 أزمة كورونا.. المساعدات المالية المتاحة للطلبة الأجانب في ألمانيا | الدراسة في ألمانيا | DW | 12.07.2020

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الدراسة في ألمانيا

أزمة كورونا.. المساعدات المالية المتاحة للطلبة الأجانب في ألمانيا

يعاني الطلبة الأجانب في ألمانيا مادياً من تبعات أزمة كورونا. فما هي بعض سبل الدعم المتاحة لهم؟

طلبة أجانب في مدينة فيسبادن الألمانية يطالبون بمنحهم مساعدات بسبب تأثرهم بأزمة كورونا.

طلبة أجانب في مدينة فيسبادن الألمانية يطالبون بمنحهم مساعدات بسبب تأثرهم بأزمة كورونا.

بدأت أزمة كورونا منذ ستة أشهر تقريباً، فقلبت الموازين في العالم ومازالت تمثل تحدياً كبيراً للجميع سواء على مستوى الدول أو الأفراد. ويعد الطلبة الأجانب في ألمانيا من أكثر الفئات تضرراً في وسط هذه الأزمة، خاصة من الناحية المادية. فأغلب الطلبة الأجانب، والذين يبلغ عددهم في ألمانيا بحسب آخر الإحصائيات 394،665 ألفاً، يعتمدون على التمويل الذاتي من خلال العمل إلى جانب الدراسة لتمويل مسارهم الدراسي. وفي مسح أجراه موقع "الدراسة في ألمانيا Studying in Germany" بين 33 ألف من الطلبة الأجانب في ألمانيا قال 90 بالمئة منهم  أنهم يعانون مادياً إثر تبعات أزمة كورونا.

مختارات

تتوقع الجامعات في البلدان الغربية انخفاضاً في عدد الطلبة الوافدين من مختلف أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا. أما ألمانيا فقد تجتذب الطلبة الأجانب خاصة وأن الدراسة فيها مجانية وخدمات التأمين الصحي لا مثيل لها. (04.07.2020)

مقارنة مع دول أخرى ما تزال الدراسة في ألمانيا شبه مجانية، غير أن الطلبة ملزمون بتغطية مصاريف حياتهم اليومية بأنفسهم، ما هي مصادر الدعم المالي لذلك، وما هي شروط الحصول عليها، لاسيما بالنسبة للطلاب اللاجئين؟ (21.02.2018)

فالأزمة تسببت في فقدان الكثيرين لوظائفهم بسبب الإغلاق لأغلب القطاعات التي يعملون بها في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى عدم قدرة العديد من الطلبة على دفع تكاليف السكن والتأمينات الإجبارية وغيرها من المصاريف اللازمة. وتسبب هذا الوضع في لجوء العديد من الطلبة إلى الإستدانة من الأهل والأصدقاء، وهو ما يزيد العبء النفسي على الطلبة لرد هذه المبالغ، فضلاً عن العبء المادي الذي يمثله ذلك على عائلات الطلبة في أوطانهم.

وفيما يلى بعض الحلول التي يمكن للطلبة الأجانب في ألمانيا الاستفادة منها لسد الفجوة المادية في الفترة الحالية.

قروض حكومية ميسرة

كانت وزيرة التعليم والبحث العلمي في ألمانيا آنيا كارلتشيك قد صرحت لـ DW في يونيو/حزيران المنقضي عن إمكانية حصول الطلبة الأجانب أيضاً على قروض بدون فوائد من البنوك. وبالفعل يقدم بنك الإئتمان لإعادة الإعمار KfW التابع للحكومة الألمانية قروضا تصل بحد أقصى إلى 650 يورو شهرياً يتم تحويلها مباشرة على الحساب البنكي للطلبة.

