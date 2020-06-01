 أسابيع بعد وفاة زوجته.. مصارع ″مباريات الموت″ يفقد حياته | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

أسابيع بعد وفاة زوجته.. مصارع "مباريات الموت" يفقد حياته

في أبريل/ نيسان الماضي فقد داني هافوك زوجته الشابه بشكل مفاجئ، ما سبب له ألما شديدا، والآن وبعد رحيلها بنحو شهر ونصف فارق هو أيضا الحياة لينضم إلى مجموعة مصارعين ماتوا مؤخرا في ظروف غريبة.

صورة رمزية لمصارعة المحترفين

صورة رمزية لمصارعة المحترفين

مأساة جديدة تطل على عالم المصارعة الحرة، فقد غرق المصارع الأمريكي شاد غاسبارد (39 عاما) يوم 17 مايو/ أيار، وفي الثالث والعشرين من الشهر نفسه توفيت المصارعة اليابانية الشابة هانا كيمورا (22 عاما)، والتي تشير قرائن إلى إقدامها على الانتحار، ولم يشأ ذلك الشهر يمضي لحال سبيله حتى صدم عالم المصارعة الحرة من جديد بوفاة المصارع الأمريكي داني هافوك (34 عاما) في 31 مايو/ أيار، بسبب لم يعلن عنه بعد.

لكن المعلن هو أن هافوك فقد زوجته بريانه في 11 أبريل/ نيسان هذا العام "لفشل بالقلب لا يمكن توضيحه"، بحسب ما نقل موقع "شبورت 1" الألماني.

اشتهر داني هافوك بمشاركته فيما تعرف بـ"مباريات الموت"، وهي مباريات تثير الجدل، حتى بين عشاق المصارعة، لما تتضمنه من مشاهد عنف مبالغ فيه، غير أن لها جمهورها أيضا، خارج المسابقات الرئيسية، بحسب "شبورت 1".

وفي سلسلة من التغريدات الطويلة على موقع تويتر نعى المصارع دريو غولاك صديقه داني هافوك ووصفه بـ"إنسان جيد ومؤد بشغف سار على نهج مثله الأعلى الياباني جون كازاي والياباني الآخر هايابوسا".

يذكر أن "هايابوسا" واسمه الحقيقي آيجي إيزاكي تعرض لحادث في حلبة المصارعة جعله لا يستطيع الوقوف على قدميه ليعتمد على الكرسي المتحرك ويتوفي في عام 2016.

ص.ش/و.ب

مشاهدة الفيديو 02:12

أبطال العالم في المصارعة الحرة يلتقون في السعودية

مختارات

طهران توافق على إصدار تأشيرات لفريق المصارعة الأمريكي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن إيران وافقت على منح فريق المصارعة الحرة الأمريكي تأشيرات لدخول أراضي الجمهورية الإسلامية. (05.02.2017)  

تيم فيزه – من حراسة المرمى إلى المصارعة الاستعراضية

يفكر الحارس الألماني تيم فيزه جديا بدخول عالم المصارعة الاستعراضية بعد هجره كرة القدم. فبعد مسيرة طويلة مع أندية ألمانية مختلفة، توقف فيزه عن حراسة المرمى واتجه لكمال الأجسام وينوي قريبا اللعب على حلبات المصارعة. (27.11.2014)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

أسابيع بعد وفاة زوجته.. مصارع "مباريات الموت" يفقد حياته

بوندسليغا: لايبزيغ يعود ثالثا بعد فوز كبير على كولونيا

كورونا يزيح ميسي عن عرشه

مدرب دورتموند يستعد للرحيل.. فمن سيخلفه؟

كيف يقاوم الجودو الإسرائيلي المقاطعة الرياضية؟

دورتموند يتشبث بآماله الضئيلة باللقب ومونشنغلادباخ يحل ثالثا