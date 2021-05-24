أزمة "راين إير"ـ الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على بيلاروسيا

في رد على تحويل رحلة طائرة تابعة لشركة "راين إير" بين دولتين من دولالاتحاد الأوروبي بالقوة إلى مينسك عاصمة بيلاروسيا، قرر الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين 24 مايو/ أيار 2021) إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية. وفي بيان شاركه باريند ليتس المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على تويتر، وجه الاتحاد المسؤولين بـ"اتخاذ الإجراءات الضرورية لحظر تحليق شركات الطيران البيلاروسية في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي ومنع الوصول إلى مطارات الاتحاد الأوروبي".

كما حث الزعماء الـ27 في الإعلان المشترك الذي تمت الموافقة عليه في قمة في بروكسل مساء الاثنين، جميع شركات الطيران الموجودة في الاتحاد الأوروبي على تجنب التحليق فوق الأراضي البيلاروسية. وطالبت الدول الأعضاء بالإفراج عن الصحفي المعارض البيلاروسي المحتجز رومان بروتاسيفيتش وشريكته صوفيا سابيجا، كما دعت المنظمة الدولية للطيران المدني إلى "التحقيق العاجل" في الحادث.

كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد بيلاروسيين متورطين في الهبوط القسري لرحلة طيران "ريان إير" بين أثينا وفيلنيوس أمس الأحد، وهو ما وصفه بعض القادة بأنه "اختطاف قامت به دولة". بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد حزمة من العقوبات الاقتصادية، وفقًا لما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي.

وكانت لندن وكييف قررتا حظر تحليق طائراتهما في المجال الجوي للجمهورية السوفياتية السابقة. كما قرّرت شركات الطيران لوفتهانزا الألمانية والخطوط الإسكندنافية و"إير بلطيق" تعليق عملياتها في المجال الجوي البيلاروسي.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبل القمة أن الأسباب التي استخدمتها سلطات بيلاروسيا "تفتقر إلى الصدقية".

غوتيريش يدعو إلى تحقيق شفاف

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإفراج الفوري عن الصحفي رومان بروتاسيفيتش والتحقيق الكامل في ملابسات اعتقاله، بعد الهبوط القسري لطائرته. وأعرب غوتيريش عن "قلقه البالغ" إزاء ما وصفه بأنه "حادث مزعج" ودعا جميع الأطراف إلى المشاركة في "تحقيق كامل وشفاف ومستقل "، وفقا لما جاء في بيان له.

كما أعرب الأمين العام الأممي عن قلقه الشديد إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا، وحث السلطات البيلاروسية على "الاحترام الكامل لجميع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".

والمعارض بروتاسيفيتش (26 عاماً) هو رئيس التحرير السابق لمحطة نيكستا المعارضة التي اضطلعت بدور رئيس في تنظيم الحركة الاحتجاجية التاريخية ضد نظام ألكسندر لوكاشينكو في 2020.

ويبدي نظام لوكاشينكو الحاكم منذ 1994 نزعة سلطوية متزايدة منذ قمع حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة العام الماضي، نزل فيها عشرات الآلاف إلى الشوارع. وتراجعت الحركة تدريجياً أمام قمع شديد، وباتت جميع وجوهها في السجن أو في المنفى القسري، فيما يقضي ناشطون وصحافيون عقوبات شديدة بالسجن.

ح.ز/ خ.س (د.ب.أ، أ ف ب، رويترز)