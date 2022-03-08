 أسبوع المناخ في دبي.. فرصة أخيرة لدول المنطقة قبل الكارثة؟ | التغيرات المناخية | DW | 30.03.2022

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بيئة ومناخ

أسبوع المناخ في دبي.. فرصة أخيرة لدول المنطقة قبل الكارثة؟

يلتقي مسؤولون وممثلون عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي لمناقشة أزمة التغير المناخي والحد من تأثيراتها سياسيا واقتصاديا واجتماعياً. فهل يتم التوصل خلال المؤتمر لحلول "واقعية" تحد من أثر الكارثة المنتظرة؟

شاطي مدينة الأسكندرية شمالي مصر

تواجه عدة مناطق بمدينة الأسكندرية المصرية خطر الغرق مع ارتفاع درجات الحرارة عالمياً وذوبان الثلوج ما يرفع من مستويات البحار.

انطلقت في دولة الإمارات أعمال "أسبوع المناخ الإقليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022"، بحضور عدد كبير من المسؤولين في المنطقة، إضافة لعدد من رؤساء المنظمات التابعة للأمم المتحدة وخبراء ومهتمين بقضية التغير المناخي من جميع أنحاء العالم.

مختارات

ويعدّ أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 جزءًا من سلسلة أسابيع المناخ الإقليمية لعام 2022، والتي تتضمن اجتماعات في مناطق مختلفة من العالم.

محاور المؤتمر

يناقش المؤتمر الدولي، والذي يعقد في دبي، في الفترة ما بين 28 و 31 مارس/آذار الجهود الدولية الحثيثة للتصدي لظاهرة التغير المناخي ومناقشة تبعات الأزمة واقتراح حلول عاجلة وفعالة لها، وذلك ضمن روزنامة العمل الدولية التي تأتي في أعقاب الدورة 26 من مؤتمر COP الذي عقد في غلاسكو نوفمبر/ الماضي وبعد عدة "أسابيع للمناخ" عقدت في أماكن مختلفة.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيان لها إن مؤتمر "أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 يعد منبرا للحكومات والمدن وقادة القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لمناقشة فرص المضي قدمًا بعد الوباء، من خلال تحديد الفرص لتعزيز العمل المناخي. ويجمع الحدث أصحاب المصلحة الرئيسيين لتقييم العمل المناخي في المنطقة، واستكشاف الفرص والتحديات المناخية، وعرض حلول طموحة".

ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المؤتمر عدة محاور أهمها: تمويل العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والخيارات التكنولوجية من أجل التحول العادل والشامل للجميع إلى نُظُم الطاقة المتجددة، والعمل المناخي التحويلي من خلال استخدام تكنولوجيات سلسلة الكتل (Block Chains) وأهمية التعافي المرن والأخضر من جائحة كوفيد-19.

وخلال المؤتمر، قدمت وزارة الاقتصاد وحماية البيئة الألمانية جلسة دارت حول تعزيز اقتصاد الهيدروجين من خلال الشراكات الدولية؛ كما ركزت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في جلستها على دور الطاقة المتجددة في تحفيز العمل المناخي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

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أزمات مخيفة تهدد المنطقة

بحسب تقرير للبنك الدولي، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر مناطق العالم عرضة لمخاطر تغير المناخ. وذلك بسبب ندرة المياه فيها (أعلى معدلات الندرة في العالم)، ونظراً لاعتمادها الكبير على الزراعة الشديدة التأثر بالمناخ، وارتفاع نسبة السكان، والأنشطة الاقتصادية التي تتمركز في المناطق الحضرية الساحلية المعرضة للفيضانات.

ويذهب أحدث تقييم للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أنه من المتوقع أن يصبح المناخ أكثر حرارة وجفافاً في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار إلى زيادة تكرار موجات الجفاف وحدتها، وهو ما بدأ يحدث بالفعل في منطقة المغرب العربي.

وخلال المؤتمر، أوضح مدير مجموعة تغير المناخ في البنك الدولي، فينكاتا بوتي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ، لذلك يعدّ "أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022" منصة لا غنى عنها. وقال، إن البنك الدولي يتطلع إلى قيادة المشاورات حول الإجراءات الوطنية والمناهج الاقتصادية لتحقيق الانتعاش الأخضر المستدام وإزالة الكربون.

