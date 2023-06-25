 أسباب المكاسب البطيئة لهجوم أوكرانيا المضاد | DW الأخبار | DW | 10.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

أسباب المكاسب البطيئة لهجوم أوكرانيا المضاد

منذ مطلع يونيو، تحاول قوات كييف استعادة الأراضي التي احتلتها موسكو في شرق وجنوب أوكرانيا. لكن المهمة تبدو صعبة والمعارك ضارية. رغم إطلاق أوكرانيا هجومها المضاد غير أنه يتقدم ببطء على أرض المعركة. وتطالب كييف الغرب بمزيد من الاسلحة.

المزيد من المركز الإعلامي

فرحة في أوكرانيا في أعقاب تمرد مجموعة فاغنر المسلحة على النظام الروسي.

أوكرانيا تحاول استغلال التمرد في روسيا لصالحها في الهجوم المضاد 25.06.2023

Ukrainian forces make painstaking progress in Donetsk region A Ukrainian soldier enters the dark interiour of a building ready to shoot. Ort: Undisclosed front-line location in Ukraine's Donetsk region. Sendedatum: 03.07.2023

أوكرانيا تحقق بعض المكاسب ضد روسيا في جنوب البلاد وشرقها 03.07.2023

تستعد القوات الأوكرانية لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره من أجل استعادة مدن في الشرق من القوات الروسية.

القوات الأوكرانية تواصل الاستعداد للهجوم المضاد 02.06.2023

يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفدا أفريقيا رفيع المستوى في مدينة سانت بطرسبرغ

محادثات بين القادة الأفارقة والرئيس الروسي في موسكو بعد زيارة كييف 18.06.2023

المزيد DW الأخبار

سيدات المغرب يتأهلن كأول فريق عربي وأفريقي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم

سيدات المغرب إلى أستراليا لكأس العام لكرة القدم 10.07.2023

تهدف قمة الناتو المنعقدة بالقرب من روسيا إلى إظهار القوة والوحدة بين الحلفاء، وتقدم دعمًا أكبر لأوكرانيا.

عضوية أوكرانيا واستعدادات نهائية لقمة الناتو في ليتوانيا 10.07.2023

زادت شكاوى العراقيين من كثرة انقطاع التيار الكهربائي ما فاقم معاناتهم خلال أشهر الصيف.

أزمة الكهرباء في العراق وسط موجة الحر 10.07.2023

تحظر أكثر من 100 دولة القنابل العنقودية. رغم ذلك اتخذت واشنطن قرارا بتزويد أوكرانيا بها بهدف مواجهة العدوان الروسي.

بايدن يدافع عن قراره "الصعب" تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية 09.07.2023

اقرأ أيضا

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy shakes hands with one of commanders of defenders of the Azovstal Iron and Steel Works in Mariupol Denys Prokopenko as they return to Ukraine from Istanbul, Turkey July 8, 2023. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

"تقدم أوكراني" في باخموت وزيلينسكي يعيد معه قادة "آزوف" من تركيا 08.07.2023

اصطحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة سابقين لمعركة آزوفستال من تركيا، خارقاً الاتفاق ببقائهم هناك حتى نهاية الحرب، هذا في وقت تحدث فيه مركز أبحاث أمريكي عن تقدم في الهجوم الأوكراني على باخموت.

US President Joe Biden (L) walks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky ahead of a working session on Ukraine during the G7 Leaders' Summit in Hiroshima on May 21, 2023. (Photo by Susan Walsh / POOL / AFP) (Photo by SUSAN WALSH/POOL/AFP via Getty Images)

زيلينسكي وبايدن يناقشان تمرد فاغنر وشويغو يزور الجبهة 26.06.2023

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير دفاعه إنهما أجريا سلسلة من الاتصالات مع حلفاء كييف لمناقشة "ضعف" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والخطوات الهجومية المضادة القادمة لأوكرانيا.

20.04.2023+++ NATO Secretary-General Jens Stoltenberg and Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy attend a joint news briefing, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine April 20, 2023. REUTERS/Alina Yarysh

زيلينسكي: نتقدم جنوباً ونطالب بضمانات أمنية من الناتو 10.07.2023

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته "أخذت بزمام المبادرة" في جنوب شرق البلاد بعد تباطؤ في وقت سابق، مطالباً بضمانات أمنية واضحة من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس ذا ظلت خارج الحلف.

Ukrainian servicemen ride on armoured personnel carriers (APC) on a road toward Bakhmut, Donetsk region, on July 1, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)

كييف تعلن عن تقدم ميداني ضد االقوات الروسية وموسكو تدعي العكس 03.07.2023

فيما أعلنت أوكرانيا أنها تحقق تقدما "صعبا" ضد القوات الروسية وأنها استعادت 158 كيلومتراً مربعا منذ بدء "الهجوم المضاد"، قالت موسكو إن القوات الأوكرانية تشن هجمات "فاشلة" وإنها "لم تحقق أهدافها على أي محور".