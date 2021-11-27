 أسبابه مجهولة.. مقتل شخصين في حريق بولاية براندنبورغ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.12.2021

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أخبار

أسبابه مجهولة.. مقتل شخصين في حريق بولاية براندنبورغ

قتل شخصان إثر حريق طال أرجاء منزل سكني في بلدة تروينبريتسن على مقربة من العاصمة الألمانية برلين. ولم يرشح شيء من السلطات الألمانية حتى ساعة إعداد الخبر عن أسباب الحريق وملابساته.

صورة من الأرشيف لحريق بمنزل في ألمانيا

تحقق الشرطة الجنائية الألمانية في ملابسات الحريق

لقي شخصان حتفيهما جراء حريق شب في منزل سكني في بلدة تروينبريتسن شرقي ألمانيا.

مختارات

اندلعت النيران في عدد من سيارات الجيش الألماني بمدينة لايبزيغ عشية رأس السنة الجديدة، فيما أعلن مكتب الشرطة الجنائية بولاية سكسونيا العثور على خطاب اعتراف منشور يعطي مؤشرات على وجود دوافع سياسية محتملة.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة ظهر اليوم الأحد (الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2021) أنه لم يتم بعد تحديد هوية الجثتين اللتين عثرت عليهما قوات الإطفاء أثناء تعاملها مع الحريق أمس السبت، ورجحت أن تكون الجثتان للشخصين قاطني المسكن المخصص لعائلة واحدة.

وكانت ألسنة اللهب طالت كل أرجاء المنزل ما أدى إلى انهيار جزئي في السقف ولم يتبق فيه سوى بعض العوارض المحترقة.

وأفادت الشرطة بأنها نقلت بعض سكان المنزلين المجاورين إلى مكان آمن حيث وصل هؤلاء الأشخاص إلى معارف لهم. وأضافت الشرطة أن الحريق تسبب في أضرار لمنزل مجاور ولم يعد صالحاً للسكن.

وتحقق الشرطة الجنائية في الواقعة للتعرف على سبب الحريق وملابساته، وقامت خدمة رعاية الطوارئ بتقديم الرعاية اللازمة للمتضررين وأقاربهم في مكان الحادث.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • Ein Kind schaut dabei zu, wie die erste Kerze eines Adventskranzes angezündet wird. (Foto: picture-alliance/Bildarchiv)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول تعني انطلاق أربعة أسابيع من الاحتفالات بعيد الميلاد. الألمان ينظرون لهذا الشهر كشهر العودة إلى الأجواء العائلية، بينما يتفكر المسيحيون منهم في قصة ميلاد السيد المسيح. يسمي الألمان هذه الأسابيع "أدفينت"، وهي مشتقة من كلمة لاتينية بمعنى "الوصول"، والتي تشير إلى قدوم المسيح أو ميلاده.

  • Deutschland Corona-Pandemie | Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    أسواق عيد الميلاد تعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد المسيح في المد الألمانية، وهي فضاء للترفيه وتناول المشروبات والمأكولات والتسوق وخصوصاً من المنتوجات التقليدية والحرف اليدوية. لكن الظروف الصحية الطارئة بسبب جائحة كورونا تفرض للعام الثاني بألمانيا إجراءات صحية خاصة أثناء التجول في أسواق عيد الميلاد، بينما قررت ولايتا بافاريا وساكسونيا إغلاقها.

  • Adventskalender Stock (Colourbox)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    من أكثر تقاليد عيد الميلاد تميزاً في ألمانيا هي رزنامة عيد الميلاد المكونة من 24 يوماً. وعادة ما تقوم المحلات التجارية والمكتبات ببيع هذه الرزنامة، التي يُرمز لكل يوم فيها بباب، وعادة ما يكون وراء كل باب قطعة حلوى، وهو أمر يشدّ الأطفال على الأخص إلى اقتناء – وأحياناً عمل – هذه الرزنامة.

