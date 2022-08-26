 أزمة مياه نهر كولورادو تتطلب إصلاحات جذرية | DW الأخبار | DW | 09.09.2022

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DW الأخبار

أزمة مياه نهر كولورادو تتطلب إصلاحات جذرية

في غرب الولايات المتحدة ، الماء هو الذهب الجديد ، فالنسبة لولايات يوتا ووايومنغ ، وأريزونا وكاليفورنيا ونيفادا ونيو مكسيكو وكولورادو ، فإن الاعتماد على مياه نهر كولورادو - أو عدم وجوده - أصبح مشكلة كبيرة.

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