أسباب أهمية منطقة دونباس بالنسبة لبوتين

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يعتبر إقليم دونباس الأوكراني الهدف الرئيسي لبوتين خلال حربه في أوكرانيا. وتضم دونباس مناطق صناعية كبيرة وبها ماريوبول ذلك الميناء الاستراتيجي.وفي حال سقوط دونباس سيعتبر بوتين أن المهمة انتهت في أوكرانيا.
بين سوريا والشيشان ومناطق عدة داخل روسيا، تولى الجنرال ألكسندر دفورنيكوف عشرات المهمات ورقّي لأرفع المناصب. واليوم قرر بوتين أن يضع عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا تحت قيادته.. فمن هو هذا الجنرال الذي يوصف بـ"الدموي"؟
يلتقي المستشار النمساوي بالرئيس الروسي في موسكو بهدف فتح مجال للحوار، كما يعتزم التطرق لـ"جرائم الحرب" في بوتشا التي زارها. ميدانيا يستعد الجيش الأوكراني لمعارك ضخمة لمنع سيطرة روسيا بالكامل على إقليم دونباس شرقي البلاد.
تواصل القوات الروسية ممارسة الضغط على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي يحاول الجنود الأوكرانيون الدفاع عنها بشدة كما يفعلون في شرق بلادهم حيث تترقّب كييف هجومًا كبيرًا قريبًا جدًا.
تعرضت السفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي "موسكفا" لأضرار بالغة بعد انفجار على متنها. روسيا قالت إن الأضرار جاءت بسبب انفجار ذخائر على متن السفينة، فيما تقول أوكرانيا إن "مفاجأة كانت في انتظار السفينة".
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