DW الأخبار

أزمة مياه نهر كولورادو تتطلب إصلاحات جذرية

في غرب الولايات المتحدة ، الماء هو الذهب الجديد ، فالنسبة لولايات يوتا ووايومنغ ، وأريزونا وكاليفورنيا ونيفادا ونيو مكسيكو وكولورادو ، فإن الاعتماد على مياه نهر كولورادو - أو عدم وجوده - أصبح مشكلة كبيرة.