أزمة سياسية في ألمانيا

2024/11/14 ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤

بعد انهيار الائتلاف الحاكم ستنتخب في فبراير المقبل حكومة جديدة في ألمانيا. سياسيا أصبح المستشار الألماني أولاف شولتس ما يسمى ببطة عرجاء، في حين أن ألمانيا وأوروبا في حاجة ماسة إلى قيادة قوية اقتصاديا وسياسيا. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب