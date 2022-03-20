أسبوع الموضة في برلين: تضامن مع أوكرانيا

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بسبب الحرب في أوكرانيا، لم يتمكن مصمم الأزياء الأوكراني جان غريتسفيلد من الحضور إلى أسبوع الموضة في برلين. لذا تطوع مصممو أزياء في برلين بإعداد تصاميم مجموعته لعرضها في برلين.
حضر المستشار الألماني أولاف شولتس حفلا في دار أوبرا العاصمة برلين للتضامن مع أوكرانيا ومعارضة الحرب، فيما أعلنت برلين إرسال مساعدات جمعتها شركة السكك الحديدية الألمانية إلى أوكرانيا.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
من أجل اظهار التضامن مع أوكرانيا قام رؤساء حكومات أوروبية بالسفر صوب العاصمة الأوكرانية المحاصرة كييف بالرغم من تعرضها للقصف الجوي من قبل القوات الروسية. وتعتبر الزيارة، التي استخدموا فيها القطار، هامة بالرغم من رمزيتها.
بعد أنباء عن اغتصاب لاجئة أوكرانية في بولندا، كشفت صحيفة عن حالة مشابهة في ألمانيا. ووسط تضامن واسع مع اللاجئين الهاربين من أوكرانيا، تحذر السلطات الألمانية من استغلال اللاجئات الأوكرانية، فكيف يمكن حمايتهن؟
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