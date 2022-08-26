أزمة مياه نهر كولورادو تتطلب إصلاحات جذرية

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في غرب الولايات المتحدة ، الماء هو الذهب الجديد ، فالنسبة لولايات يوتا ووايومنغ ، وأريزونا وكاليفورنيا ونيفادا ونيو مكسيكو وكولورادو ، فإن الاعتماد على مياه نهر كولورادو - أو عدم وجوده - أصبح مشكلة كبيرة.
رفضت القاضية جينيفر دورسي من محكمة نيفادا القضية التي رفعتها كاثرين مايورغا وتتهم فيها نجم مانشستر يونايتد الانكليزي كريستيانو رونالدو باغتصابها عام 2009 في أحد فنادق لاس فيغاس.
أسفرت حادثة إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأمريكية عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين وانتحار رجل يعتقد أنه مطلق النار. يأتي ذلك بعد عدة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.
يسمح دستور الولايات المتحدة لكل شخص أن يؤسس ديناً وينشر رسالته. من الأتباع غير المؤذين للكائنات الفضائية، إلى المعالجين، وصولاً إلى معلمي طوائف مستبدين - نطاق واسع لمجتمعات دينية.
كما يبحثون عن الزبائن ويسعون لجذب أكبر عدد منهم، يبحث أصحاب المطاعم اليوم في الولايات المتحدة عن أكياس وعبوات الكاتشاب. فما دور جائحة كورونا في إحداث أزمة الطلب على الكاتشاب؟
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