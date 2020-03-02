 أزمة لجوء جديدة تلوح في الأفق.. هل تتكرر تجربة عام 2015؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.03.2020

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سياسة واقتصاد

أزمة لجوء جديدة تلوح في الأفق.. هل تتكرر تجربة عام 2015؟

مع تفاقم الوضع على الحدود التركية اليونانية، وتهديدات الرئيس التركي بالسماح لملايين اللاجئين بالعبور، أكدت المستشارة ميركل وساسة ألمان أن ما حدث عام 2015 لن يتكرر، مطالبين بمساعدة تركيا والالتزام باتفاقية اللجوء معها.

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مسائية DW: تركيا تفتح حدودها وتربك أوروبا.. فهل يتكرر سيناريو 2015؟

الصور التي تأتي من الحدود اليونانية التركية مرعبة، حيث يتجمع آلاف المهاجرين خلف السلاك الشائلك، والشرطة اليونانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لإبعادهم ومنع أي واحد من عبور الحدود. وبعض اللاجئين يحملون لافتات ينشادون من خلالها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لمساعدتهم، إذ يأمل هؤلاء أن تعيد ميركل ما فعلته مع اللاجئين عام 2015. لكن ألمانيا اليوم هي غيرها عام 2015، حين فقدت السيطرة على حركة تدفق اللاجئين كما تقول ميركل نفسها، التي ترى ذلك خطأ يجب ألا يتكرر. كما أن المشهد السياسي في ألمانيا قد تغير كثيرا منذ ذلك الحين مع تنامي اليمين المتطرف وازدياد شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

مختارات

الطريق إلى الاتحاد الأوروبي ليس سالكا

وقد أشارت ميركل إلى ذلك خلال قمة الاندماج الحادية عشرة التي عقدت في برلين يوم الاثنين (الثاني من آذار/ مارس 2020) في برلين. إذ تحدثت عن السلم الاجتماعي والتصدي لتنامي نفوذ اليمين المتطرف وضمان عدم عيش ذوي الأصول المهاجرة في أجواء من الخوف. وتعرف ميركل تماما أن فتح الأبواب أمام اللاجئين سيكون تأثيره سلبيا جدا. وفي حديثها عن التطورات الأخيرة على الحدود اليونانية التركية، أشارت ميركل في مؤتمر صحفي بعد القمة إلى أنه "من غير المقبول" أن يطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمزيد من المساعدات "حساب اللاجئين". ولم تدع ميركل أي مجال للشك بأن ألمانيا لن تعيد تجربة عام 2015، ولم تطلب من اليونان فتح حدودها والسماح بدخول اللاجئين أراضيها.

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أزمة اللاجئين على الحدود اليونانية التركية

ألمانيا لن تتخلى عن التفاوض

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانيةن شتيفن زايبرت، يجب العثور على طرق "وهذه الطرق يمكن إيجادها فقط عبر التفاوض، من استعادة الاستقرار". ومن أجل نزع فتيل أزمة اللجوء الجديدة التي تلوح في الأفق، اتصلت ميركل هاتفيا، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسي وزراء اليونان وبلغاريا خلال عطلة نهاية الأسبوع وهي على اتصال دائم مع قيادة الاتحاد الأوروبين حسب زايبرت.

والحكومة الألمانية مقتنعة بأن اتفاقية اللجوء بين تركيا والاتحاد الأوروبي جيدة للطرفين ويجب الالتزام بها، حسب المتحدث باسمها، الذي أضاف قائلا: "إننا لم نسمع بإلغاء هذا الاتفاق، ونعتقد أن هذا الاتفاق، وكما قلت مفيد للطرفين، وينبغي الالتزام به".

ومع تدفق آلاف اللاجئين على الحدود اليونانية وتهديد أردوغان بأن يصبح هؤلاء "ملايين"، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس "لا يمكننا أن نسمح بأن يتم إساءة استخدام اللاجئين لمصالح جيوسياسية. بغض النظر عمَن يحاول ذلك، يتعين عليه أن يضع في حسبانه مقاومتنا". وأضاف ماس بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا للقيام بإسهامه من أجل تحقيق رعاية لائقة إنسانيا للاجئين في سوريا وتركيا.

مشاهدة الفيديو 01:58

محاولات يائسة لعبور المهاجرين الحدود التركية اليونانية

"لا نستطيع استقبالكم"

وفي نفس السياق أشار أوميد نوريبور، النائب في البرلمان الألماني عن حزب الخضر المعارض، إلى أنه يجب أن "نحدد كيف يمكن مساعدة تركيا" وأضاف لـ DW "لكن بشرط أن يتوقف أردوغان عن استخدام اللاجئين وسيلة للابتزاز. وإذا لم يتوقف لا يمكن أن نصل إلى تفاهم".

في حين رفض السياسي الألماني المحافظ، فريدريش ميرتس، المرشح لرئاسة حزب المستشارة ميركل، استقبال مزيد من اللاجئين من تركيا، وقال يتعين إرسال إشارة واضحة للاجئين هناك بأنه "ليس هناك جدوى من القدوم إلى ألمانيا.. لا يمكننا استقبالكم هنا". وأضاف أن جميع الأطراف في ألمانيا متفقة على أنه يجب ألا يتكرر ما حدث عند تدفق اللاجئين في عامي 2016/2015، وأكد قائلا "يتعين على ألمانيا بالطبع الحفاظ على السيطرة على حدودها، إذا حدث مثل هذا الموقف"، لكنه دعا إلى منح تركيا الدعم اللازم لتوفير إقامة للاجئين في ظل تدفقهم على الحدود التركية-اليونانية.

وبدوره قال رئيس الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، كريستيان ليندنر، "من أجل خفط حركة الهجرة، سيكون من المفيد أن تقول المستشارة ميركل وبشكل علني وواضح إنه لم يعد هناك سفر غير مقيد إلى ألمانيا". وأضاف "نقول منذ أعوام أنه في الأزمات يجب أن يكون الرد من على الحدود الألمانية ممكنا، مثلما يفعل شركاؤنا الأوروبيون أيضا".

حزب البديل الشعبوي يطالب بإغلاق الحدود

أما  حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي فيطالب بإغلاق الحدود، وكتب رئيسه، يورغن مويتن على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "يجب أن تحصل اليونان وبلغاريا على الدعم المالي والتقني (اللوجستي) التام من أجل حماية قوية للحدود الخارجية". كما طالب مويتن باتخاذ إجراءات لحماية الحدود وإحكام إغلاقها.

زابينه كينكارتس/ عارف جابو

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

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