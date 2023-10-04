أزمة مان يونايتد تتعمق.. هل يرحل المدرب تن هاغ؟

سادس هزيمة من أصل عشر مباريات في كل المنافسات، وثاني هزيمة في ثاني مباراة بدوري الأبطال، ما جعل النادي يحتل المركز الأخير في مجموعته. هذا حال مانشستر يونايتد في واحدة من أسوأ بداياته على الإطلاق هذا الموسم.
في مباراة أكملها النادي بعشر لاعبين بعد طرد لاعب الوسط كاسميرو في الدقيقة 77 لتلقيه إنذارين، انهزم مانشستر يونايتد 2-3 أمام ضيفه غلطة سراي التركي في الجولة الثانية من دور المجموعات، ما عقّد وضع النادي ومعه مدربه الهولندي إيريك تن هاغ.
هزيمة أمس أعطت اليونايتد رقماً سلبياً جديداً، فهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي ينهزم فيه النادي في أول مبارتين في دوري الأبطال، بعد هزيمته في أول مباراة أمام مضيفه بايرن ميونيخ 4-3، ما جعل حظوظه لبلوغ الدور الثاني تتراجع كثيرا وبات لزاما عليه على الأقل جمع 9 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة في المباريات القادمة لأجل المنافسة على بطاقة العبور، أو جمع النقاط الـ12 لتفادي الحسابات.
المدرب تن هاغ يبدو واثقاً من البقاء في منصبه، إذ صرّح بعد المباراة حسب ما نقلته عنه عدة مواقع: "عندما بدأنا هذا المشروع كنا نعلم أنه ستكون هناك فجوات مشتركة. نحن الآن في فترة صعبة للغاية كما يرى الجميع، لكن يمكن أن نخرج منها معاً، وسنقاتل معاً، وسندعم بعضنا البعض".
وذكر المدرب أن الإدارة تدعمه في منصبه وكذلك كل الفريق، مقدما وعوده بالخروج من هذه الورطة، متحدثا عن إمكاينة وجود خلل في الفريق، خصوصا في مركز الظهير الأيسر الذي يشغله المغربي سفيان امرابط بشكل اضطراري، رغم أنه لاعب وسط دفاعي، بسبب إصابة ثلاثة لاعبين يشغلون هذا المركز.
لكن المدرب رفض إيجاد أعذار للهزيمة، مؤكدا وقوع أخطاء في الملعب، رغم إظهار اللاعبين لروح الفريق وامتلاكهم الكرة وتحكمهم في المباراة قبل طرد كاسيميرو. وظهر خط دفاع اليونايتد مرة أخرى مهزوزا، إثر أخطاء من الحارس أونانا والظهيرين دالوت وأمرابط، وقلبي الدفاع ليندلوف وفاران.
وذكر موقع غول أن تن هاغ يكرر مسار أولي غونار سولشاير، المدرب الأسبق، فالاثنان معا انهزما في مبارتين في الأولد ترافورد على التوالي. وأقالت إدارة النادي سولشاير بعد تراكم النتائج السلبية، إذ كان حينها في المركز السابع في الدوري، لكن وضع مان يونايتد حاليا في الدوري، باحتلاله المركز العاشر، أسوأ مما كان عليه الحال مع سولشاير.
ولا يزال تن هاغ يحظى بدعم الإدارة وعدد من اللاعبين داخل النادي، خصوصا للظروف الصعبة التي عاشها النادي في بداية هذا الموسم مع الإصابات، لكن تعرض النادي لهزيمة جديدة قد يعقد الأمور أكثر.
إ.ع
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توتنهام هوتسبر
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تشيلسي
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أرسنال
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بايرن ميونيخ
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
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