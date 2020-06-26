 أسباب غير عضوية للموت على رأسها التدخين والطلاق! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.06.2020

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صحة

أسباب غير عضوية للموت على رأسها التدخين والطلاق!

التدخين والطلاق وإدمان الكحول، لها علاقة وثيقة بالموت، حسب ما كشفت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا البريطاينة ونشرت في وقت سابق من هذا الاسبوع. الجديد في الدراسة انها تعزو حالات الموت البشرية لأسباب غير عضوية.

مكسيكي مشارك في طقوس سانتا مويرت عام 2019

التدخين والطلاق وإدمان الكحول قد تصير أسباباً للموت (صورة رمزية من الأرشيف)

حللت دراسة بريطانيا جديدة أكثر من 13 ألف حالة وفاة لدى بالغين في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1992 و2008، وشخصت العناصر الاجتماعية التي أدت إلى وفاتهم بين عامي 2008 و2014.

مختارات

شأنهم شأن الكثير من الشعوب، يتزوج العرب بالآلاف ثم يتطلقون بالآلاف، ما يحرم أطفال الطلاق من الاستمرار في حضن الوالدين، وتحويل الأول من يونيو/ حزيران إلى ذكرى سيئة للآلاف من الأطفال عوض أن تكون ذكرى للبهجة والاحتفال. (01.06.2019)

وكشف ايلي بترمان وهو أستاذ مساعد في جامعة كولومبيا البريطانية أن الدراسة  "لم تجر عن طريق طرح أسئلة مرتبطة بفترة زمنية محدودة على من أجريت عليهم، بل مضينا عميقاً في دراسة أوضاعهم الاجتماعية في السنوات الست عشرة الأخيرة قبل الدراسة، لنعرف على سبيل المثال متى تعرضوا للبطالة وفقدوا عملهم".

يشار إلى أنّ متوسط الاعمار المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية بقي راكداً على مدى 3 عقود مقارنة بدول صناعية كبرى أخرى، ما دفع الخبراء الى استقصاء أسباب أخرى قد تكون وراء حالات الموت. وطالما اعتبرت العناصر البيولوجية والحالة الصحية للفرد في طليعة مسببات الموت، لكنّ هذه الدراسة تعمدت إقصاء هذه العناصر مركزة على العناصر الاجتماعية والسيكولوجية والاقتصادية والسلوكية. وشمل التحليل 57 عنصراً تحت هذا الوصف، كان في قمتها العوامل التالية التي اعتبرت مسببة للموت:

*المتوفى مدخن.

*له تاريخ من حالات الطلاق.

*له تاريخ ادمان كحولي.

*عانى من صعوبات مالية مؤخراً.

*عانى من البطالة لفترة طويلة.

*كان مدخناً فيما مضى.

*غالباً لم يكن راضياً عن حياته.

*لم يتزوج قط.

*عانى أحياناً من الحرمان الغذائي.

*عانى من تأنيب الضمير.

انحصرت الدراسة في فئة عمرية بدأت من 50 عاماً وانتهت في 104 أعوام، لتحدد متوسطا عمرياً بلغ 69.3.

م.م/ ع.ج DW

  • Raucherecke eines Geschäftshauses in Rio de Janeiro

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    أظهرت دراسة نشرت في دورية ساينس (العلوم) الخميس 2016.11.03 علاقة مباشرة بين عدد السجائر التي يدخنها المدخن على مدار حياته وعدد التحورات في الحمض النووي للأورام السرطانية. يشار إلى أن التشخيص المبكر يقي من السرطان بنسبة 50%. والتدخين سبب خُمْس حالات السرطان. وهذا لا يقتصر على سرطان الرئة بل يتعداه إلى أنواع أخرى من الأورام الخبيثة. التدخين هو السبب الأكثر شيوعا للتسبب بالسرطان لكنه ليس الوحيد.

  • Adipositas in Deutschland

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    السمنة تأتي في المرتبة الثانية في التسبب بالسرطان، بسبب ارتفاع مستوى هرمون الإنسولين في الجسم والذي يزيد من خطر جميع أنواع السرطان تقريبا، وخاصة سرطان الكلى والمرارة والمريء. وتتراكم الهرمونات الجنسية بشكل متزايد في الأنسجة الدهنية للنساء البدينات مما يسهل الإصابة بسرطان الرحم وسرطان الثدي.

