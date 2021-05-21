 أزمة قناة السويس مستمرة وسفن اليابان تبحث عن طرق بديلة إلى أوروبا! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 21.05.2021

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سياسة واقتصاد

أزمة قناة السويس مستمرة وسفن اليابان تبحث عن طرق بديلة إلى أوروبا!

أزمة السفينة "إيفر غيفن" التي تسببت في تعطل الملاحة في قناة السويس، تدفع شركات الشحن اليابانية للبحث عن طرق تربط شرق آسيا بالأسواق الأوروبية، بدلا من القناة التي تعد شريان الملاحة البحرية الأكثر أهمية للاقتصاد العالمي.

سفينة الشحن العملاقة ايفرغيفن في قناة السويس

رغم عودة الملاحة إلى طبيعتها في قناة السويس إلا أن تداعيات الأزمة الأخيرة والنزاع بشأن التعويضات لا تزال مستمرة

تسعى شركات النقل اليابانية إلى إيجاد طرق بديلة بين شرق آسيا والأسواق الهامة في أوروبا بسبب المشاكل الحالية التي نجمت عن الأزمة التي دامت قرابة أسبوع جراء جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" المملوكة لشركة يابانية في قناة السويس. ويبدو أن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط أحد العوامل وراء هذا الأمر، لكن الشركة اليابانية "شوي كيسن كايشا" المالكة للناقلة "إيفر غيفن" غير راضية عن النزاع القانوني الناجم عن الأزمة وخاصة ما يتعلق بالتعويضات. فقد وافقت محكمة مصرية على طلب تقدمت به هيئة قناة السويس بالحجز التحفظي على السفينة بموقعها الحالي في البحيرات المرة بالقناة حتى دفع تعويضات قدرها 900 مليون دولار أي ما يعادل 737 مليون يورو.

مختارات

يبدو أن جنوح السفينة العملاقة "إيفر غيفن" في قناة السويس قد أنشأ علاقة "صداقة" مع السكان الريفيين في المناطق المجاروة. فبعد أن ألفوا "الجارة الجديدة" على إمتداد أيام قد تتوقف الأضواء في محيطهم مع قرب نهاية الأزمة!

تسعى الصين إلى توسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط متحدية الهيمنة الأمريكية فيها. ويرى خبراء أن الصين تسعى من خلال مشروع "الحزام والطريق" إلى "إسقاط الهيمنة الأمريكية فيها سلمياً"، فهل تنجح بكين في ذلك؟ وما موقف واشنطن؟

وكانت شركة "إيفر غيفن لاين" ومقرها تايوان قد استأجرت السفينة لقطع رحلة من الصين إلى مدينة رودتردام الهولندية وكانت تحت سيطرة قبطان بحري محلي وقت مرورها عبر مجرى قناة السويس. لكن السفينة جنحت في المجرى لمدة ستة أيام ما أدى إلى تكبد الهيئة خسائر بالملايين إثر تعطل الملاحة.

ولم يسمح لملاك السفينة بتفريغ حمولة الناقلة، فيما حددت المحكمة الثاني والعشرين من مايو/ آيار الجاري موعدا لعقد جلسة أخرى. وعن ذلك، يقول مراقبون، إذا اضطر مالكو السفينة إلى دفع التعويضات في نهاية المطاف فإن هذا الأمر سيصب في صالح روسيا والصين وستكونان أكبر المستفيدين.

البحث عن بديل لقناة السويس

ويقول يوشيتسوجو هاياش، أستاذ أنظمة النقل في جامعة تشوبو، إن الشركات اليابانية تفكر في إيجاد ممرات بديلة عن قناة السويس. ويضيف في مقابلة مع DW "بالتأكيد إنها خطوة منطقية للشركات اليابانية على الأقل في البحث عن طرق بديلة، رغم أنه يتعين عليها إدراك أن كل طريق بديل سيحمل في طياته بعض العيوب." ويتابع بأن هناك ثلاث طرق بديلة متاحة أمام الشركات اليابانية لربط شرق آسيا بأوروبا فيما لا يزال الطريق الرابع في طور التشييد.