ويمكن للطلبة الأجانب التقديم على القرض إلكترونياً دون تعقيدات بيروقراطية، ويبدأ سريان خدمة القرض بدون فائدة بداية من شهر يوليو/تموز الجاري وحتى شهر مارس/آذار 2021. أما بعد هذه الفترة سيتم حساب فائدة مقدارها 4 بالمئة على القرض. كما يجب على الطلبة الأجانب الالتفات إلى أن هناك بعض الشروط للاستفادة من هذا القرض، أهمها عدم تجاوز الطالب للفصل الدراسي العاشر في دراسته. ويمكن التأكد من استيفاء جميع الشروط على الموقع الإلكتروني للبنك.

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ألمانيا ـ الطلاب الأجانب في أزمة، لكن ما السبب؟


 

قروض من جهات أخرى

زادت طلبات التقديم للحصول على القروض بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بحسب ما نشر موقع الصحيفة المالية الألمانية هاندلسبلات (Handelsblatt). وبالرغم من سيطرة بنك الإئتمان لإعادة الإعمار KfW على سوق القروض الطلابية في ألمانيا، إلا أنه توجد جهات أخرى يمكن التوجه لها. فمثلاً يمكن للطلبة الأجانب بولاية شمال الراين ويستفاليا التقديم على قرض من مؤسسة داكا DAKA المتعاونة مع دائرة شؤون الطلبة (Studentenwerk) التابعة للجامعات.

أهم شروط الحصول على هذا القرض هو أن يكون محل الدراسة الجامعية في هذه الولاية وأن تكون الجامعة منضمة للشراكة، وأيضاً أن يقدم الطالب ضامناً له سواء أكان ذلك بنكا أو فردا عند التقديم على القرض. وللتقديم ومعرفة الشروط الأخرى يمكن التوجه إلى دائرة شؤون الطلبة أو إلى مكتب الطلبة الدوليين في الجامعة.

وفيما يتعلق بجهات أخرى مثل مكتب الإدارة الإتحادي Bundesverwaltungsamt أو مؤسسة دويتشه بيلدونغ (Deutsche Bildung) وداكا برلين (DAKA Berlin)، فهم يقدمون أيضاً قروضاً ميسرة بفوائد تقل عن فائدة بنك الإئتمان، بحسب ما ينقل موقع صحيفة هاندلسبلات عن دراسة لمركز تطوير الجامعات CHE. وتنصح الصحيفة الطلبة بمقارنة العروض والتأكد من تيسير رد القرض فيما بعد. كما يجب على الطلبة التأكد من استيفائهم شروط الإقامة الصحيحة للحصول على القرض، حيث أن بعض الجهات تشترط الإقامة المفتوحة للطالب الأجنبي.

مشاهدة الفيديو 12:36

وضعية الطلبة الأجانب في ألمانيا في ظل كورونا

دعم عبر دوائر شؤون الطلبة

كانت وزارة التعليم والبحث العلمي قد أعلنت أيضاً عن دعمها لدائرة شؤون الطلبة  في ألمانيا التابعة للجامعات بمبلغ 100 مليون يورو لتقديم المساعدات اللازمة للطلبة المتضررين من أزمة كورونا. ويجب على الطلبة التقدم بطلب الحصول على المساعدة إلكترونياً لدى النقابة التابعة لجامعته والتي تبت في مدى احتياج الطالب للمساعدة.

ويمكن من خلال هذه المساعدة الحصول على مبلغ مالي يتراوح ما بين مئة وخمسمائة يورو لمرة واحدة على حسب الحاجة، ويٌشترط عدم امتلاك الطالب لأكثر من 500 يورو على حسابه البنكي، وهو الأمر الذي تعرض لانتقادات من ممثلي الطلبة في ألمانيا. فكرة هذه المساعدة هي دعم من هم في أمس الحاجة في الفترة الحالية، ولا يتعين على الطلبة رد هذا المبلغ فيما بعد.

