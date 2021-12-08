 أسابيع من المحادثات الروسية-الأمريكية والغربية فشلت في تخفيض حدة الأزمة الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 14.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

أسابيع من المحادثات الروسية-الأمريكية والغربية فشلت في تخفيض حدة الأزمة الأوكرانية

حذرت وزيرة ُ الدفاع ِ الألمانية روسيا من عواقب شن هجوم ٍ على أوكرانيا. ويتهم الغرب روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا، بعد أن حشدت موسكو قواتها منذ عدة أسابيع على الحدود الأوكرانية.

مشاهدة الفيديو 02:28

المزيد من المركز الإعلامي

عقد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلادمير بوتين أمس قمة افتراضية، تناولا خلالها التصعيد الأخير في أوكرانيا.

قمة عبر الفيديو بين بايدن وبوتين حول الناتو والحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا 08.12.2021

فرضت حكومة الصين أقسى قيود السفر وعمليات الإغلاق في أي مكان يظهر فيه الفيروس. ويخضع حوالي عشرين مليون شخص للحجر التام.

الصين تفرض الإغلاق التام على ثالث مدينة في البلاد بعد ظهور متحور أوميكرون 13.01.2022

كيفية التعايش مع جائحة كورونا

كيفية التعايش مع جائحة كورونا 13.01.2022

استعداد فرق إسعاف برلين لحالات الطوارئ

استعداد فرق إسعاف برلين لحالات الطوارئ 13.01.2022

المزيد DW الأخبار

ألغت أستراليا للمرة الثانية تأشيرة دخول نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى أراضيها بسبب عدم تلقيه اللقاح كوفيد-19

أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية 14.01.2022

أحيت إيطاليا يوم أمس الذكرى السنوية العاشرة لكارثة جنوح السفينة السياحية كوستا كونكورديا، التي اصطدمت بشِعاب مَرجانية.

قبطان كوستا كونكورديا يسعى لتبرئة نفسه بعد 10 سنوات من جنوحها 14.01.2022

وفي فرنسا حيث تتسع رقعة إنتشار وباء كورونا وتحديدا متحور أوميكرون، تظاهر المعلمون في عدد من المدن على سياسات الحكومة.

فرنسا .. تذمر متزايد على سياسات مكافحة كورونا 14.01.2022

الهند في قبضة أوميكرون وخبراء يؤكدون بأن الوباء سريع الانتشار لكنه أقل خطرا من دلتا

الهند في قيضة أوميكرون 13.01.2022

اقرأ أيضا

6739262 12.01.2022 Russian Deputy Defence Minister Alexander Fomin, Russian Deputy Foreign Minister Alexander Grushko and NATO Secretary General Jens Stoltenberg attend a photographing ceremony before the Russia - NATO talks in Brussels, Belgium. Alexey Vitvitsky / Sputnik

في أول اجتماع منذ سنوات.. الناتو وروسيا يفشلان في حل الخلافات 12.01.2022

واجهت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقبات خلال المحادثات مع موسكو في مقر حلف الناتو في بروكسل، سعيا لتجنب نزاع جديد في أوكرانيا. وعبر أمين عام الناتو عن رفض دول الحلف مطالب روسيا المتعلقة بنظام أمن جديد في أوروبا.

Symbolbild Cybeangriff, Computerkriminalität, Internetkriminalität, Computerhacker greifen ein Netzwerk, Computer, IT-Infrastruktur an

تنديد كبير بعد هجوم سيبراني واسع على مواقع حكومية أوكرانية 14.01.2022

تعرضت بعض المواقع الالكترونية الحكومية في أوكرانيا لهجوم معلوماتي كبير لم يُحدّد مصدره حسبما أعلنت السلطات، فيما يتصاعد التوتر بين كييف وموسكو. الهجوم لاقى تنديدا وتحذيرات دولية، فيما عرضت ألمانيا المساعدة.

US Deputy Secretary of State Wendy Sherman, left, and Russian deputy foreign minister Sergei Ryabkov attend security talks at the United States Mission in Geneva, Switzerland, on Monday, 10 January 2022. (KEYSTONE/REUTERS POOL/Denis Balibouse)

وسط خلافات عميقة ـ انطلاق المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا 10.01.2022

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محادثات ديبلوماسية في جنيف يتصدر جدول أعمالها الوضع في أوكرانيا، فيما طالبت ألمانيا على لسان وزيرة خارجيتها من واشنطن وموسكو لإشراك أوروبا في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 13.04.21 *** Militants of the self-proclaimed Luhansk People's Republic (LNR) stand guard at fighting positions on the line of separation from the Ukrainian armed forces in Luhansk Region, Ukraine April 13, 2021. REUTERS/Alexander Ermochenko TPX IMAGES OF THE DAY

روسيا وأوكرانيا.. نزاع تاريخي ومحطات حرب غير معلنة 25.12.2021

جذور الصراع بين روسيا وأوكرانيا عميقة، لكن أساسها هو أن موسكو لا تتقبل استقلالية كييف. هذه أبرز محطات الصراع بين البلدين حتى الآن.