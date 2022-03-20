 أسبوع الموضة في برلين: تضامن مع أوكرانيا | يوروماكس | DW | 20.03.2022

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يوروماكس

أسبوع الموضة في برلين: تضامن مع أوكرانيا

بسبب الحرب في أوكرانيا، لم يتمكن مصمم الأزياء الأوكراني جان غريتسفيلد من الحضور إلى أسبوع الموضة في برلين. لذا تطوع مصممو أزياء في برلين بإعداد تصاميم مجموعته لعرضها في برلين.

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