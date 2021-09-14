أسبوع دامي في أفغانستان واصابع الاتهام تشير لداعش

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عاشت افغانستان أسبوعا دمويا بعد اعتداءات على مساجد أودت بحياة العشرات. ويرى ألأفغان أن تنظيم داعش الإرهابي يقف وراء أغلب الهجمات. ويطالب الأفغان نظام طالبان الحاكم بحمايتهم.
قُتل 15 شخصاً على الأقل في أفغانستان في تفجيرين استهدف أحدهما مسجداً للشيعة، في ثاني هجوم من نوعه تتعرّض له هذه الأقلية في غضون ثلاثة أيام. وتبنى تنظيم "داعش" التفجير الذي استهدف المسجد في مزار الشريف.
أعلن مسؤول أفغاني، تعرض مسجد للسنة لهجوم بقنبلة في منطقة الإمام صاحب بإقليم قندوز شمال شرقي البلاد. وقال قائد الإقليم إن الهجوم أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال من رواد المسجد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
تفرض طالبان أيديولوجيتها على سكان أفغانستان، لكنها لا تستطيع فعل أي شيء لتخفيف معاناتهم. وعلى هذه الأرض ينمو تهديد إرهابي جديد، لن يقتصر خطره على أفغانستان واستقرارها فقط. فهل تستطيع طالبان مواجهة ذلك؟
أكد الرئيس الأمريكي أن قرار إرسال وحدة قوات خاصة أمريكية للقبض على زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" كان سببه وجود مدنيين معه في المنزل، وأنه المسؤول عن مقتلهم بسبب تفجير نفسه "كعمل جبان يائس أخير".
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