ويمكن للطلبة الذين يحصلون على قرض أو أنواع أخرى من المساعدات التقديم على هذا الدعم أيضاً. غير أنه يجب الانتباه إلى أن هذه المساعدة سارية فقط في أشهر يونيو/حزيران (لا يمكن التقديم عليه الآن) ويوليو/تموز وأغسطس/ آب من هذا العام. لذلك يجب على الطلبة الإسراع بالتقديم. وبحسب موقع صحيفة هاندلسبلات تقدم حتى الآن 58 ألف طالب وطالبة للحصول على هذه المساعدة المالية.

دوائر شؤوون الطلبة التابعة للكنائس

تقدم بعض دوائر شؤون الطلبة التابعة للكنيسة الكاثوليكية أو البروتستانتية المساعدات للطلبة الأجانب في الأزمة الحالية. فدائرة الطلبة اتابعة للكنيسة البروتستانتية في برلين Evangelische Studierendengemeinde ESG) Berlin) على سبيل المثال تقدم إعانات طوارئ للطلبة الأجانب بشكل مستمر. ويشترط هنا ألا يكون الظرف الطارئ متعلق بديون متراكمة على الطالب، وأن يشترك الطالب في أنشطة اجتماعية في مدينته.

وتختلف هذه الشروط من دائرة لأخرى على حسب كل مدينة. ويمكن العثور على جميع المعلومات المتعلقة بهذه المساعدات على المواقع الإلكترونية لدائرة الطلبة التابعة للكنيسة البروتستانتية بكتابة "ESG" مع إضافة اسم المدينة في خانة محرك البحث، كما يمكن التوجه دوائر شؤون الطلبة المختلفة التي تقدم المشورة في هذه الحالة.

وعند وجود أسئلة بالنسبة لسبل الدعم في الفترة الحالية، ينصح بالتوجه لمكتب شؤون الطلبة الأجانب أو نقابات الطلبة بالجامعات كمحطة أولى للحصول على استشارات مفصلة.

س.ح

  • Bibliothek Universität Heidelberg (picture-alliance/dpa)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    جامعة روبريشت كارلس هايدلبرغ

    تقدم جامعة روبريشت كارلس Ruprecht Karls Universität بمدينة هايدلبرغ عدة برامج للحصول على شهادة الماجستير باللغة الإنجليزية في عدة مجالات كالاقتصاد والأنثروبولوجيا والهندسة الحيوية والبحث الطبي وغيرها. وتصنف جامعة هايدلبرغ نفسها كمؤسسة تعليمية مُخصصة للتدريس عبر البحث، حيث يتم تصميم المناهج بما يوفر للطلبة فرصة التدريب المبكر على الممارسات البحثية المستقلة في 160 مجال مختلف.

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland Ludwig-Maximilians-Universität München (picture-alliance/dpa)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    جامعة لودفيغ ماكسيميليانز

    جامعة لودفيغ ماكسيميليانز Ludwig Maximilians Universität بمدينة ميونيخ تقدم 28 برنامجا باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير بمجالات العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، بشرط الإتقان الكامل للغة الإنجليزية. وتستهدف الجامعة بتلك البرامج الطلبة الأجانب والألمان ممن يرغبون في العمل بمؤسسات دولية.

  • TU München - 150. Jahrestag (Getty Images/J. Koch)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    الجامعة التقنية بميونيخ

    الجامعة التقنية بميونيخ Technische Universität München توفر 57 برنامجا للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والإدارة والطب والعلوم الاجتماعية. وتسعى الجامعة عبر برامجها المختلفة على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات، كما أنها تمتلك فروعا في عدة دول حول العالم.

  • Kollegiengebäude der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (AP)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    جامعة ألبرت لودفيغز فرايبورغ

    جامعة فرايبورغ Albert Ludwigs Universität Freiburg هي أيضا واحدة من الجامعات التي تقدم برامجا باللغة الإنجليزية في مجالات متعددة، ولكنها تتميز عن غيرها بتصنيفها عادة ضمن أفضل عشر جامعات في ألمانيا، كما أنها عضو باتحاد الجامعات البحثية الأوروبية LERU. وتستقبل الجامعة كل عام عددا كبيرا من الطلبة الأجانب، والذي وصل عددهم العام الماضي إلى 4.400 طالب.

