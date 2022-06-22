 أزمة في المطارات الألمانية | DW الأخبار | DW | 22.06.2022

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أزمة في المطارات الألمانية

مطارات ألمانية تعاني من تكدس المسافرين بسبب نقص موظفي الأمن وتحميل الأمتعة.

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