أساطير لذيذة: كعكة برينس ريغنت البافارية

تشبه ماري أنطوانيت.. كتاب يكشف أسرار ميلانيا ترامب بالبيت الأبيض

"منفصلة عن الواقع مثل ماري أنطوانيت" كتاب جديد أثار ضجة حتى قبل صدوره، إذ يكشف أسرارا عن حياة السيدة الأمريكية الأولى سابقا ميلانيا ترامب ومواقفها من اقتحام الكونغرس ومن ليلة فوز دونالد ترامب بالرئاسة، فكيف ردت ميلانيا؟