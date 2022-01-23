أساطير لذيذة: كعكة برينس ريغنت البافارية

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كعكة "برينس ريغنت" لا تتكون من طبقات فقط، بل تُحكى عنها الكثير من القصص. تمت صناعتها تكريما لـ "لويتبولد فون بافاريا". مراسلة يوروماكس تتبعت تاريخ الكعكة وتعلمت كيفية خبز كعكة الأمير ريغنت الحقيقية.
"منفصلة عن الواقع مثل ماري أنطوانيت" كتاب جديد أثار ضجة حتى قبل صدوره، إذ يكشف أسرارا عن حياة السيدة الأمريكية الأولى سابقا ميلانيا ترامب ومواقفها من اقتحام الكونغرس ومن ليلة فوز دونالد ترامب بالرئاسة، فكيف ردت ميلانيا؟
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