وتثير ظاهرة تغير المناخ أيضاً الكثير من التحديات أمام مدن المنطقة التي تشكل مراكز للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وقد يؤثر ارتفاع منسوب مياه البحر على كثير من المدن الساحلية في المنطقة، وبخاصة في الأماكن المنخفضة في مصر وتونس.

وتزداد المخاوف في مصر بشكل خاص بشأن التأثير المحتمل لزيادة منسوب مياه البحر على دلتا النيل. وتذهب التقديرات إلى أن ارتفاع منسوب البحر 50 سنتيمتراً أمام سواحل الدلتا قد يؤدي إلى تشريد أكثر من مليوني شخص، وإغراق 1800 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، وإحداث أضرار تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار. كما يرجح أن تتعرض مرافق البنية التحتية الاستراتيجية لتخزين المياه مثل بحيرة ناصر لزيادة معدلات التبخر وارتفاع خطر تكرار الفيضانات.

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مياه الشرب في خطر - هل شحت الينابيع؟

وفي الكويت، بلغت درجة حرارة إحدى مناطق شمال غرب البلاد 54 درجة مئوية، لتصبح بذلك ثالث أعلى درجة حرارة مسجلة على كوكب الأرض - أعلى درجة حرارة في التاريخ الحديث. وفي العام الماضي ، كان هناك 19 يومًا ارتفعت فيها درجات الحرارة في الكويت إلى 50 درجة مئوية أو أعلى ، وفقًا لخدمة التنبؤات AccuWeather.

وكان تقرير من معهد "وورلد ريسورسز" أفاد بأن نحو ربع سكان العالم في 17 دولة يعانون من أزمة مائية خطيرة قريبة من "اليوم صفر". ومن هذه الدول قطر ولبنان وإيران والأردن وليبيا والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

دور مهم لحكومات المنطقة

خلال افتتاح المؤتمر، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: "إنّ هذه الفعالية تقدم منصة مثالية لمناقشة تحديات المناخ الرئيسية، واقتراح حلول ذكية لها استناداً إلى العمل المناخي المستمر والطموح"، بحسب ما نشر موقع المؤتمر.

وقالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية: "إن تجربة المجتمع الدولي في مواجهة جائحة كورونا أكدت للجميع أن التعاون والتنسيق والعمل الجماعي هو السبيل لمواجهة كافة التحديات، وبالأخص تحدي التغير المناخي الذي لا يهدد صحة البشر فحسب، بل صحة كوكب الأرض ككل".

البنك الدولي أكد في تقرير له أن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتبادل المعارف وإصلاح السياسات هي ثلاثة مجالات عامة يمكنه ونظراؤه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التعاون فيها لإحداث تأثير في أجندة التكيف مع تغير المناخ والتنمية المنخفضة الانبعاثات الكربونية خلال العقد القادم.

وقبل عدة أعوام، تم إنشاء المركز العربي لسياسات تغير المناخ (ACCCP) خلال الدورة الوزارية الثلاثين للإسكوا في 28 حزيران/ يونيو 2018، واستند القرار إلى العمل الذي تم إنجازه من خلال الدعم الفني وخدمات تنمية القدرات التي قدمتها الإسكوا إلى الدول العربية في مجالات تقييم تغير المناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره والمفاوضات حوله.

ومؤخراً، تعهد وزراء البيئة العرب بتحضير خطط إقليمية ووطنية للتخفيف من آثار التغير المناخي، إلا أن الإجراءات الاحتياطية في العالم العربي لتفادي الآثار السلبية لتغير المناخ محدودة حتى الآن. وباستثناء تونس والمغرب والجزائر التي أقامت مشاريع لتحويل الطاقة الشمسية والرياح إلى طاقة كهربائية، وباستثناء أبو ظبي التي خططت لمدينة خالية من الانبعاثات الغازية، لم تبذل حكومات الدول الأخرى في هذا الإطار مجهودا يذكر.

