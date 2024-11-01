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سياسةألمانيا

أزمة سياسية في ألمانيا

١٤ نوفمبر ٢٠٢٤

بعد انهيار الائتلاف الحاكم ستنتخب في فبراير المقبل حكومة جديدة في ألمانيا. سياسيا أصبح المستشار الألماني أولاف شولتس ما يسمى ببطة عرجاء، في حين أن ألمانيا وأوروبا في حاجة ماسة إلى قيادة قوية اقتصاديا وسياسيا. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب

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ضيوف الحلقة:
ميشائيلا كوفنر، كبيرة مراسلي دويتشه فيله للشؤون السياسية // 
إبراهيم محمد، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية //
حسين الوائلي، خبير في شؤون الاتحاد الأوروبي

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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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