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استئناف حركة الملاحة عبر قناة السويس في الاتجاهين بعد تحرير السفينة الجانحة

ويعد البديل الأول هو العودة إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا الذي كان يستخدم قبل افتتاح قناة السويس عام 1869 ومنذ ذلك الحين توقفت حركة المرور عبره تقريبا. لكن العودة إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح يحمل عيوبا أبرزها طول فترة الرحلة ومن ثم زيادة التكلفة، ما يعني أنها أغلى من المرور عبر قناة السويس.

أما البديل الآخر والذي لقى اهتماما في السنوات الأخيرة، هو طريق القطب الشمالي الواقع شمال روسيا. وقد أصبح هذا الطريق صالحا للملاحة بشكل كبير بسبب انكماش الغطاء الجليدي القطبي في الصيف كأحد العوامل الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وكذلك التقدم في تكنولوجيا السفن التي تمكنها من استمرار عملهافي المناطق المغطاة بالجليد بشكل جزئي.

لكن استخدام هذا الطريق الملاحي على طول الساحل القطبي الروسي، سيحمل فوائد واضحة أبرزها اختصار الرحلة من 38 يوما تقريبا إلى أقل من 19 يوميا ما يعني تقليل كمية الوقود بشكل كبير وما سيترتب على ذلك من خفض مستوى التلوث والانبعاث.

وفي عام 2010، أكملت إحدى عشرة سفينة رحلة امتدت إلى 3500 كيلومتر على طول الساحل الشمالي لروسيا لكن في عام 2020 ارتفع هذا العدد إلى رقم قياسي بلغ 133 سفينة.

وقد توقعت إحدى الدراسات أن هذا الرقم سيصل إلى 500 عملية عبور سنويا عام 2030 ليرتفع إلى 900 بحلول عام 2050.

سفينة في القطب الشمالي

طريق القطب الشمالي أصبح صالحا للملاحة بسبب انكماش الغطاء الجليدي القطبي في الصيف

طموحات روسية وصينية

وتعمل روسيا على الترويج لطريق السكك الحديدية عبر سيبيريا باعتباره حلقة وصل مباشرة إلى أوروبا من مدينة فلاديفوستوك الساحلية الواقعة أقصى شرق البلاد. وهذا الطريق بالفعل موجود ويتم استغلاله حاليا، لكن هناك مخاوف حيال الاعتماد على البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية في روسيا.

ومع ذلك، يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوقع مكاسب غير كبيرة جراء احتمالية استخدام هذين المسارين. ففي مايو / آيار من عام 2018، وقع بوتين أمرا تنفيذا بشأن الأهداف الوطنية للسنوات الست المقبلة والتي من شأنها "تقليل الوقت المستغرق في شحن الحاويات عبر السكك الحديدية خاصة من أقصى شرق روسيا إلى حدود روسيا الغربية، إلى أقل من سبعة أيام. ما يعني مضاعفة حركة عبور الحاويات عن طريق السكك الحديدة أربع مرات." وشمل الأمر التنفيذي الذي وقعه بوتين في ذاك الوقت، الدعوة إلى "تطوير طريق بحر الشمال وزيادة حركة البضائع لتصل إلى 88 مليون طن."

وقد دشنت شركة هانكيو هانشين اكسبرس اليابانية في يناير/ كانون الثاني خط نقل بري باستخدام طريق السكك الحديدية عبر سيبيريا. وقالت الشركة إن الطريق يستغرق وقتا أقل بأسبوعين من الملاحة البحرية وأيضا السعر يقل إلى النصف عن استخدام النقل الجوي.

ويتم شحن الطرود من اليابان إلى مدينة فلاديفوستوك وبعد ذلك يتم نقلها عبر السكك الحديدية إلى مدينة كوتنو في بولندا حيث يمكن إرسالها إلى باقي الدول الأوروبية. وقامت أيضا شركة الشحن ميرسك الدنماركية بتشغيل خط مماثل عبر السكك الحديدية.