  • Wirtschaftsuniversität Frankfurt (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    فرانكفورت للموارد المالية والإدارة

    تعتبر مؤسسة Frankfurt School of Finance & Management واحدة من أفضل الجهات التعليمية لدراسة علوم الإدارة والموارد المالية في أوروبا، حيث تضم أقساما متخصصة في الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والمالية والقانون. ولعل من أكثر ما يميز الدراسة هناك هو التدريب العملي وأوراش لتأهيل الطلبة للحياة العملية.

  • Übersetzungsprogramm lecture translator (Sandra Göttisheim)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    معهد كارلسروه للتكنولوجيا

    يقدم معهد Karlsruhe للطلبة الألمان والأجانب على السواء إمكانية متابعة دراستهم في الجامعة بشكل كامل باللغة الإنجليزية، ويمكن الالتحاق ببعض البرامج المقدمة باللغة الإنجليزية في مختلف الكليات التابعة للجامعة وليس فقط عن طريق القسم المخصص للدراسات الدولية. ويتيح القسم الدولي الالتحاق بدورات على مستوى الماجستير أو الدكتوراه نظير رسوم مادية. كما يمكن أيضا دراسة مواد منفردة باللغة الإنجليزية.

  • Deutschland Studierende der Georg-August-Universität (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    جامعة جورج أوغوست غوتينغن

    إن كنت تسعى للحصول على درجة الدكتوراه، فهنا يمكنك إيجاد ضالتك Georg August Universität Göttingen، نصف البرامج المُخصصة لدرجة الدكتوراه بهذه الجامعة مُقدم باللغة الإنجليزية. كما تتميز جامعة جورج أوغست غوتينغن، التي تولي أهمية كبرى للبحث العلمي، بتوفير برامج خاصة بدرجة الماجستير تسمح للطالب بالتخصص في مجالين وليس مجال واحد فقط.

  • Rogowski Gebäude RWTH Aachen Universität (Peter Winandy)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    الجامعة التقنية في أخن

    تقدم هذه الجامعة RWTH Aachen، والتي تعتبر ضمن الأفضل للدراسة في مجالات الهندسة والعلوم و الإلكترونيات، عدة برامج للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية. يتكون برنامج الماجستير بالجامعة عادة من أربعة فصول دراسية، مع التخصص بمجالات وفروع علمية في غاية الدقة. كما تقدم الجامعة برامجا بالتعاون مع جامعات أخرى، وفي تلك الحالة يمكن للطالب أن يدفع مقابل مادي للالتحاق بها.

  • Oral Archiv – CeDiS, FU Berlin | (CeDiS/FU Berlin)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    جامعة برلين الحرة

    يمكنك الحصول على درجتي البكاريوس أوالماجستير من العاصمة الألمانية من خلال الالتحاق بجامعة برلين الحرة Freie Universität Berlin. تقدم الجامعة 20 برنامجا للماجستير باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعات أخرى داخل وخارج ألمانيا، وبالتالي فإن إجادة اللغة الألمانية ليس شرطا أساسيا للالتحاق بأي من تلك البرامج.

  • Universität Hamburg (DW/K. Safronova)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    جامعة هامبورغ

    تقدم جامعة هامبورغ Universität Hamburg أكثر من 170 برنامج للحصول على درجات علمية مختلفة، ويتم تدريس 42 برنامج منهم إما باللغة الإنجليزية بشكل كامل أو مناصفة ما بين اللغتين الإنجليزية والألمانية. البرامج الـ 42 مخصصة للحصول على درجة الماجستير بمجالات متعددة في العلوم الطبيعية والاجتماعية.


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