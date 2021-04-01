 أسباب التحاق عشرات اللبنانيين بتنظيم داعش في العراق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أسباب التحاق عشرات اللبنانيين بتنظيم داعش في العراق

شهد لبنان، بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة في البلد، ظاهرة تمثلت في التحاق العشرات من أبناء مدينة طرابلس بتنظيم داعش في العراق. فكيف يفسر الخبراء ذلك؟

لبنانيون يلتحقون بتنظيم داعش الإرهابي في العراق (صورة رمزية)

لبنانيون يلتحقون بتنظيم داعش الإرهابي في العراق (صورة رمزية)

حين اختفى زكريا العدل من مدينته في شمال لبنان، ظنّت عائلته أنه هاجر عبر البحر هرباً من ضيق المعيشة. لكنّ آخر ما توقعته أن يصلها نبأ مقتله في العراق حيث التحق بتنظيم "داعش".

وزكريا (22 عاماً) واحد من ثمانية شبان على الأقل تبلّغت عائلاتهم بمقتلهم في العراق منذ كانون الأول/ديسمبر. وكانوا في عداد عشرات الشبان الذين غادروا منذ الصيف منازلهم في الأحياء الأشد فقراً وحرماناً في مدينة طرابلس، ليتبين لاحقاً، وفق مصادر أمنية، أنهم جُنّدوا في التنظيم المتطرف  مقابل رواتب مغرية.

في منزل متواضع مؤلّف من غرفة ضيقة ومطبخ صغير لا يتّسع لأكثر من شخص في منطقة باب التبانة في طرابلس، تبكي غفران (56 عاماً) ابنها زكريا بحرقة. وتقول لوكالة فرانس برس "لم نعرف أنه في العراق إلى حين تبلّغنا بوفاته".

وتيقّنت العائلة من خلال صور ومقاطع فيديو نشرتها حسابات للجيش العراقي على موقع "فيسبوك" في السابع من كانون الأول/ديسمبر، من مقتل زكريا في صحراء الأنبار في غرب العراق، وهي منطقة تعد مسرحاً لنشاط خلايا تابعة للتنظيم. وتصرّ عائلة زكريا على أنه لم يكن لديه أي ارتباط بالتنظيم، وأن همّه كان تأمين قوت عائلته.

مشاهدة الفيديو 21:57

العراق بعد التفجير الأخير.. هل عاد داعش إلى بغداد؟

ولطالما شكّلت  المدينة ذات الغالبية السنّية  حاضنة لمجموعات شاركت في معارك في المنطقة وخاضت مواجهات ضد الجيش اللبناني أدت الى مقتل عشرات الجنود، واتُهمت بالضلوع في اعتداءات "إرهابية" في طرابلس وخارجها.

يعرض علي العدل، شقيق زكريا، مقطع فيديو على هاتفه يظهر احتفال جنود عراقيين بالقضاء على مجموعة من "الإرهابيين". وتظهر جثة شقيقه بين جثتين أخريين على عربة عسكرية.

وأعلن الجيش العراقي حينها تنفيذ طائراته ضربة على "وكر لعناصر داعش الإرهابية" في صحراء الأنبار وخوضه اشتباكات أسفرت عن مقتل عشرة عناصر من التنظيم.

عائلات تبحث عن أبنائها 

ويقول علي "عندما اختفى، اعتقدنا أنه يخطط للتوجّه الى السويد بطريقة غير شرعية"، على غرار ما فعل المئات من أهالي المنطقة في الأشهر الأخيرة بعدما أضنتهم  ظروفهم المعيشية  الصعبة. ويوضح "كان يبيع الخضار على عربة، ثم السمك والذرة، ليعيش..."، مضيفاً بانفعال "غادر بسبب الفقر".

مختارات

توتر حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وانقسامات طائفية وانهيار اقتصادي وتدخلات خارجية.. أزمات متلاحقة يعاني منها لبنان. فما خلفيات ما يحدث في بلد الأرز؟

لا تتمكن غفران التي تحتاج عملية عاجلة في القلب، تعجز هي وأولادها عن توفير كلفتها، من حبس دموعها. تضع يديها على وجنتيها وتتحسّر على مصير ابنها "الذي مات غريباً"، وفق قولها.

وجلّ ما تريده العائلة التي تدرك صعوبة إحضار الجثمان، هو الاستحصال على وثيقة وفاة من العراق، لتتمكن زوجته وطفله من المضي قدماً، في خطوة لا يمكن إنجازها بغياب أي تدخّل رسمي لبناني لدى الجانب العراقي.

وبدأ أهالي طرابلس منذ آب/أغسطس الحديث عن اختفاء شبان من المدينة التي تفتقر الى فرص عمل وخدمات أساسية، فيما يشهد لبنان منذ عامين أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ويقدّر مصدر أمني "عدد الذين التحقوا بالتنظيم الإرهابي بـ 48 شاباً حتى الآن"، موضحاً أن أحد أبناء المدينة المرتبطين بالتنظيم والمقيم خارج لبنان يقف خلف تجنيد القسم الأكبر منهم.

ويقول "قدّمت عائلات الفارين بلاغات عن أبنائها بعد تلقيهم اتصالات منهم من العراق"، باستثناء خمس عائلات لم تعرف شيئاً بعد عن أبنائها. ويرجّح المصدر أن تكون "الأسباب المادية" هي الأساس خلف التحاقهم بالتنظيم الذي "وعدهم بدفع رواتب تصل قيمتها الى خمسة آلاف دولار شهرياً".

