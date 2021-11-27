أسبابه مجهولة.. مقتل شخصين في حريق بولاية براندنبورغ

لقي شخصان حتفيهما جراء حريق شب في منزل سكني في بلدة تروينبريتسن شرقي ألمانيا.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة ظهر اليوم الأحد (الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2021) أنه لم يتم بعد تحديد هوية الجثتين اللتين عثرت عليهما قوات الإطفاء أثناء تعاملها مع الحريق أمس السبت، ورجحت أن تكون الجثتان للشخصين قاطني المسكن المخصص لعائلة واحدة.

وكانت ألسنة اللهب طالت كل أرجاء المنزل ما أدى إلى انهيار جزئي في السقف ولم يتبق فيه سوى بعض العوارض المحترقة.

وأفادت الشرطة بأنها نقلت بعض سكان المنزلين المجاورين إلى مكان آمن حيث وصل هؤلاء الأشخاص إلى معارف لهم. وأضافت الشرطة أن الحريق تسبب في أضرار لمنزل مجاور ولم يعد صالحاً للسكن.

وتحقق الشرطة الجنائية في الواقعة للتعرف على سبب الحريق وملابساته، وقامت خدمة رعاية الطوارئ بتقديم الرعاية اللازمة للمتضررين وأقاربهم في مكان الحادث.

خ.س/أ.ح (د ب أ)