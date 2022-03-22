أزمة زيت الطهي في اسبانيا

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الحرب الروسية في أوكرانيا تتسبب في أزمة في زيت الظهي في أوروبا.
تشهد أسعار الخبز في الشرق الأوسط ارتفاعا سريعا، وذلك نتيجة المخاوف بشأن إمدادات القمح من أوكرانيا وروسيا. وكانت مثل هذه الزيادات في الأسعار قد أدت في الماضي إلى احتجاجات عنيفة واضطرابات سياسية.
قلق بشأن نقص مواد غذائية ومخاوف من هجمات سيبرانية على البنية التحتية الحيوية وتجهيز مخابئ! الغزو الروسي لأوكرانيا يزيد خوف الألمان من احتمال امتداد الحرب إلى بلدهم، بعد عقود من السلام، فكيف يستعدون "للأسوأ"؟
التحذيرات من أزمات غذائية عالمية تعني مصر بقوة لكونها بطل العالم في استيراد القمح. في هذه الأثناء تزداد محاولات توفير بدائل للقمح الروسي والأوكراني صعوبة بسبب الحرب في أوكرانيا، فما بدائل مصر المتاحة لضمان أمنها الغذائي؟
لا يخلو مطبخ تقريباً من زجاجة زيت الزيتون البكر، ففوائده كثيرة لا تحصى للجسم، بيد أن البعض يخشى من استخدامه لقلي الطعام، في حين يخشى البعض من مرارة طعمه، إليك خمسة حقائق قد لا تعرفها عن زيت الزيتون.
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