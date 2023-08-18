أزمة النيجر... هل تنجح الوساطة الجزائرية؟

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مع استمرار الأزمة السياسية في النيجر، الجزائر تبدأ وساطة في ثلاث من دول إكواس، للمساعدة في إيجاد حل سياسي، فهل تستطيع الجزائر حلحلة الأزمة في النيجر وتجنيب المنطقة اي تصعيد عسكري؟
تنقضي الأحد المهلة التي منحها رؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) لانقلابيي النيجر للتراجع والسماح بعودة الرئيس بازوم. عدم الاستجابة قد تعني تدخلا عسكريا ربما يزيد من حدة المخاطر المحدقة بالمنطقة.
يخيّم التوتر منذ عقود على العلاقات بين الجزائر والمغرب، لكن إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، يأتي في توقيت شديد الحساسية بالنسبة لواقع البلدين. فهل هي القطيعة الأخيرة أم أنها بداية لما هو أسوأ؟
تخوض باريس سباقا مع الزمن من أجل استعادة المبادرة في علاقاتها المغاربية وتقليل التداعيات السلبية على نفوذها التقليدي. خطوات التطبيع مع الجزائر تبدو في مسار تصاعدي، لكن العلاقة مع الرباط، الحليف التاريخي، مهددة بالتراجع.
عرفت تونس تاريخيا بلقب "مطمور روما" على خلفية أراضيها الخصبة وإنتاجها الزراعي الوفير. لكن تلك الصورة أصبحت من الماضي في ظل أزمة المياه في هذا البلد، ما بات يهدد أمنه الغذائي والمائي. فكيف تبدو تونس "الخضراء" اليوم؟
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