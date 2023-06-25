أسباب المكاسب البطيئة لهجوم أوكرانيا المضاد

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منذ مطلع يونيو، تحاول قوات كييف استعادة الأراضي التي احتلتها موسكو في شرق وجنوب أوكرانيا. لكن المهمة تبدو صعبة والمعارك ضارية. رغم إطلاق أوكرانيا هجومها المضاد غير أنه يتقدم ببطء على أرض المعركة. وتطالب كييف الغرب بمزيد من الاسلحة.
اصطحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة سابقين لمعركة آزوفستال من تركيا، خارقاً الاتفاق ببقائهم هناك حتى نهاية الحرب، هذا في وقت تحدث فيه مركز أبحاث أمريكي عن تقدم في الهجوم الأوكراني على باخموت.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير دفاعه إنهما أجريا سلسلة من الاتصالات مع حلفاء كييف لمناقشة "ضعف" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والخطوات الهجومية المضادة القادمة لأوكرانيا.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته "أخذت بزمام المبادرة" في جنوب شرق البلاد بعد تباطؤ في وقت سابق، مطالباً بضمانات أمنية واضحة من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس ذا ظلت خارج الحلف.
فيما أعلنت أوكرانيا أنها تحقق تقدما "صعبا" ضد القوات الروسية وأنها استعادت 158 كيلومتراً مربعا منذ بدء "الهجوم المضاد"، قالت موسكو إن القوات الأوكرانية تشن هجمات "فاشلة" وإنها "لم تحقق أهدافها على أي محور".
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