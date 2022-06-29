أزمة غذائية بسبب الحرب

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منذ بداية الحرب في أوكرانيا هناك تهديد عالمي بالجوع وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ففي المستقبل يمكن لبوتين أن يستخدم صادرات القمح "كسلاح" للسياسة الخارجية. فانخفاض مستويات المخزون وحالات الجفاف أمران يهددان الإمدادات الغذائية، خاصة في إفريقيا.
أحصت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما لا يقل عن مائة مليون شخص في جميع أنحاء العالم أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحروب والفقر وأزمة الغذاء، وهو أعلى عدد من النازحين واللاجئين يسجل منذ الحرب العالمية الثانية.
فاقم الجفاف وجائحة كورونا وحرب أوكرانيا أزمة الجوع والغذاء في أفريقيا، لكن رغم ذلك تستطيع التغلب على أزمتها؛ حيث هناك الأراضي الخصبة والمياه اللازمة التي يمكن أن تغطي حاجتها. لكن قبل ذلك لابد من تجاوز بعض العقبات.
منظمة "فيلت هونغر هيلفه" الخيرية الألمانية، تحذر من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الدول الفقيرة بوجه الخصوص. دول بات من الصعب عليها الحصول على كميات القمح التي طلبتها.
حذّر مسؤولان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن إفريقيا تواجه أزمة "غير مسبوقة" بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، خصوصا مع ارتفاع أسعار الوقود. وبقاء أسعار المواد الغذائية عند أعلى معدلاتها.
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