أزمة النيجر.. ماذا بعد تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية نيامي؟

لأول مرة .. وفد من إيكواس يلتقي رئيس النيجر المعزول محمد بازوم

وصل وفد "إيكواس" إلى عاصمة النيجر والتقى الرئيس المعزول محمد بازوم، كما التقى مع قادة الانقلاب العسكري، ورئيس المجلس العسكري في النيجر يقترح فترة انتقالية من ثلاث سنوات ويحذر من أي تدخل عسكري.