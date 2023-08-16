 أزمة مياه متفاقمة في عدة مناطق في العالم | DW الأخبار | DW | 16.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

أزمة مياه متفاقمة في عدة مناطق في العالم

ربع سكان العالم لا يملكون مياه تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية من شرب وزراعة وصناعة. ووفقًا لمعهد الموارد العالمية، فإن هذا العدد قابل للارتفاع.

المزيد من المركز الإعلامي

16.08.2023 In this photo provided by Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office, container ship Joseph Schulte (Hong Kong flag) leaves the port of Odesa to proceed through the temporary corridor established for merchant vessels from Ukraine's Black Sea ports in Odesa, Ukraine, Wednesday, Aug. 16, 2023. The ship carrying over 30 thousand tons of cargo, including food products, which had been in the port of Odesa since last February because of the Russian invasion of Ukraine, left Odessa under an agreement between Ukraine and the International Maritime Organisation. (Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office via AP)

التوترات في البحر الأسود تتصاعد بسرعة 16.08.2023

المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يكشف عن انتهاكات ارتكبها طرفا النزاع تصل إلى جرائم حرب.

الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع في السودان عن السيطرة 16.08.2023

Sendedatum: 15.08.2023 Ukraine Stakes are high as Ukraine reroutes grain shipments Anatoliy Artemenko, an Ukrainian grain and seed farmer, presents some of his harvest.

أوكرانيا تفعل كل ما بوسعها لتصدير حبوبها من موانئها 15.08.2023

وُجِّهت لائحة رابعة من التهم الجنائية إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

اتهام ترامب في جورجيا بموجب قانون الابتزاز لتدخله بالانتخابات 2020 15.08.2023

المزيد DW الأخبار

07.08.2023+++ Black smoke from tires burning is seen as people demonstrate during a protest against insecurity, on August 7, 2023, near the Prime Minister's official house in Port-au-Prince, Haiti. Some 300 women and minors were kidnapped in Haiti by criminal gangs in the first half of this year, UNICEF said Monday, warning of a disturbing rise in abductions that leave deep physical and psychological scars. The surge in abductions threatens both the people of Haiti and those who have come to help. (Photo by Richard PIERRIN / AFP) (Photo by RICHARD PIERRIN/AFP via Getty Images)

العنف في هايتي يتسبب في فرار آلاف المدنيين 16.08.2023

15.08.2023 Fire damage is shown in the Wahikuli Terrace neighborhood in the fire ravaged town of Lahaina on the island of Maui in Hawaii, U.S., August 15, 2023. REUTERS/Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAY

هاواي الأمريكية .. كارثة حريق هاواي المدمر 16.08.2023

الناشطة السودانية ميساء محجوب تسعى لدمج النازحين السودانيين في سوق العمل المصري

مبادرة في الجيزة لدمج النازحين السودانيين في سوق العمل المصري 16.08.2023

وصول أول باخرة حفر إلى موقع بلوك 9 للبحث عن الغاز والنفط في لبنان بموجب الاتفاق الذي أبرم مع إسرائيل برعاية أمريكية في أ

وصول أول باخرة حفر لبلوك 9 للبحث عن الغاز والنفط في لبنان 16.08.2023

اقرأ أيضا

10.7.2023** TOPSHOT - A security guard walks past an overhead water misting system on a hot day in the Ginza district of Tokyo on July 10, 2023. (Photo by Philip FONG / AFP) (Photo by PHILIP FONG/AFP via Getty Images)

كوكب الأرض يلتهب.. تداعيات خطيرة وحلول جزئية لارتفاع الحرارة 19.07.2023

مع تفاقم تداعيات تغير المناخ، يشهد العالم ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، ما يعرض حياة الملايين للخطر. وتشير دراسة إلى أن أكثر من 3 مليار شخص سوف يواجهون درجات حرارة قصوى بحلول نهاية القرن. فما هي الحلول المطروحة؟

BAGHDAD, IRAQ - JULY 04: A view of the garbage by Tigris River as it is severely polluted due to chemicals, waste, and discharge of sewage water in Baghdad, Iraq on July 04, 2023. Toxic waste discharged from Baghdad Medical City and garbage disposal from nearby towns pollute the river and the air, increasing the risk of sickness including cancer. (Photo by Murtadha Al-Sudani/Anadolu Agency via Getty Images)

هكذا يؤدي تغير المناخ إلى صدام الثقافات في مدن العراق! 31.07.2023

يجبر تغير المناخ آلاف العراقيين على الهجرة إلى المدن الكبرى بحثا عن مستقبل أفضل، حاملين معهم أفكارهم وعاداتهم وموروثهم الثقافي ما قد يتسبب بصدامات ثقافية وأحيانا أعمال عنف في العاصمة بغداد والمدن الكبرى، فكيف ذلك؟

This photograph taken on October 23, 2022, shows a man posing in the desert during the recce for the next Dakar 2023, in Saudia Arabia. - The next Dakar 2023 will kick off on December 31, 2022 from the beaches of the Red Sea and will run until January 15, 2023, in Damman. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

"على صفيح ساخن".. استعدادات الشرق الأوسط لمواجهة الطقس الحار 08.06.2023

تشير توقعات الخبراء أن منطقة الشرق الشرق الأوسط ستشهد ارتفاعا في الوفيات المرتبطة بالحرارة في ظل تزايد تكرار موجات الحر الشديدة، وهو ما أثار تساؤلات حيال مدى استعداد بلدان هذه المنطقة لدرجات حرارة قد تلامس الخمسين.

2016** An S25 Air-to-ground in Ninewa, Kurdistan on December 2016 rocket in the ground on the bank of Mosul dam lake fired by ISIS probably using an improvised firing ramp. Destroyed by local EOD team on 30 December. (Photo by Noe Falk Nielsen/NurPhoto)

العراق على صفيح "الغليان العالمي".. هل من استراتيجية للمواجهة؟ 16.08.2023

يشهد العراق وجواره موجة حر حارقة في آب (أغسطس) "اللهاب". ما التبعات الاقتصادية والاجتماعية لذلك؟ وما هي استراتيجية حكومة بغداد لمواجهة تلك التبعات والاستعداد لما لا يبدو أنه سيكون سحابة صيف عابرة؟