وزير داخلية لبنان يزور العراق قريبا لبحث القضية

وفاقم  الانهيار الاقتصادي  الذي يصارعه اللبنانيون منذ عامين معاناة سكان طرابلس الذين كان أكثر من نصفهم تحت خط الفقر قبل بدء الأزمة.

وفي بغداد، قال مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي إن بلاده تدقّق في معلومات تبلّغتها من الجانب اللبناني إزاء هذا الملف، موضحاً أن وزير الداخلية اللبناني سيزور بغداد قريباً للتباحث بشأنه.

ويقبع الآلاف من أبناء طرابلس ومحيطها في سجون لبنان بتهم "الإرهاب"، غالبيتهم دون محاكمة منذ سنوات، وتطالب عائلاتهم الدولة بـالعفو عنهم. في محلة وادي النحلة الفقيرة المحاذية لطرابلس، تبلّغت والدة عمر سيف الأسبوع الماضي نبأ مقتله.

ويروي قريبه لفرانس برس متحفظاً عن ذكر اسمه، أن الوالدة بعثت رسالة الى عمر عبر تطبيق واتساب من رقم كان قد اتصل منه سابقاً، سألته فيها "كيفك حبيبي؟" ليصلها جواب "حبيبك مات". وأعلن الجيش العراقي في بيان نهاية الشهر الماضي مقتل ثلاثة لبنانيين هم عمر واثنان من أبناء أعمامه "أثناء قتالهم الى جانب عصابات داعش الإرهابية" في ضربة جوية في محافظة ديالى. وكانت فرانس برس التقت والدة عمر بعد أسبوعين من اختفائه نهاية العام.

وبحزن شديد، تحدّثت الوالدة يومها عن حالة إحباط ألمّت بابنها الذي تعرّض لاستدعاءات أمنية عدة بعد خروجه من السجن قبل عامين. وكان أمضى خمس سنوات فيه بتهمة الضلوع في اعتداءات ضد الجيش، وتمّ إثر ذلك تجريده من حقوقه المدنية. وقالت "كان يائساً. أكثر ما أحبطه أنه كان يبحث عن منزل للإيجار ولا يجد إلا مقابل بدل باهظ". وأضافت "عمل كأجير يومي (..) ولم يقبل أحد بتشغيله، لأن أوراقه سوداء".

وكان عمر، وفق والدته، يخطط للزواج من خطيبته، وكان هاجسه "احتساب التكاليف وماذا سيفعل" في ظل قدراته المادية المعدومة.

وحمّلت والدة عمر الدولة اللبنانية مسؤولية ما تعرّض له نجلها، جراء عجزها عن إدارة أزمات البلاد المتلاحقة من جهة وجراء "الظلم" الذي لحق بأبناء طرابلس من الملاحقين في ملفات أمنية.

عند سؤالها عمّا إذا كانت تخشى التحاقه بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق، أجابت والدة عمر بتأثر "بالتأكيد لدي خوف من كل شيء، لكن أكبر مخاوفي أن يعود الى الدولة اللبنانية". وتابعت "أن يموت في المكان الموجود فيه أفضل من أن يعود إلى هنا، حتى لو كان ذلك يعني أنني لن أتمكن من رؤيته" مجدداً.

ز.أ.ب/ف.ي (أ ف ب)

  • Abu Bakr al-Baghdadi Bildnis in Flammen (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية البغدادي

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" قائلا: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء". في قرية نائية بشمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، هاجمت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في ليل السبت/الأحد 27 أكتوبر تشرين أول 2019، البغدادي في مخبئه وطاردته حتى فجر نفسه في نفق.

  • Abu Bakr al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية "الخليفة" في نفق

    في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعلن الرئيس الأمريكي عن مقتل البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية في محافظة إدلب السورية. وقال الرئيس اترامب إن البغدادي فجر السترة الناسفة التي كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    من هو زعيم "داعش"؟

    ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في السابع من يناير/كانون الثاني عام 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    وثائق البغدادي

    صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    شهادة الجنسية

    وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    أقدم وثيقة

    أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "ضعف في النظر"

    وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "لم يكن متفوقاً"

    وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقاً في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "دراسات قرآنية"

    أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "اختفاء عن الأنظار"

    اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    مكافأة

    في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه. لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً. وفي 2013 وضعت الولايات المتحدة مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "الدولة الإسلامية"

    في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. وفي تموز/يوليو 2014 ظهر البغدادي في أول فيديو له، وذلك أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة. لكن هذه الخلافة انتهت قبل أشهر من موت "الخليفة" نفسه.

  • Irak Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    الظهور الأخير

    آخر ظهور للبغدادي كان في شريط فيديو نشر في نهاية نيسان/أبريل 2019، في أول ظهور له بعد ظهوره العلني في تموز/يوليو 2014، أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

16.12.2018, Beirut, Libanon,A picture taken on December 16, 2018, shows a demonstrator looking on as Lebanese policemen stand guard outside the Central Bank in the capital Beirut. (Photo by ANWAR AMRO / AA / AFP) (Photo by ANWAR AMRO/AA/AFP via Getty Images)

هل تتسبب بنوك لبنان في حدوث انهيار مالي في الشرق الأوسط؟ 01.04.2021

لطالما كانت بيروت عاصمة مالية في المنطقة. فهل للأزمة المالية هناك تأثير على اقتصاديات دول الجوار، التي تودع أموالها قي لبنان؟ الخبراء يقولون إن لبنان سيواجه أزمة أكبر في حال استمرت حالة الاستقطاب السياسي هناك.