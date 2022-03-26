 أسباب أهمية منطقة دونباس بالنسبة لبوتين | DW الأخبار | DW | 14.04.2022

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DW الأخبار

أسباب أهمية منطقة دونباس بالنسبة لبوتين

يعتبر إقليم دونباس الأوكراني الهدف الرئيسي لبوتين خلال حربه في أوكرانيا. وتضم دونباس مناطق صناعية كبيرة وبها ماريوبول ذلك الميناء الاستراتيجي.وفي حال سقوط دونباس سيعتبر بوتين أن المهمة انتهت في أوكرانيا.

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