أما الصين، فهي الأخرى لديها طموحات لتصبح نقطة رئيسية لممرات الشحن للسلع من شرق آسيا إلى أوروبا والعكس أيضا، إذ تشمل مبادرة الحزام والطريق أو طريق الحرير الجديدعددا من مشاريع البنية التحتية الخاصة بالنقل.

وفي هذا الصدد، يقول يوشيتسوجو هاياش، أستاذ أنظمة النقل في جامعة تشوبو، إن الترويج لطريق البحر الشمالي وطريق السكك الحديدية عبر سيبيريا يعد "فكرة جيدة للغاية بالنسبة لروسيا" والتي ستجنى الكثير من المكاسب المالية إذا اعتمدت الشركات على هذين المسارين. بيد أن هاياش يحذر من تداعيات اي اعتماد على روسيا أو الصين لأنه قد يحمل في طياته "نزاعات سياسية وجيوسياسية"!

سفينة ايفرغيفن وهي جانحة في قناة السويس

رغم جنوح السفينة اليابانية وتعطل الملاحة في قناة السويس فإن القناة تعتبر الممر المائي الأكثر وثوقا

قناة السويس مجرى موثوق فيه

يقول ستيفن ناجي، الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية في الجامعة المسيحية الدولية بطوكيو، لـ DW إن هناك مخاطر كامنة أمام الشركات التي تستخدم طرق بديلة عن قناة السويس التي اعتبرها "المجرى المجرب والموثوق فيه". ويضيف بأن "طريق القطب الشمالي لا يمكن استخدامه على مدار العام، فيما لا يمكن لطريق السكك الحديدية عبر سيبيريا استيعاب هذا الكم الكبير" من عمليات النقل والشحن.

ويشير ناجي إلى أنه "من المؤكد أن الروس والصينيين يرغبون في استغلال الفرص الاقتصادية التي ستأتي عبر استخدام هذه الطرق، لكن هذا الأمر من شأنه أن يعقد إلى حد كبير علاقات اليابان الدبلوماسية مع الولايات المتحدة على سبيل المثال".

ورغم أن الشركة اليابانية للنقل البحري "ميتسوي أو إس كي لاينز" والتي تعد الأكبر في اليابان، لم تعبر عن رأيها صراحة حيال طريق القطب الشمالي الروسي، إلا أنها تتابع أعمال التطوير الجارية فيه عن كثب. وقال مسؤول في الشركة إن "هذه الرحلة تستلزم سفنا متخصصة ومن الصعب جدا عبور (طريق القطب الشمالي) خلال فصل الشتاء، لذا لا ننظر إلى هذا الطريق باعتباره خيارا في الوقت الحالي". لكن المسؤول استدرك قائلا "لكن هذا الطريق سيكون أسهل خلال فصل الصيف، لذا ربما يمكن أن يكون (طريقا) محتملا في المستقبل".

جوليان ريال/ م ع

  • Ägypten | Suezkanal | Ever Given ist freigelegt

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    أعلنت هيئة قناة السويس المصرية استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع. وتم تعديل وضع السفينة التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن فجر الاثنين بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.

  • Ägypten Containerschiff Transport Suezkanal Ever Given

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    وكانت الشركة المالكة للسفينة قد أعلنت السفينة التي جمحت لستة أيام، قد "استدارت" بزاوية 30 درجة نحو القناة بعد مناورات الشد لتعويم السفينة العملاقة. بدوره قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن 369 سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة ومن بينها عشرات من سفن الحاويات وسفن البضائع الصب وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال أو غاز البترول المسال.

