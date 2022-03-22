 أزمة زيت الطهي في اسبانيا | DW الأخبار | DW | 23.03.2022

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DW الأخبار

أزمة زيت الطهي في اسبانيا

الحرب الروسية في أوكرانيا تتسبب في أزمة في زيت الظهي في أوروبا.

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27.02.2022 Illustration on Transnistria, a state not recognized by the international community that borders Moldova along the Ukraine. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY GillesxBaderx/xLexPictorium LePictorium_0260125

مخاوف في مولدوفيا من اتساع دائرة حرب بوتين 23.03.2022

The Jewish feeling the war found a new home in Israel. Israel welcomes Jewish refugees. Teaser: The war in Ukraine has forced millions of people to flee, mostly to neighboring countries. But some Jewish refugees found a new home in Israel. More than 4,000 Jewish people have arrived since the start of the war. The small town of Nof Hagalil has welcomed 200 refugees. Short-teaser: More than 4,000 Jewish people have come to Israel since the start of the war in Ukraine. DigiVN: http://digivn.dwelle.de/ShowDigiVN?omid=220323-07-0212   Keywords: Ukraine, Israel, Nof Hagalil, refugee, war

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