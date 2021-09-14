أسبوع دامي في أفغانستان واصابع الاتهام تشير لداعش

أفغانستان.. عشرات القتلى والجرحى في انفجار استهدف مسجدا شيعيا

قُتل 15 شخصاً على الأقل في أفغانستان في تفجيرين استهدف أحدهما مسجداً للشيعة، في ثاني هجوم من نوعه تتعرّض له هذه الأقلية في غضون ثلاثة أيام. وتبنى تنظيم "داعش" التفجير الذي استهدف المسجد في مزار الشريف.