  • Ägypten Containerschiff blockiert Suezkanal Ever Given

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    وحتى مع عودة الحركة في القناة فإن الاضطرابات في حركة نشاط الشحن العالمي "قد يستغرق زوالها أسابيع وربما تمتد لأشهر"، كما قالت مجموعة ميرسك للشحن، وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، في بيان استشاري لها.

  • ناقلة الحاويات العملاقة إم في إيفر غيفن

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    فجر الثلاثاء 24 مارس/ آذار جنحت ناقلة الحاويات العملاقة "إم في إيفر غيفن" لتسد قناة السويس في مصر بسبب رياح قوية وارتطامها بالأرض. الناقلة كانت متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا.

  • Ägypten Eröffnung Erweiterung Suezkanal

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    رغم أن مصر قامت ببناء وافتتاح فرع جديد لقناة السويس في عام 2015 من أجل الحد من أوقات انتظار السفن على جانبي القناة، إلا أن هذا الفرع يبدأ شمال موقع الحادث، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في القناة بشكل كامل.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    تعبر القناة يوميا في المتوسط حوالي 50 سفينة مختلفة الأحجام والأوزان. وبحسب شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" فان "طابور انتظار عبور قناة السويس" يضم أكثر من 200 سفينة "عالقة الآن بسبب الغلق"في يومه الرابع. وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

  • Ägypten Schifffahrt im Suezkanal

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    توفر قناة السويس على السفن التجارية الكثير من الوقت والتكلفة. فعلى سبيل المثال، فإن الرحلة من سنغافورة إلى روتردام في هولندا تقصّرها القناة من 11755 إلى 8281 ميلاً بحرياً، أي أنها أقصر بنحو 30 في المائة.

  • Ägypten | Containerschiff blockiert Suezkanal

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    تحاول السلطات المصرية، باستخدام قوارب قطر، إخراج السفينة من موقع الارتطام وإدارتها فيها القناة، بحيث تتمكن من الحركة مجدداً. عملية تعويم السفينة الجانحة ما تزال تجري عن كثب، وأبدت دول عديدة استعدادها لمساعدة مصر.

  • Ägypten Schifffahrt im Suezkanal

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    تعتبر "إم في إيفر غيفن"، التي ترفع علم بنما، من أضخم الناقلات البحرية في العالم، إذ تستطيع حمل حوالي 20 ألف حاوية نقل. وكان من المفترض أن تصل إلى روتردام في الأول من أبريل/ نيسان. ولكن يبدو أنها لن تتمكن من الالتزام بهذا الموعد!

  • Ägypten Flugzeugträger USS Abraham Lincoln im Suez Kanal

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    في تاريخ 2019.05.11 عبرت حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولن قناة السويس باتجاه بحر الخليج. و"أبراهام لنكولن" هي حاملة طائرات عملاقة من فئة "نيمتز"، وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم. وشاركت في عام 1991 في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت، كما قادت قوة المهام الموحدة في الصومال في عامي 1992-1993، وفي مطلع القرن الحالي، شاركت في غزو أفغانستان عام 2001 وغزو العراق عام 2003.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    تحيي مصر سنويا ذكرى حرب اكتوبر (1973.10.06) التي يطلق عليها في القاموس الاسرائيلي حرب يوم (عيد) كيبور التي اطلقتها اسرائيل، لكن الجيش المصري أحدث المفاجأة باجتياز خط برليف وتحرير قناة السويس التي كانت عبر العصور أيضا مسرحا لحروب. حرب 1973 أعقبتها مفاوضات قادت إلى معاهدة كامب ديفيد للسلام التاريخية بين مصر وإسرائيل سنة 1978.

  • Eroeffnung des Suezkanals

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    يعود افتتاح قناة السويس إلى 1869 واستغرق بناؤها 10 سنوات، وساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، تقول مصادر أنه مات منهم أكثر من 120 ألف أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة. وفي منتصف نوفمبر تشرين ثاني من عام 1869افتتح الخديو اسماعيل مشروع قناة السويس في حفل ضخم. إعداد. يان دافيد فالتر/ ي.أ/م.س