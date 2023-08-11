 أزمة النيجر.. من يملك مفاتيح الحل؟ | مسائية DW | DW | 14.08.2023

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مسائية DW

أزمة النيجر.. من يملك مفاتيح الحل؟

المجلس العسكري في النيجر يقول إنه سيقاضي الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى.. ماذا تعني هذه الخطوة؟ ومن يملك مفاتيح حل الأزمة؟

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22/06/2023 **ARCHIVBILD**New Global Financial Pact Summit Dinner - Paris Niger s President Mohamed Bazoum upon arrival for an official dinner at the Elysee Palace, on the sidelines of the New Global Financial Pact Summit, in Paris, on June 22, 2023. Dozens of global leaders are gathering in Paris on June 22 for a summit to tease out a new consensus on international economic reforms to help debt-burdened developing countries face a growing onslaught of challenges, particularly climate change. Photo by Tomas Stevens/ABACAPRESS.COM Paris France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxSPAxUKxUSAxBELxPOL Copyright: xStevensxTomas/ABACAx 858008_095 StevensxTomas/ABACAx 858008_095

عسكر النيجير يعتزمون محاكمة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" 14.08.2023

يعتزم انقلابيو النيجر محاكمة الرئيس المحتجز محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" استنادا على "أدلة" و"تبادلات" بينه وبين "رعايا أجانب". موازاة مع ذلك يسعى وفد ديني للوساطة بين مجموعة "إكواس" والمجلس العسكري.

Mohamed Bazoum, Staatspräsident der Republik Niger, erwartet die deutsche Außenministerin.

إدانات دولية لنية انقلابيي النيجر اتهام بازوم بالخيانة العظمى 14.08.2023

ينوي انقلابيو النيجر مقاضاة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وهو ما اعتبر "استفزازا" جديدا، يتعارض مع تعهداتهم السابقة. ورئيس الحكومة المعين من الانقلابين يقول لـ DW إنّ بلاده قادرة على "تجاوز" العقوبات.

11.08.2023 NIAMEY, NIGER - AUGUST 11: Coup supporters gather for a demonstration in front of the French base in Niamey, Niger on August 11, 2023. Balima Boureima / Anadolu Agency

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©Nicolas Remene / Le Pictorium/MAXPPP - Tombouctou 27/06/2022 Des membres des forces de Police des Nations Unies (UNPOL) au Mali operant au sein de la MINUSMA securisent une delegation lors d'une mission de travail dans le centre ville de Tombouctou, le 27 juin 2022.

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قالت بعثة حفظ السلام الاممية في مالي إنها عجلت الانسحاب المزمع من بلدة بير في شمال مالي بسبب تدهور الوضع الأمني ​​بعد أن أثار القتال في المنطقة مخاوف من تجدد انتفاضة الانفصاليين. هذا الانسحاب يشعل الصراع في مالي مجددا.