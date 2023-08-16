أزمة مياه متفاقمة في عدة مناطق في العالم

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ربع سكان العالم لا يملكون مياه تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية من شرب وزراعة وصناعة. ووفقًا لمعهد الموارد العالمية، فإن هذا العدد قابل للارتفاع.
مع تفاقم تداعيات تغير المناخ، يشهد العالم ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، ما يعرض حياة الملايين للخطر. وتشير دراسة إلى أن أكثر من 3 مليار شخص سوف يواجهون درجات حرارة قصوى بحلول نهاية القرن. فما هي الحلول المطروحة؟
يجبر تغير المناخ آلاف العراقيين على الهجرة إلى المدن الكبرى بحثا عن مستقبل أفضل، حاملين معهم أفكارهم وعاداتهم وموروثهم الثقافي ما قد يتسبب بصدامات ثقافية وأحيانا أعمال عنف في العاصمة بغداد والمدن الكبرى، فكيف ذلك؟
تشير توقعات الخبراء أن منطقة الشرق الشرق الأوسط ستشهد ارتفاعا في الوفيات المرتبطة بالحرارة في ظل تزايد تكرار موجات الحر الشديدة، وهو ما أثار تساؤلات حيال مدى استعداد بلدان هذه المنطقة لدرجات حرارة قد تلامس الخمسين.
يشهد العراق وجواره موجة حر حارقة في آب (أغسطس) "اللهاب". ما التبعات الاقتصادية والاجتماعية لذلك؟ وما هي استراتيجية حكومة بغداد لمواجهة تلك التبعات والاستعداد لما لا يبدو أنه سيكون سحابة صيف عابرة؟
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