 أستراليا.. احتجاج ديوكوفيتش مجدّدًا وترقب قرار نهائي غدا | DW الأخبار | DW | 15.01.2022

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أستراليا.. احتجاج ديوكوفيتش مجدّدًا وترقب قرار نهائي غدا

عاد نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش مجدّدًا إلى مركز احتجاز المهاجرين في ملبورن بانتظار صدور قرار قضائي غدا، بشأن إلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا للمرة الثانية.

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