أزياء من إفريقيا

بقي المصممون الأفارقة أو ذوي الجذور الإفريقية لفترة طويلة غائبين عن عروض الأزياء في عواصم الموضة الغربية. لكن ذلك يتغير الآن بشكل جذري. فسواء تعلق الأمر بالأزياء الراقية أو الأزياء العملية للحياة اليومية، يقوم مصممو الأزياء بالمزج بين التفاصيل العصرية والمبتكرة من جهة والتقنيات والأنماط التقليدية من جهة أخرى. وفي لاغوس، يستخدم المصمم أديبايو أوكي لاوال علامته التجارية لإثارة التساؤلات حول أدوار الجنسين التقليدية، كما تعمل المصممة السنغالية سيلي رابي كان على إزالة الحدود الفاصلة بين الموضة والفن، وفي كيب تاون يسعى لوخانيو مديني من خلال علامته التجارية إلى لفت النظر إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية. كما يحاول المصممون والمصممات إيجاد هيكليات محلية مستدامة اقتصاديًا لخلق فرص للعمل والتدريب المهني. افتتحت مصممة الأزياء صوفي زينغا، مثلا، أول مدرسة لتصميم الأزياء في داكار في غرب إفريقيا. وهذه الخطوة جديدة لأن معظم المصممين المبدعين حتى الآن علموا أنفسهم بأنفسهم. يتميز مصممو الأزياء الرواد في إفريقيا بالتنوع والاختلاف ويخطون طريقهم بنجاح. أصبحوا الآن يحددون الاتجاهات الجديدة في العواصم الإفريقية وفي معاقل الموضة الكلاسيكية مثل باريس ولندن ونيويورك، ويعرضون تصاميمهم في أسابيع الموضة الأكثر أهمية في العالم. يتيح هذا الفيلم الفرصة للتعرف على ثمانية مصممين ومصممات وإلقاء نظرة قريبة على إبداعاتهم المستقبلية.