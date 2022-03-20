أسبوع الموضة في برلين: تضامن مع أوكرانيا

ألمانيا - لاجئان "يغتصبان" شابة أوكرانية ودعوات لحماية اللاجئات

بعد أنباء عن اغتصاب لاجئة أوكرانية في بولندا، كشفت صحيفة عن حالة مشابهة في ألمانيا. ووسط تضامن واسع مع اللاجئين الهاربين من أوكرانيا، تحذر السلطات الألمانية من استغلال اللاجئات الأوكرانية، فكيف يمكن حمايتهن؟