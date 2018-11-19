أزمة سوريا والوضع في إدلب على هامش قمة العشرين

كان ملف الأزمة السورية حاضرا بقوة في أروقة قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وإن على هامش اللقاءات الرسمية. فقد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت (الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2018) نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اتخاذ "تدابير أكثر فاعلية" لترسيخ الهدنة في محافظة إدلب في سوريا، بحسب ما أعلن الكرملين.
والتقى بوتين أردوغان اليوم على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس في اجتماع استعاض به سيد الكرملين عن اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ألغى الاجتماع احتجاجا على التوتر الأخير بين روسيا وأوكرانيا. ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن الرئيس الروسي شدد خلال لقائه أردوغان "على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لتطبيق الاتفاق الروسي التركي حول إدلب".
وأكد المتحدث أن هذه التدابير ضرورية "لمنع حصول حالات مثل الهجوم الذي تعرّضت له حلب (المجاورة لإدلب) بقذائف صاروخية وسامة". وأعلن الكرملين أن اللقاء مع الرئيس التركي امتد لوقت أطول لأن هناك الكثير من الموضوعات المتعلقة بالأزمة السورية تحتاج إلى بحث.
واقترح أردوغان خلال مباحثاته مع بوتين عقد قمة رباعية جديدة بشأن الوضع في إدلب وهي معقل لقوات المعارضة السورية، حسبما أعلنت ذلك وكالة تاس الروسية للأنباء.
من جانب آخر، قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم السبت إن ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا ستجري جولة جديدة من المحادثات على مستوى المستشارين بشأن الأحداث التي جرت في مضيق كيرتش وحث موسكو على السماح للسفن الأوكرانية بدخول بحر آزوف.
جاء ذلك بعد لقاء جمع المستشارة ميركل مع الرئيس الروسي بوتين في بوينس آيرس على هامش قمة العشرين. وقال المتحدث إن ميركل وبوتين ناقشا أيضا الوضع في سوريا واتفقا على ضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة عقدت في اسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول بين ألمانيا وفرنسا وتركيا وروسيا.
ح.ع.ح/ع.ج (أ ف ب، د.ب أ، رويترز)
-
الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا
الولايات المتحدة الأمريكية
تغيب الولايات المتحدة عن قمة اسطنبول المرتقبة، لكن دورها يبقى أساسياً في العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ سبع سنوات. وكان ترامب قد أعلن ان تعليق هجوم نظام الأسد على ادلب، تم بفضله، بعد تحذيره الرئيس السوري بشار الأسد. مصلحة أمريكا تكمن بالأساس في انسحاب إيران من سوريا أو على الأقل إضعاف تأثيرها على الأرض هناك.
-
الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا
إيران - القوة غير المرئية
بالرغم من غيابها عن قمة اسطنبول، إلا أن إيران مازالت حاضرة على الأرض في سوريا. ووفقا لتقارير عديدة لعبت إيران دوراً كبيراً في الانتصارات الاستراتيجية العديدة التي حققها الجيش السوري. إيران غائبة و حاضرة في القمة من خلال روسيا، التي عملت إلى حد الآن بالتعاون معها على ضمان بقاء الأسد. تتطلع إيران إلى تقوية حضورها والمشاركة في عملية إعادة البناء في سوريا لكن مستقبل إدلب قد يُضعف تأثيرها في سوريا.
-
الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا
نظام الأسد
إلى جانب تناول الوضع في إدلب، يُفترض أن تفضي قمة اسطنبول إلى حل للنزاع الدائر في سوريا منذ عام 2011، وذلك يعني أن القمة ستناقش مصير الرئيس السوري بشار الأسد، المتمسك بالسلطة. وكانت أمريكا قد هددت نظام الأسد بعقوبات مشددة في حالة عرقلته الحل السياسي. فيما تعول ميركل على روسيا "للعمل على تحقيق الاستقرار في سوريا بصفتها حليفة لنظام الأسد وشريكاً لديه مسؤوليات خاصة".
-
الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا
المعارضة السورية
تتناول قمة اسطنبول بالأساس الوضع في محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضة السورية بعد سبع سنوات من الحرب، كما تتناول أيضاً تطبيق اتفاق سوتشي الروسي التركي بشأن المحافظة. وكان الهدف من هذا الاتفاق هو وقف هجوم الحكومة السورية. لكن فصائل المعارضة تخشى من أن يشكل تنفيذ هذا الاتفاق مقدمة لعودة قوات النظام إلى إدلب.
-
الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا
مصالح الأكراد
بالرغم من تجنب الطرفين الصراع المباشر، إلا أن هناك تضارباً في المصالح بين كل من الحكومة السورية والإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد.وفيما يسعى الأكراد إلى الحصول على حكم ذاتي في دولة لامركزية، ترغب دمشق في استعادة سيطرتها المركزية بالكامل على كل مناطق سوريا.
-
الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا
الدور السعودي
طالما لعبت السعودية دوراً متخبطاً في الملف السوري تماشيا مع مصالحها السياسية. ففي البداية دعمت الثورة السورية، لكن سرعان ما طرأ تحول مفاجئ في موقفها وأقرت بضرورة بقاء الأسد في السلطة. كما سعت للتقارب مع روسيا بهدف منع صعود الحليف الآخر إيران. تركيا كانت تراهن على دور السعودية في إعادة البناء في سوريا، غير أن قضية مقتل الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي قد تسلب الرياض هذا الدور. إعداد: إيمان ملوك