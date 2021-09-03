 أسبوع توديع ميركل.. الألمان راضون عن أدائها كمستشارة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.12.2021

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أسبوع توديع ميركل.. الألمان راضون عن أدائها كمستشارة

فيما أشاد ساسة ألمان بالمستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل بأنها "لاعبة قوى سياسية استثنائية"، كشف استطلاع أن غالبية الألمان راضون عن ميركل كمستشارة طوال 16 عاماً. ويصوت البرلمان على حكومة أولاف شولتش الأربعاء المقبل.

المستشارة المنهية ولايتها أنغيلا ميركل خلال توديعها في استعراض عسكري موسيقي - 2 ديسمبر/ كانون الأول 2021

المستشارة المنهية ولايتها أنغيلا ميركل خلال توديعها في استعراض عسكري موسيقي

أشاد مجموعة من الساسة الألمان البارزون بالمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها  أنغيلا ميركل. ووصف فولفغانغ شويبله، الرئيس السابق للبرلمان الألماني "بوندستاغ"، وهورست زيهوفر، وزير الداخلية الاتحادي المنتهية ولايته، أنغيلا ميركل بأنها سياسية بارزة وبمثابة ضربة حظ بالنسبة لألمانيا.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأربعاء المقبل على حكومة الاشتراكي أولاف شولتش.

مختارات

وكتب شويبله عن ميركل في مقال بصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2021): "كانت حظا بالنسبة لبلدنا". ووصفها زيهوفر الذي لا يزال وزيراً في  حكومة تسيير الأعمال  لحين تشكيل  حكومة اتحادية جديدة بألمانيا، بأنها "لاعبة قوى سياسية استثنائية".

وكتب للصحيفة الألمانية ذاتها: "قامت بوظيفتها بدقة ومثابرة لا تصدق. لم التق تقريبا بشخص من طرازها خلال الخمسين عاما الماضية في الوسط السياسي".

وأشاد شويبله "بالمهارات التحليلية لميركل التي تعرفت من خلالها على التغيرات والميول الاجتماعية في وقت مبكر عن غيرها- ليس داخل حزبي فقط".

تجدر الإشارة إلى أن شويبله ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل ورأسته أيضا لفترة طويلة. وكان شويبله قد تولى أيضا منصبي وزير الداخلية ووزير المالية سابقا تحت قيادة ميركل.

وتابع شويبله أن أسلوب ميركل السياسي المتوازن الذي "ربما يعد أهم ميزة شخصية لديها" أسهم في كسب الثقة بين الجيران والشركاء.

ومن جانبه قال زيغمار غابرييل الذي تولى سابقاً منصب نائب ميركل ووزير خارجية في حكومتها ورأس أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا إن البلاد ظلت مستقرة تحت رئاسة ميركل للمستشارية طوال 16 عاماً في ظل فترة شهدت الكثير من الأزمات. وأضاف غابرييل: "هذا يعد إنجازا عظيما لهذه المستشارة التي سطرت بذلك فصلاً إيجابيا من تاريخ ألمانيا".

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فيديو: رسائل ميركل في احتفال عسكري وداعي

من جانب آخر أظهر استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان راضون عن عمل  أنغيلا ميركل  خلال فترة توليها للمستشارية. وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أن نحو 60 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن ميركل أدت عملها بشكل جيد كمستشارة. وفي المقابل ذكر 30 بالمائة أنهم يرون أنها أدت عملها بشكل سيئ. وقال 47 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع الذي شمل 1004 أشخاص إنهم سيفتقدون المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها.

تجدر الإشارة إلى أن معهد "إنسا" أجرى الاستطلاع في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ع.غ/ م.ٍس (د ب أ)

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