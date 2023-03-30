أزمة بين فرنسا وإيطاليا.. هل يسلك ماكرون نهجا صداميا؟

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أزمة دبلوماسية جديدة بين فرنسا وإيطاليا على خلفية ملف الهجرة.. ما الخلفيات؟ ولماذا تتكرر الانتقادات للسياسة الخارجية لحكومة ماكرون في الآونة الأخيرة؟
ألغى وزير الخارجية الإيطالي زيارة كانت مقررة إلى باريس بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها "غير مقبولة" لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "عاجزة عن حل مشاكل الهجرة" في بلادها.
شهد عدد من العواصم والمدن العربية والأوروبية مظاهرات بمناسبة عيد العمال، لكنها بلغت أوجها في فرنسا، حيث نزل مئات الآلاف إلى الشوارع على وقع أزمة على خلفية قانون التقاعد التي تتفاعل منذ أسابيع، ووقعت صدامات وأعمال شغب.
بعد أن صرح الرئيس الفرنسي بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أكثر استقلالية في تعامله مع الصين، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن سياسة فرنسا تجاه الصين تعكس سياسة الاتحاد الأوروبي ككل. فكيف تنظر تايوان إلى هذه التصريحات؟
أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي عن ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر استقلالية في تعامله مع الصين، ضجة، لكنها سلطت الضوء مجددا على مساعي التكتل الأوروبي لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي. فما مدى واقعية رؤية ماكرون؟
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