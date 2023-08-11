أزمة النيجر.. من يملك مفاتيح الحل؟

تسريع وتيرة الانسحاب الأممي يشعل الصراع في مالي مجددا

قالت بعثة حفظ السلام الاممية في مالي إنها عجلت الانسحاب المزمع من بلدة بير في شمال مالي بسبب تدهور الوضع الأمني ​​بعد أن أثار القتال في المنطقة مخاوف من تجدد انتفاضة الانفصاليين. هذا الانسحاب يشعل الصراع في مالي مجددا.