لكن على جانب آخر، وبحسب تسريبات لوثائق اطلع عليها فريق التحقيق التابع لمنظمة السلام الأخضر (غرين بيس) فإن عدة بلدان تنتج الفحم والنفط واللحوم وعلف الحيوانات حاولت التدخل لتعديل تقرير الأمم المتحدة التاريخي عن المناخ قبل صدوره في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وذلك قبيل أيام من انعقاد مؤتمر COP26 بحسب ما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة أظهرت التسريبات أن منتجي الوقود الأحفوري بما في ذلك أستراليا والسعودية وإيران واليابان ضغطوا على الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لإزالة التوصيات التي يحتاجها العالم للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وتشير الوثائق إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم في عضويتها العراق والكويت وليبيا ونيجيريا والإمارات وفنزويلا، أيدت إضعاف توصيات التقرير بشأن الوقود الأحفوري، فيما حاول كبار منتجي اللحوم والألبان تغيير الرسائل حول الفوائد المناخية للترويج للأنظمة الغذائية النباتية.

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تجربة قرية ألمانية مع الهيدروجين

حلول واقعية؟

لن تتوقف الاجتماعات الدولية لمناقشة قضية التغير المناخي والحد من تأثيراتها على الجميع وخصوصاً الدول الفقيرة. لكن وبحسب الخبراء فإن الحكومات يقع عليها العبء الأكبر في ذلك من خلال تنفيذ برامج لإنتاج الطاقة الخضراء والحد تدريجياً من استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الحرارية والالتزام بمخرجات مؤتمر COP الأخير؛ وخاصة وقف ارتفاع درجات الحرارة في العالم بأكثر من درجة ونصف مئوية.

ويقول الدكتور مجدي علام الخبير البيئي الدولي إنه "رغم ما شهدته المنطقة العربية طيلة العقود الماضية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وهو ما ينبئ بمزيد من الجفاف والتصحر، فإننا لم نلحظ جدية في الشعور بحجم المشكلة، وهو الوضع الذي بدأ يتغير مع تفاقم المشكلة"، مضيفاً أن "الشيء الإيجابي أن بعض الدول بدأت تبحث عن الحلول للتعامل مع المشكلة، لأنه خطر قادم لا محالة"، بحسب ما نشر موقع صحيفة العين الإماراتية.

ومن الحلول التي بدأت تتخذها الدول العربية هو الاتجاه إلى زراعة النباتات المتحملة للحرارة المرتفعة، كما تجري مراكز الأبحاث جهوداً لإدخال الجينات المسؤولة عن تحمل الحرارة في بعض النباتات إلى نباتات أخرى، كما يؤكد الدكتور علام.

أيضاً أكد الخبراء على ضرورة خفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، وأن على الدول الأغنى فعل ذلك على نحو أسرع. وبحلول عام 2030، يجب أن يصل مقدار الانبعاثات الغازية في العالم إلى نصف مقدارها في عام 2010.

فيما أكد تقرير لمنظمة العفو الدولية ضرورة التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري (الفحم، والنفط، والغاز) في أسرع وقت ممكن، وضمان أن تجرى التدابير المتخذة لمواجهة التغير المناخي على نحو لا ينتهك حقوق الإنسان لأي فرد، وعلى نحو يقلص الظلم لا أن يزيده.

عماد حسن

  • غابات الأمازون المطيرة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات الأمازون المطيرة

    تعد غابات الأمازون حوضا أو "بالوعة" لامتصاص الكربون إذ توصف بـ"رئة الأرض" وواحدة من أكثر الأماكن تنوعا بيولوجيا في العالم. بيد أن عقودا من القطع الجائر للأشجار على نطاق واسع وتربية الماشية قضى على قرابة مليوني كيلومتر مربع من مساحة غابات الأمازون فيما بقي أقل من نصف المساحة المتبقية تحت الحماية. كشفت دراسة أن بعض أجزاء الغابات أصبحت تصدر في الوقت الحالي كميات من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تمتصه.

