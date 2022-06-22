أزمة في المطارات الألمانية

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مطارات ألمانية تعاني من تكدس المسافرين بسبب نقص موظفي الأمن وتحميل الأمتعة.
رحب المبعوث الأممي إلى اليمن بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء منذ حوالي 6 سنوات ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة، داعيا إلى "تنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة والتحرك نحو استئناف عملية سياسية لإنهاء النزاع بشكل مستدام ".
مع وصول العاصفة "يلينيا" في وقت متأخر من ليل الأربعاء/ الخميس، تعرضت ألمانيا لرياح عاصفة تسببت في توقف حركة القطارات وإلغاء رحلات جوية وإغلاق المدارس. الخبراء يحذرون من عواصف لاحقة.
قضت محكمة عراقية ببراءة سائح ألماني من تهمة في قضية تهريب آثار، فيما قررت سجن بريطاني 15 عاما. ويذكر أن قانون الآثار العراقي يقضي بعقوبات قد تصل للإعدام. المدان دفع ببراءته خلال المحاكمة ومحامية يعتزم الطعن في الحكم.
يحتفل مئات الملايين في العالم بعيد الميلاد وسط قيود مكافحة كوفيد أعاقت للسنة الثانية التجمعات بهذه المناسبة وتسببت بإلغاء آلاف الرحلات، لاسيما مع انتشار متحور "أوميكرون" شديد العدوى. ودول عدة تستعد لتشديد القيود مجددا.
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