أزمة زيت الطهي في اسبانيا

خمس حقائق قد لا تعرفها عن زيت الزيتون!

لا يخلو مطبخ تقريباً من زجاجة زيت الزيتون البكر، ففوائده كثيرة لا تحصى للجسم، بيد أن البعض يخشى من استخدامه لقلي الطعام، في حين يخشى البعض من مرارة طعمه، إليك خمسة حقائق قد لا تعرفها عن زيت الزيتون.