيرة دخول نجم كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش للمرة الثانية، وذلك قبل أيام قليلة من مشاركته التي كانت منتظرة في بطولة أستراليا المفتوحة. و"جوكو" الآن مهدد بالترحيل ومنع دخول البلاد لمدة 3 سنوات.
أمرت محكمة أسترالية بالإفراج الفوري عن نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم من مركز لاحتجاز المهاجرين. كم أمرت بإلغاء قرار الحكومة الاتحادية بإلغاء تأشيرته. لكن خطر ترحيله عن أستراليا لا يزال قائمًا.
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