أزمة غلاء المعيشة في تركيا تهدد إعادة انتخاب أردوغان

ماهي خطط المعارضة التركية للإصلاح وتغيير سياسات أردوغان؟

تعتزم المعارضة التركية إجراء تغييرات عميقة وشاملة على المشهد السياسي التركي وحتى على مستوى السياسة الدولية إن هي فازت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. فما هي حدود وملامح هذه التغييرات؟