أزمة في المطارات الألمانية

العراق ـ السجن لبريطاني 15 عاما في قضية تهريب آثار وتبرئة ألماني

قضت محكمة عراقية ببراءة سائح ألماني من تهمة في قضية تهريب آثار، فيما قررت سجن بريطاني 15 عاما. ويذكر أن قانون الآثار العراقي يقضي بعقوبات قد تصل للإعدام. المدان دفع ببراءته خلال المحاكمة ومحامية يعتزم الطعن في الحكم.