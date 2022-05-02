 أساطير شائعة حول استخدامات مستحضرات التجميل | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 03.05.2022

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منوعات

أساطير شائعة حول استخدامات مستحضرات التجميل

هل يعالج معجون الأسنان التهابات البثور؟ وهل استعمال مرهم أوبلسم الشفاه يسبب الإدمان؟ أو هل يمنع طلاء الأظافر نمو وتنفس الأظافر؟ هذه بعض الأساطير الشائعة حول مستحضرات التجميل وطرق العناية، فتعرف على حقيقتها.

مستحضرات التجميل

ليس كل ما يتداول بخصوص تأثير مستحضرات التجميل صحيحا

 هناك العديد من الأساطير المتداولة الخاصة بالعناية بالجمال والبشرة، لكن ليس ما كل متداول على ألسنتنا صحيح، نقدم إليك أبرز هذه الأساطير ومدى صحتها. 

الأسطورة 1:

قص أطراف الشعر يزيد من كثافته وسمكه؟

الجواب: خطأ. لايؤثر قص الشعر أو قص الشعر إطلاقا على كمية ونوع وكثافة وسمك ونمو الشعر. أطراف الشعر هي الشعر الأقدم عمرا، والتي تصبح بمرور الوقت أقل سمكا، وعند قصها يبقى الشعر الأقل عمرا

الأسطورة 2:

معجون الأسنان يعالج التهابات البثور؟

الجواب: خطأ. معجون الأسنان لا يقي بل يمكنه أن يزيد من التهابات البثور، كما أشارت المختصة بالأمراض الجلدية مايا هوفمان لمؤسسة "فارين تيست" الألمانية.

مختارات

لا تخلو خزانة ماكياج الكثير من النساء من مستحضرات تجميل قديمة تنسى أحيانا توقيت شرائها، فهل يمكن استخدام هذه المنتجات أم لها تاريخ صلاحية؟ ومتى يصبح من الضروري التخلص منها تجنبا لأضرارها؟

يعاني أصحاب البشرة الدهنية عادة من المسامات الواسعة والتي تزداد اتساعا مع التقدم بالعمر. وتؤثر هذه المسامات على شكل البشرة علاوة على سهولة تكون البثور السوداء، فكيف يمكن علاج هذه المشكلة بمواد طبيعية؟

الحصول على شعر كثيف ولامع وبشرة صحية، قد يكلفك أقل مما تعتقد. عشرة أغذية غنية بالفيتامينات والعناصر المغذية تغنيك عن مستحضرات التجميل الباهظة الثمن والمضرة أحياناً.

في حملات تسويق ضخمة تَعدُ شركات التجميل زبائنها بمستحضرات قادرة على تبييض البشرة، مستغلة مُثل جمال ترى في البشرة البيضاء الناصعة مؤشر ثروة ونجاح. خبراء ألمان رصدوا فوائد ومخاطر بعض تلك المستحضرات على صحة الإنسان.

في الوقت الذي تطرح فيه عدة شركات منتجات تعد باستعادة الشباب ومقاومة التجاعيد وتغطية الشعر التي غزاها الشيب، يرى البعض أن هناك إمكانية للمرأة بالاحتفاظ بلون شعرها الرمادي والبقاء جميلة. فكيف ذلك؟

أسطورة 3:

دهون وكريمات المساء تزيد من فترة الحماية لمستحضرات الوقاية من أشعة الشمس؟

الجواب: خطأ. لا تؤثر دهون وكريمات المساء نهائيا على قدرة مستحضرات التجميل الأخرى الخاصة بالوقاية من أشعة الشمس. ويُنصح بعدم حك المناطق التي تعرضت لأشعة الشمس، لأن ذلك قد يزيد من التهابها.

الأسطورة 4:

استعمال مراهم وبسلم العناية بالشفاه يسبب الإدمان عليها؟

الجواب : خطأ. لا تحتوي مراهم الشفاه على محتويات تسبب الإدمان، وإنما الشعور الشخصي بأن الشفاه جافة يجعل الشخص يفكر تلقائيا فب ترطيبها عن طريق مرهم أو بلسم الشفاء.

الأسطورة 5:

طلاء الأظافر يمنع نمو وتنفس الأظافر؟

الجواب : خطأ. الأظافر لا يمكنها أن تتنفس، كما الجلد، ولا يمنع الطلاء نموها.

الأسطورة 6:

الاغتسال يوميا يزيد من إفراز الشعر للدهون؟

الجواب : خطأ. مستحضرات غسيل الشعر في الوقت الحالي لا تسبب أي مشاكل في العادة للشعر، ولا تزيد من الإفرازات الدهنية. سابقا كانت مستحضرات غسيل الشعر تسبب جفاف الرأس وتزيد وبصورة غير مباشرة من الإفرازات الدهنية.

الأسطورة 7:

شرب الماء يقي الجلد ويجعله أكثر جمالا؟

الجواب: خطأ. شرب الماء فقط لا يقيه ولا يجعله أكثر جمالا. لكن من يشرب على الأقل لترين من الماء يوميا، فهو يحافظ بذلك على صحته ودورته الدموية ومفاصله، كما ذكر الموقع الالكتروني لمؤسسة "فارين تيست" الألمانية.

ز.أ.ب. / ع.أ.ج 

مشاهدة الفيديو 03:20

لماذا قد يسبب الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل عدة أضرار؟

 