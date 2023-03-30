 أزمة بين فرنسا وإيطاليا.. هل يسلك ماكرون نهجا صداميا؟ | مسائية DW | DW | 05.05.2023

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مسائية DW

أزمة بين فرنسا وإيطاليا.. هل يسلك ماكرون نهجا صداميا؟

أزمة دبلوماسية جديدة بين فرنسا وإيطاليا على خلفية ملف الهجرة.. ما الخلفيات؟ ولماذا تتكرر الانتقادات للسياسة الخارجية لحكومة ماكرون في الآونة الأخيرة؟

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Italy's new Prime Minister, Giorgia Meloni holds the cabinet minister bell handed to her by Italy's outgoing prime minister during a handover ceremony at Palazzo Chigi in Rome on October 23, 2022. - Far-right leader Giorgia Meloni was named Italian prime minister on October 21, 2022 after her party's historic election win, becoming the first woman to head a government in Italy. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

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ARCHIV - 30.10.2019, Italien, Pozzallo: Das Rettungsschiff «Ocean Viking» kommt im Hafen Pozzallo an. «Nach mehr als 12 Tagen der Ungewissheit auf See können die 104 Überlebenden endlich an einem sicheren Ort an Land gehen», schrieb die Hilfsorganisationen SOS Méditerranée auf Twitter. Das von SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen betriebene Schiff hatte die Menschen am 18. Oktober vor der libyschen Küste gerettet. Erst am Dienstag wies ihm die italienische Regierung einen Hafen zu. Bundesinnenminister Seehofer scheut sich nicht vor großen Worten. Nachdem er sich im September mit seinen Kollegen aus Frankreich, Italien und Malta auf ein Verfahren bei der Seenotrettung geeinigt hatte, rief er nicht weniger als eine «Bewährungsprobe für die Europäische Union» aus. (zu dpa «Europa und die Seenotrettung - Was Seehofers Malta-Einigung wert ist») Foto: Francesco Ruta/ANSA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

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