أزمة النيجر.. من يملك مفاتيح الحل؟

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المجلس العسكري في النيجر يقول إنه سيقاضي الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى.. ماذا تعني هذه الخطوة؟ ومن يملك مفاتيح حل الأزمة؟
يعتزم انقلابيو النيجر محاكمة الرئيس المحتجز محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" استنادا على "أدلة" و"تبادلات" بينه وبين "رعايا أجانب". موازاة مع ذلك يسعى وفد ديني للوساطة بين مجموعة "إكواس" والمجلس العسكري.
ينوي انقلابيو النيجر مقاضاة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وهو ما اعتبر "استفزازا" جديدا، يتعارض مع تعهداتهم السابقة. ورئيس الحكومة المعين من الانقلابين يقول لـ DW إنّ بلاده قادرة على "تجاوز" العقوبات.
قال متحدث باسم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إن المجموعة تسعى لإرسال لجنة برلمانية إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب، فيما تلقى الرئيس بازوم زيارة طبيبه مع وصول وفد رجال دين نيجيريين لنيامي.
قالت بعثة حفظ السلام الاممية في مالي إنها عجلت الانسحاب المزمع من بلدة بير في شمال مالي بسبب تدهور الوضع الأمني بعد أن أثار القتال في المنطقة مخاوف من تجدد انتفاضة الانفصاليين. هذا الانسحاب يشعل الصراع في مالي مجددا.
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