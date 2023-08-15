 أزمة النيجر.. ماذا بعد تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية نيامي؟ | مسائية DW | DW | 22.08.2023

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مسائية DW

أزمة النيجر.. ماذا بعد تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية نيامي؟

الاتحاد الإفريقي يعلن تعليق عضوية النيجر فيه ويبدي في الوقت نفسه تحفظا حيال أي تدخل عسكري لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة.. ماذا تعني خطوة الاتحاد الأفريقي؟ وما الجديد في ملف الأزمة في النيجر؟

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This video frame grab image obtained by AFP from ORTN - Télé Sahel on July 28, 2023 shows General Abdourahamane Tiani, Niger’s new strongman, speaking on national television and reads a statement as President of the National Council for the Safeguarding of the Fatherland, after the ouster of President-elect Mohamed Bazoum. The chief of the Presidential Guard justifies the coup by evoking the continued deterioration of the security situation in the country, as well as poor economic and social governance. (Photo by ORTN - Télé Sahel / AFP)

التدخل العسكري في النيجر.. لماذا تتردد إيكواس؟ 15.08.2023

30.07.2023 Chairperson of Economic Community of West African States (ECOWAS) and President of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, reacts while addressing the ECOWAS head of states and government in Abuja on July 30, 2023. West African leaders were to meet on Sunday for a crisis summit on the coup in Niger, where protesters tried to storm the French embassy after the junta warned of an imminent military intervention. In the third coup to fell a leader in Africa's restive Sahel region in as many years, Niger's elected president, Mohamed Bazoum, has been held by the military since Wednesday. (Photo by Kola SULAIMON / AFP) (Photo by KOLA SULAIMON/AFP via Getty Images)

انقلاب النيجر يضع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على المحك 10.08.2023

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07.07.2019 Niger's president Mahamadou Issoufou delivers a speech during the African Union summit at the Palais des Congres in Niamey, on July 7, 2019. - African leaders meet on July 7, 2019 in Niger for the African Union (AU) summit, to sign a landmark free trade agreement, and to discuss looming security and migration crises on the continent. (Photo by ISSOUF SANOGO / AFP) (Photo credit should read ISSOUF SANOGO/AFP/Getty Images)

الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية النيجر بسبب الانقلاب 22.08.2023

دعا الاتحاد الأفريقي كل دوله الأعضاء والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي عمل قد يضفي الشرعية على المجلس العسكري في النيجر معلنا أنه علق عضوية النيجر بمنظمة الاتحاد الإفريقي.

Ghana, ECOWAS Treffen in Accra 230818 -- ACCRA, Aug. 18, 2023 -- Attendees of the extraordinary meeting of the ECOWAS Committee of Chiefs of Defence Staff pose for a group photo in Accra, capital of Ghana, Aug.17, 2023. The defense chiefs of the Economic Community of West African States ECOWAS on Thursday gathered in Ghana s capital of Accra to discuss plans for the deployment of a standby force to Niger. TO GO WITH ECOWAS defense chiefs meet to discuss plans for deployment of standby force to Niger Photo by /Xinhua GHANA-ACCRA-ECOWAS-MEETING Seth PUBLICATIONxNOTxINxCHN

لأول مرة .. وفد من إيكواس يلتقي رئيس النيجر المعزول محمد بازوم 19.08.2023

وصل وفد "إيكواس" إلى عاصمة النيجر والتقى الرئيس المعزول محمد بازوم، كما التقى مع قادة الانقلاب العسكري، ورئيس المجلس العسكري في النيجر يقترح فترة انتقالية من ثلاث سنوات ويحذر من أي تدخل عسكري.

This video frame grab image obtained by AFP from ORTN - Télé Sahel on August 19, 2023 shows Niger's new military ruler General Abdourahamane Tiani, reading a statement on national television. Niger's new military ruler said on August 19, 2023 a transition of power would not go beyond three years, and warned that any attack on the country would not be easy for those involved. Our ambition is not to confiscate power, General Abdourahamane Tiani said in a televised address, adding that an attack on Niger would not be a walk in the park. His warning came as a delegation from West African bloc ECOWAS arrived in the country for a final diplomatic push before deciding on whether to take military action. (Photo by ORTN - Télé Sahel / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / ORTN - Télé Sahel - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

إيكواس ترفض إعلان الانقلابيين تنظيم فترة انتقالية في النيجر 21.08.2023

رفضت مجموعة إيكواس عرض الانقلابيين في النيجر تنظيم فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنّ الخيار العسكري مازال على الطاولة. من جانبه اتهم قائد الانقلاب المجموعة بالاستعداد لمهاجمة النيجر بالتعاون مع "جيش أجنبي".

A supporter of Niger's ruling junta holds a placard in the colors of the Russian flag reading Long Live Russia, Long Live Niger and Nigeriens at the start of a protest called to fight for the country's freedom and push back against foreign interference in Niamey, Niger, Thursday, Aug. 3, 2023. The march falls on the West African nation's independence day from its former colonial ruler, France, and as anti-French sentiment spikes, more than one week after mutinous soldiers ousted the country's democratically elected president. (AP Photo/Sam Mednick)

عبر فاغنر والتضليل.. هل هناك أيادٍ روسية خلف انقلاب النيجر؟ 12.08.2023

انقلاب النيجر يثير مخاوف كبيرة من خلق نظام عسكري مرتبط بروسيا في منطقة الساحل. مصالح موسكو كبيرة للغاية خصوصا تنحية فرنسا وأمريكا. لكن هل هناك أدلة على تدخلها؟