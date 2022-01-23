 أساطير لذيذة: كعكة برينس ريغنت البافارية | يوروماكس | DW | 30.01.2022

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يوروماكس

أساطير لذيذة: كعكة برينس ريغنت البافارية

كعكة "برينس ريغنت" لا تتكون من طبقات فقط، بل تُحكى عنها الكثير من القصص. تمت صناعتها تكريما لـ "لويتبولد فون بافاريا". مراسلة يوروماكس تتبعت تاريخ الكعكة وتعلمت كيفية خبز كعكة الأمير ريغنت الحقيقية.

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