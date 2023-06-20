 أسئلة تبحث عن إجابة حول غرق السفينة قبالة سواحل اليونان | DW الأخبار | DW | 23.06.2023

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DW الأخبار

أسئلة تبحث عن إجابة حول غرق السفينة قبالة سواحل اليونان

بعد أسبوع من كارثة غرق سفينة المهاجرين قبالة السواحل اليونانية تتعالي الأصوات المطالبة بتحقيقات شفافة لتحديد المسؤولية عن حدوث الكارثة. قناة دي دبليو ذهبت لعين المكان وتحرت عن أسباب الكارثة.

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KALAMATA, GREECE - JUNE 15: Kalamata residents take to the streets to protest government polices against migration on June 15, 2023 in Kalamata, Greece. A fishing boat carrying hundreds of passengers attempting to reach Europe capsized and sank off Greece on June 14, leaving at least 79 dead and many more missing in one of the worst disasters of its kind in the past decade. Greece declared a three-day national mourning period for the victims of the shipwreck of its southern coast on June 14. (Photo by Byron Smith/Getty Images)

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Survivors of latest tragical shipwreck prepare to board a bus to transfer to Athens at the port of Kalamata, Greece, Friday, June 16, 2023. The round-the-clock effort continued off the coast of southern Greece despite little hope of finding survivors or bodies after none have been found since Wednesday, when 78 bodies were recovered and 104 people were rescued. (John Liakos/InTime News via AP)

غرق مركب الهجرة قبالة اليونان: مصر تنعي والأمم المتحدة تحذر 16.06.2023

بعد غرق مركب هجرة غير شرعية كان على متنه مئات المهاجرين قبالة اليونان دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر. وأحدث التحقيقات تنطلق من أن قارب الصيد بدأ رحلته من مصر، وبعد صعود مهاجرين جدد في طبرق بليبيا، أبحر صوب إيطاليا.

14.06.2023 *** Survivors arrive by yacht after a rescue operation at the port in Kalamata town, about 240 kilometers (150miles) southwest of Athens on Wednesday, June 14, 2023. Authorities say at least 30 people have died after a fishing boat carrying dozens of migrants capsized and sank off the southern coast of Greece. A large search and rescue operation is underway. (www.argolikeseidhseis.gr via AP)

تضاؤل آمال العثور على ناجين إثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل اليونان 16.06.2023

تتضاءل الآمال في العثور على أحياء بعد مرور أكثر من يومين على غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل اليونان. وانتشل خفر السواحل اليوناني 78 جثة من البحر الأربعاء بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك على متنه حمولة زائدة.

Rescue crews wait for the arrival of migrants at the port of Kalamata, following a rescue operation, after their boat capsized at open sea, in Kalamata, Greece, June 14, 2023. Eurokinissi via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NO EDITORIAL USE IN GREECE.

مصرع عشرات المهاجرين في غرق مركب قبالة اليونان 14.06.2023

في واحد من أسوأ حوادث الغرق قبالة السواحل اليونانية تأكد مصرع 78 مهاجرا، وتم انتشال أكثر من 104 أشخاص أحياء فيما تواصل السلطات البحث عن آخرين، حيث يبلغ أعداد ركاب المركب بالمئات.