 أسبوع دامي في أفغانستان واصابع الاتهام تشير لداعش | DW الأخبار | DW | 23.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

أسبوع دامي في أفغانستان واصابع الاتهام تشير لداعش

عاشت افغانستان أسبوعا دمويا بعد اعتداءات على مساجد أودت بحياة العشرات. ويرى ألأفغان أن تنظيم داعش الإرهابي يقف وراء أغلب الهجمات. ويطالب الأفغان نظام طالبان الحاكم بحمايتهم.

مشاهدة الفيديو 02:11

المزيد من المركز الإعلامي

قلق الأقليات الدينية في أفغانستان من الأوضاع الحالية في البلاد بعد أن سبق لحركة طالبان مهاجمة الأقليات ومنها الهزاة.

أقلية الهزارة الشيعية قلقة من سيطرة طالبان على أفغانستان 14.09.2021

طالبان في مواجهة تنظيم داعش الإسلامي والشعب الأفغاني يشعر بعدم الأمان

تنظيم داعش يزيد هجماته في أفغانستان في سعيه للسيطرة عليها 11.11.2021

انفجار مطار كابول وخشية من هجمات اخرى وأمريكا مصرة على مواصلة النقل حتى الموعد النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

هجوم المطار في كابول ومواصلة النقل الجوي 27.08.2021

سلاسل التوريد العالمية تواجه مشاكل بسبب إغلاق شنغهاي الصارم

سلاسل التوريد تواجه مشاكل بسبب إغلاق شنغهاي 22.04.2022

المزيد DW الأخبار

يلتزم المرشحان للرئاسيات في فرنسا، الصمت السبت غداة انتهاء الحملة الرسمية لاقتراع تبدو نتائجه حاسمة لمستقبل البلاد.

الانتخابات الرئاسية: فرنسا عشية خيار حاسم 23.04.2022

قصف روسي عنيف للمدن والمناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها.

قصف روسي عنيف على المدن شرق وجنوب أوكرانيا 23.04.2022

ظل الغزو الروسي لأوكرانيا يخيم على معرض بينالي البندقية للفنون الذي غابت عنه روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا تخيم على أذهان الفنانين في بينالي البندقية 23.04.2022

روسيا تسعى للسيطرة على المزيد من الأراضي لكنها فشلت في تحقيق مكاسب كبيرة في الأيام الأخيرة

روسيا تسعى للسيطرة على المزيد من الأراضي لكنها فشلت في تحقيق مكاسب كبيرة في الأيام الأخيرة 23.04.2022

اقرأ أيضا

MAZAR-I SHARIF - AFGHANISTAN - APRIL 21: A view from the Seh Dokan mosque after a blast that hit the mosque located in a busy area of Mazar-i-Sharif, Afghanistan April 21, 2022. At least 10 people were killed and many others injured in the blast. Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency

أفغانستان.. عشرات القتلى والجرحى في انفجار استهدف مسجدا شيعيا 21.04.2022

قُتل 15 شخصاً على الأقل في أفغانستان في تفجيرين استهدف أحدهما مسجداً للشيعة، في ثاني هجوم من نوعه تتعرّض له هذه الأقلية في غضون ثلاثة أيام. وتبنى تنظيم "داعش" التفجير الذي استهدف المسجد في مزار الشريف.

Medical staff move a wounded youth on a stretcher inside a hospital in Kabul on April 19, 2022, in Kabul on April 19, 2022, after two bomb blasts rocked a boys' school in a Shiite Hazara neighbourhood killing at least 6 people. (Photo by Wakil Kohsar / AFP)

عشرات القتلى في تفجير استهدف مسجدًا في شمال أفغانستان 22.04.2022

أعلن مسؤول أفغاني، تعرض مسجد للسنة لهجوم بقنبلة في منطقة الإمام صاحب بإقليم قندوز شمال شرقي البلاد. وقال قائد الإقليم إن الهجوم أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال من رواد المسجد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

People carry the body of a bombing victim in Kunduz province, northern Afghanistan, Friday, Oct. 8, 2021. A powerful explosion in a mosque frequented by a Muslim religious minority in northern Afghanistan on Friday has left several casualties, witnesses and the Taliban's spokesman said. (AP Photo/Abdullah Sahil)

"داعش خراسان" - محنة أفغانستان تزيد من خطر الإرهاب 26.02.2022

تفرض طالبان أيديولوجيتها على سكان أفغانستان، لكنها لا تستطيع فعل أي شيء لتخفيف معاناتهم. وعلى هذه الأرض ينمو تهديد إرهابي جديد، لن يقتصر خطره على أفغانستان واستقرارها فقط. فهل تستطيع طالبان مواجهة ذلك؟

President Joe Biden speaks about a counterterrorism raid carried out by U.S. special forces that killed top Islamic State leader Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi in northwestern Syria, Thursday, Feb. 3, 2022, in the Roosevelt Room of the White House in Washington. (AP Photo/Patrick Semansky)

بايدن: زعيم "داعش" اختار تفجير نفسه "دون مراعاة" للمدنيين 03.02.2022

أكد الرئيس الأمريكي أن قرار إرسال وحدة قوات خاصة أمريكية للقبض على زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" كان سببه وجود مدنيين معه في المنزل، وأنه المسؤول عن مقتلهم بسبب تفجير نفسه "كعمل جبان يائس أخير".