أسئلة تبحث عن إجابة حول غرق السفينة قبالة سواحل اليونان

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بعد أسبوع من كارثة غرق سفينة المهاجرين قبالة السواحل اليونانية تتعالي الأصوات المطالبة بتحقيقات شفافة لتحديد المسؤولية عن حدوث الكارثة. قناة دي دبليو ذهبت لعين المكان وتحرت عن أسباب الكارثة.
يواصل عمال الإغاثة عمليات البحث والتمشيط قبالة سواحل اليونان، فيما تضاءلت الآمال في العثور على ناجين بعد كارثة غرق قارب للمهاجرين. وفي حين يرجح مراقبون أن يكون عدد القتلى بالمئات، تسعى جهات دولية حاليا لكشف الملابسات.
بعد غرق مركب هجرة غير شرعية كان على متنه مئات المهاجرين قبالة اليونان دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر. وأحدث التحقيقات تنطلق من أن قارب الصيد بدأ رحلته من مصر، وبعد صعود مهاجرين جدد في طبرق بليبيا، أبحر صوب إيطاليا.
تتضاءل الآمال في العثور على أحياء بعد مرور أكثر من يومين على غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل اليونان. وانتشل خفر السواحل اليوناني 78 جثة من البحر الأربعاء بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك على متنه حمولة زائدة.
في واحد من أسوأ حوادث الغرق قبالة السواحل اليونانية تأكد مصرع 78 مهاجرا، وتم انتشال أكثر من 104 أشخاص أحياء فيما تواصل السلطات البحث عن آخرين، حيث يبلغ أعداد ركاب المركب بالمئات.
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