  • غابات التايغا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات التايغا

    تُعرف غابات التايغا بالغابات الشمالية أو الصنوبرية وتتمتع بمناخ شبه قطبي. وتمتد هذه الغابات عبر الدول الاسكندنافية وأجزاء كبيرة من روسيا. تتباين أوجه حماية غابات التايغا من دولة إلى أخرى. فمثلا في شرق سيبيريا وخلال الحقبة السوفيتية وفرت إجراءات صارمة لحماية غابات التايغا فلم يلحقها الضرر، بيد أن الانكماش الاقتصادي في روسيا لاحقا أدى إلى ارتفاع معدل قطع الأشجار إلى مستويات مدمرة.

  • الغابات الشمالية في كندا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    الغابات الشمالية في كندا

    تعد إحدى أهم الغابات القبطية التي تقع في نصف الكرة الشمالي وتمتد من ألاسكا إلى كيبيك لتغطي ثلث مساحة كندا. تقع قرابة 94 بالمائة من مساحة هذه الغابات داخل كندا التي تعتبرها أراضٍ عامة وخاضعة لإدارة وسيطرة الدولة، بيد أن المنطقة الخاضعة للحماية لا تتجاوز سوى 8 بالمائة منها. وتعد كندا أحد أكبر المصدرين للمنتجات الورقية في العالم لذا يتم قطع 4 آلاف كيلومتر مربع من مساحة هذه الغابات سنويا.

  • الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو

    تعتبر من أقدم الغابات المطيرة وأكثرها كثافة في العالم ويغذيها نهر الكونغو. الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو موطن للحيوانات الإفريقية الأكثر شهرة لا سيما الغوريلا والأفيال وقرود الشمبانزي وهي أيضا غنية بالمعادن النفيسة مثل الذهب والماس. تحولت هذه الثروات من نعمة إلى نقمة فقد أدى التعدين والصيد إلى زيادة عمليات القطع الجائر للأشجار. هناك تحذيرات من أنها ستختفي بحلول عام 2100.

  • غابات بورنيو الاستوائية المطيرة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات بورنيو الاستوائية المطيرة

    تتميز غابات بورنيو بالتنوع الأحيائي إذ يبلغ عمرها أكثر من 140 مليون سنة وتقع في جزيرة بورنيو وتتقاسمها ماليزيا وإندونيسيا وبروناي. وتوفر المأوى للمئات من الحيوانات المهددة بالانقراض مثل إنسان الغاب السومطري الذي يُعرف بالقرد الأحمر ووحيد القرن السومطري. وعلى مر العصور، تم تدمير مساحات شاسعة من غابات بورنيو للاستفادة من أخشاب الأشجار أو استبدال مساحات منها بمزارع زيت النخيل أو استخراج المعادن.

  • غابة بريموري في روسيا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابة بريموري في روسيا

    تقع غابة بريموري وهي غابة صنوبرية في أقصى شرق روسيا إذ تعد موطنا للنمور السيبيرية النادرة وغيرها من الحيوانات الأخرى المهددة بالانقراض. وبسبب قربها من المحيط الهادئ، تشهد الغابة اختلافا في المناخ فخلال الصيف يصبح الطقس استوائيا وقطبيا خلال فصل الشتاء. بقيت الغابة على حالها دون ضرر بشكل كبير وذلك بسبب موقعها البعيد عن البشر وأيضا تدابير الحماية. تسارعت وتيرة قطع الأشجار ما بات مصدر تهديد لها.

  • غابات فالديفيان المطيرة المعتدلة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات فالديفيان المطيرة المعتدلة

    تقع غابات فالديفيان في تشيلي والأرجنتين وتغطي شريطا ضيقا من الأرض يمتد من المنحدرات الغربية لجبال الأنديز والمحيط الهادئ. تشتهر غابات فالديفيان بالعديد من النباتات والأشجار كأشجار الزان بطيئة النمو. بيد أن القطع الجائر للأشجار يمثل تهديدا لهذه الأشجار حيث تم استبدالها بأشجار الصنوبر والكافور سريعة النمو لكن هذه الأشجار لا تحافظ على التنوع البيولوجي. إعداد: منير غايدي/م.ع


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