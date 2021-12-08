أسابيع من المحادثات الروسية-الأمريكية والغربية فشلت في تخفيض حدة الأزمة الأوكرانية

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حذرت وزيرة ُ الدفاع ِ الألمانية روسيا من عواقب شن هجوم ٍ على أوكرانيا. ويتهم الغرب روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا، بعد أن حشدت موسكو قواتها منذ عدة أسابيع على الحدود الأوكرانية.
واجهت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقبات خلال المحادثات مع موسكو في مقر حلف الناتو في بروكسل، سعيا لتجنب نزاع جديد في أوكرانيا. وعبر أمين عام الناتو عن رفض دول الحلف مطالب روسيا المتعلقة بنظام أمن جديد في أوروبا.
تعرضت بعض المواقع الالكترونية الحكومية في أوكرانيا لهجوم معلوماتي كبير لم يُحدّد مصدره حسبما أعلنت السلطات، فيما يتصاعد التوتر بين كييف وموسكو. الهجوم لاقى تنديدا وتحذيرات دولية، فيما عرضت ألمانيا المساعدة.
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محادثات ديبلوماسية في جنيف يتصدر جدول أعمالها الوضع في أوكرانيا، فيما طالبت ألمانيا على لسان وزيرة خارجيتها من واشنطن وموسكو لإشراك أوروبا في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا.
جذور الصراع بين روسيا وأوكرانيا عميقة، لكن أساسها هو أن موسكو لا تتقبل استقلالية كييف. هذه أبرز محطات الصراع بين البلدين حتى الآن.
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