  • Symbolbild Couchpotato Teenager Fernsehen ungesund

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الناس قليلو الحركة يزداد لديهم احتمال الإصابة بالسرطان. وتشير الدراسات إلى أن الحركة والرياضة تمنعان نشوء الأورام الخبيثة، وذلك لأن النشاط البدني يقلل مستوى هرمون الأنسولين ويمنع السمنة. وليس من الضروري أن تكون الحركة الرياضة عالية الأداء: فالمشي الاعتيادي -أو ركوب الدراجات- يُحدِث فرقاً كبيراً!

  • Zwischen Sucht und Genuss Alkohol

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الكحول مادة مسرطِنة. وهو يشجع نشوء أورام خبيثة في تجويف الفم ومنطقة البلعوم والمريء. الجمع بين التدخين والكحول خطير للغاية: فهذا يزيد خطر الإصابة بسرطان بمائة مرة.

  • Steak mit Salz Salzkristallen

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    اللحوم الحمراء قد تسبب سرطان الأمعاء، وخصوصاً لحم البقر ولحم الخنزير بدرجة أقل، حيث يزداد احتمال الإصابة بالسرطان إلى مرة ونصف المرة. وعلى العكس من ذلك، السمك يقي من السرطان.

  • Ein Holzkohlegrill mit Fleisch und Würstchen

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    عند شواء اللحوم تنشأ مواد مسببة للسرطان، مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات التي أدت إلى أورام في دراسات على الحيوانات. لكن ذلك لم يتم إثباته بعد على البشر. وربما يكون استهلاك اللحوم هو السبب، وليس طريقة إعداد اللحم.

  • Dänen führen Fettsteuer für Lebensmittel ein

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    تجنُّب الوجبات السريعة، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضار والألياف يساعد على منع السرطان. النظام الغذائي الصحي يقلل من خطر السرطان بأكثر من 10 في المائة.

  • Sommer Deutschland 2012

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    التعرض لكثير من الشمس يضر بصحة الإنسان. فالأشعة فوق البنفسجية في أشعة الشمس تخترق الحمض النووي وتغيره. والنتيجة قد تكون سرطان الجلد. توجد دهانات واقية من أشعة الشمس. ولكن تغير لون الجلد يعني أنه قد تلقى الكثير من الإشعاع الشمسي.

  • Praxis für interventionelle Schmerztherapie

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الطب الحديث قد يتسبب بالسرطان إذا زاد الإشعاع عن حده. فالأشعة السينية تسبب تغيرات وطفرات في الجينات الوراثية. التصوير الاعتيادي بالأشعة السينية أقل ضرراً من التصوير الطبقي المحوري. لذلك ينبغي الذهاب إلى التصوير الطبقي المحوري إذا وُجِدَت أسباب وجيهة لذلك فقط. أما التصوير بالرنين المغناطيسي فهو لا يؤذي.

  • Studie: Magenbakterium könnte vor Asthma schützen

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الالتهابات قد تسبب السرطان، مثلاً فيروس الورم الحليمي البشري قد يسبب سرطان عنق الرحم. كما أن فيروسات التهاب الكبد من النوع B و C يمكن أن تسبب تغيّر خلايا الكبد. بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (في الصورة) قد تستقر في المعدة وقد تكون سببا في الإصابة بسرطان المعدة. بإمكان الإنسان تطعيم نفسه ضد العديد من مسببات الأمراض. المضادات الحيوية تساعد في القضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.

  • Philippinen Verhütung

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    صحيح أن حبوب منع الحمل تزيد نوعاً ما من خطر سرطان الثدي. ولكنها في الوقت نفسه تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض إلى حد كبير. وعموما، حبوب منع الحمل تحمي بالتالي أكثر مما تضر، على الأقل فيما يتعلق بالسرطان.

  • Symbolbild Grundsatzurteil USA zur Patentierung menschlichen Erbguts

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    ولكن حتى لو فعل الإنسان كل شيء بالشكل الصحيح فإنه لا يمكن أن يكتسب مناعة ضد السرطان. في نصف جميع حالات السرطان يكون تغير الجينات أو كبر السن هو السبب. أورام الدماغ بشكل خاص تنشأ من دون تدخل خارجي. ع.م


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