  • Der Heilige St. Nikolaus spricht auf dem Weihnachtsmarkt zu Kindern. (Imago/R. Wölk)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    بخلاف الكثير من الدول التي ترمز لعيد الميلاد بشخصية بابا نويل، فإن شخصيته لدى الألمان يمثلها القديس نيكولاوس (نيقولاوس)، الذي ينحدر من مدينة ميرا القديمة في تركيا حالياً. كان معروفاً عن الأسقف نيكولاوس عطفه على الفقراء والضعفاء، وتقول الأسطورة أنه كان يرمي النقود سراً في مدخنة منازل العائلات الفقيرة، والتي تهبط في الجوارب المعلقة أمام المدفأة، ومنها جاءت عادة تعليق الجوارب في عيد الميلاد

  • Der gesamte Wald und die große Wiese ist mit ganz dick mit Schnee bedeckt. (Foto: Imago/imagebroker)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    لا ينتظر الأطفال في ألمانيا فقط القديس نيكولاوس والهدايا فقط، بل ينتظرون أن تكتسي الأرض بحلة بيضاء من الثلج. فكلما اقترب موعد عيد الميلاد في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، يبدأ الجميع في التساؤل عما إذا كان عيد الميلاد هذا العام سيكون "عيداً أبيض".

  • Deutschland Weihnachtsmärkte Berlin (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    في موسم أعياد الميلاد، يحلو للألمان شراء اللوز المحمص والسجق والنبيذ المتبّل الساخن، والتي يمكن شراؤها في جميع أسواق عيد الميلاد، التي تبدأ في الانتشار في غالبية المدن الألمانية. ومع افتتاح هذه الأسواق، يبدأ الملايين في التوافد عليها لشراء ما تعرضه من بضائع والاستمتاع بأجواء ساحرة رغم البرد.

  • Der Kater Elmo sitzt zwischen roten Weihnachtssternen. (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    يغلب اللونان الأخضر والأحمر على أجواء عيد الميلاد: الأخضر الذي يمثل الأمل والحياة يمكن رؤيته في أغصان الهدال وأشجار عيد الميلاد، بينما يرمز اللون الأحمر إلى دم المسيح، وهناك من يقول أن هيمنة اللون الأحمر مرتبطاً تاريخياً بغلاء هذا اللون في العصور القديمة، ولذلك كان محجوزاً فقط لأوقات الاحتفال.

  • Deutschland Weihnachtgebäck (Imago/Westend61)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    شهر ديسمبر/ كانون الأول هو أسوأ الشهور في ألمانيا لبدء حمية جديدة، ذلك أن هذا الشهر واحتفالات عيد الميلاد مرتبطة دائماً بالأكلات الدسمة والحلويات المتنوعة، خاصة الكعك المخبوز والمعجنات المخلوطة بالقرفة والمرشوشة بمسحوق السكر.

  • Weihnachtsbaum (picture alliance/chromorange/E. Weingartner)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    أحد أهم رموز عيد الميلاد ليس فقط في ألمانيا هي شجرة عيد الميلاد، والتي تحرص العائلات على مشاركة جميع أفرادها في تزيينها بالكرات الزجاجية الملونة والديكورات المستوحاة من قصة عيد الميلاد، أو شخصيات محبوبة لدى العائلة إذا لم تكن متدينة. ولا ننسى النجمة على أعلى نقطة في الشجرة!

  • Beim Weihnachts-Shoppen in Dortmund sind die Schäfte in diesem Warenhaus voll. (Foto: picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    تبادل الهدايا في عيد الميلاد تقليد درج الألمان عليه من زمن طويل، ولكن هذا التقليد مصحوب بالكثير من التوتر، والمستفيد الوحيد هي المحلات التجارية والشركات، إذ يتهافت الكثيرون – وخصوصاً قبل أيام من عيد الميلاد – عليها لشراء ما تقع عليه أيديهم من هدايا، وذلك لكسب الوقت وكي لا تكون اليد خالية. ومؤخراً جعل التسوق لهدايا عيد الميلاد عبر الإنترنت هذا الواجب أسهل من أي وقت مضى.

  • Buntes Höhenfeuerwerk ist am Nachthimmel. (Foto: Imago/blickwinkel/McPhoto/R. Burch)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    في نهاية موسم أعياد الميلاد ومع حلول ليلة رأس السنة، تتزين عادة سماء ألمانيا بالألعاب النارية، التي تنطلق من كل بيت تقريباً وبالضبط عندما تدق الساعة معلنة منتصف الليل. إلى ذلك، يحرص الألمان على تقاليد عائلية أو بصحبة الأصدقاء، كلعب الألعاب المجتمعية أو الغناء أو إقامة وليمة قبيل انتهاء العام وحلول العام الجديد. لكن للعام الثاني تعلن السلطات حظر بيع الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسبب كورونا


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