 أزمة غذائية بسبب الحرب | صنع في ألمانيا | DW | 06.07.2022

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صنع في ألمانيا

أزمة غذائية بسبب الحرب

منذ بداية الحرب في أوكرانيا هناك تهديد عالمي بالجوع وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ففي المستقبل يمكن لبوتين أن يستخدم صادرات القمح "كسلاح" للسياسة الخارجية. فانخفاض مستويات المخزون وحالات الجفاف أمران يهددان الإمدادات الغذائية، خاصة في إفريقيا.

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