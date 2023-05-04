أزمة غلاء المعيشة في تركيا تهدد إعادة انتخاب أردوغان

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الانتخابات التركية غير محسومة بالنسبة لإردوغان بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة، وسخط الناخبين من غلاء المعيشة.
يشتد التوتر في تركيا التي لا يفصلها عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوى أسبوع، حيث وجه رجب طيب أردوغان انتقادات حادة إلى منافسه الرئيسي، بينما أبلغت المعارضة عن تعرض حملتها الانتخابية للاعتداء.
بعد دعم استمر عقدين لحزب العدالة والتنمية وزعيمه الرئيس رجب طيب أردوغان، يبدو أن أكراد تركيا يصطفون هذه المرة مع كمال كليجدار أوغلو، مرشح المعارضة. لماذا يراهن الأكراد على غريم أردوغان وحلفائه؟
تأخذ الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 أيار/ مايو طابع استفتاء حول تأييد أو معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يواجه للمرة الأولى معارضة موحدة بعد عشرين عاما على توليه السلطة.
تعتزم المعارضة التركية إجراء تغييرات عميقة وشاملة على المشهد السياسي التركي وحتى على مستوى السياسة الدولية إن هي فازت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. فما هي حدود وملامح هذه التغييرات؟
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