 أزمة النيجر... هل تنجح الوساطة الجزائرية؟ | مسائية DW | DW | 23.08.2023

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مسائية DW

أزمة النيجر... هل تنجح الوساطة الجزائرية؟

مع استمرار الأزمة السياسية في النيجر، الجزائر تبدأ وساطة في ثلاث من دول إكواس، للمساعدة في إيجاد حل سياسي، فهل تستطيع الجزائر حلحلة الأزمة في النيجر وتجنيب المنطقة اي تصعيد عسكري؟

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