أزمة "راين إير"ـ بروكسل وبرلين ولندن تستدعي سفراء بيلاروسيا

قبيل قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبحث اليوم (الاثنين 24 مايو/ أيار 2021) احتمال فرض عقوبات ضد بيلاروسجاء: "لقد تم إبلاغ (سفير بيلاروسيا) ألكسندر ميكنيفيتش بالتنديد الشديد من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالعمل الذي قامت به سلطات بيلاروسيا بالقوة والذي عرض للخطر سلامة ركاب وأفراد طاقم".

وأضاف البيان أن مسؤولين "نقلوا موقفالاتحاد الأوروبي بأن العمل الفاضح الذي قامت به السلطات البيلاروسية يشكل محاولة وقحة أخرى لإسكات كل الأصوات المعارضة في البلاد وطالب بالإفراج فورا" عن المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي أوقف في المطار.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية إنها استدعت ميكنيفيتش وهو سفير لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا بسبب "الأعمال غير المبررة وغير المقبولة".

ومن جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين أنها أصدرت أوامر لطائرات المملكة المتحدة بتجنّب المجال الجوي لبيلاروسيا وفرضت حظرا على شركة الطيران الوطنية البيلاروسية "بيلافيا". وأفاد وزير النقل البريطاني غرانت شابس أنه طلب من هيئة الطيران المدني إصدار تعليمات "للمحافظة على سلامة الركاب". كما أعلن تعليق رخصة تشغيل "بيلافيا" التي تسيّر رحلات يومية من مطار غاتويك في لندن إلى مينسك عبر باريس.

كما أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الاثنين أن بلاده استدعت السفير البيلاروسي في لندن. وحمّل راب الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشنكو مسؤولية الحادثة التي وصفها بأنها "بغيضة" وتمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مضيفا أن لندن تدرس فرض عقوبات و"تنظر في كافة الاحتمالات الدولية".

وفي تطور جديد، قالت سلطات بيلاروسيا أنها تلقت تهديدا عبر رسالة إلكترونية منسوبة الى حركة حماس الفلسطينية. وتلا مدير النقل الجوي في وزارة النقل البيلاروسية أرتيم سيكورسكي ما قال إنه ترجمة الى الروسية لرسالة بالإنكليزية جاء فيها "نحن، جنود حماس، نطالب بأن توقف اسرائيل إطلاق النار على قطاع غزة. نطالب بأن يكف الاتحاد الاوروبي عن دعمه لاسرائيل (...) إذا لم تتم تلبية مطالبنا فإن قنبلة ستنفجر (على متن طائرة راين اير) فوق فيلنيوس".

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برلين تُصعد من لهجتها ضد مينسك

من جهتها استدعت ألمانيا اليوم سفير بيلاروسيا إلى مقر وزارة الخارجية في برلين بعد الحادثة. وقالت الوزارة في بيان إن "التفسيرات التي قدمتها حكومة بيلاروسيا حتى الآن بشأن الهبوط القسري لطائرة راين اير في مينسك غير موثوقة. نحتاج إلى توضيح ما حدث بالفعل على متن الطائرة وعلى الأرض أمس" الأحد. وأضافت "نحن بحاجة أيضا لتوضيحات حول وضع رومان بروتاسيفيتش وشريكته اللذين يجب أن يفرج عنهما فورا". وتابعت أن الاستدعاء حدد مساء الاثنين.

من جهتها، وبسبب تحذير أمني لرحلة تابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران في العاصمة البيلاروسية مينسك تم إلغاء صعود الركاب على متن الطائرة التي كانت متوجهة إلى مدينة فرانكفورت الألمانية. وذكرت "لوفتهانزا" ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين أنه سيتعين إخضاع جميع الركاب إلى فحص أمني جديد قبل الإقلاع، كما سيُجرى تفتيش الطائرة مجددا وإفراغ حمولتها بالكامل وجميع الحقائب بها. وبحسب بيانات الشركة، فإنه مُسجل على متن هذه الرحلة 51 راكبا إلى جانب 5 أفراد من طاقم الطائرة.

ح.ز/ خ.س (أ.ف.ب، رويترز، د.ب.أ)