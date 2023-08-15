أزمة النيجر.. ماذا بعد تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية نيامي؟

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الاتحاد الإفريقي يعلن تعليق عضوية النيجر فيه ويبدي في الوقت نفسه تحفظا حيال أي تدخل عسكري لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة.. ماذا تعني خطوة الاتحاد الأفريقي؟ وما الجديد في ملف الأزمة في النيجر؟
دعا الاتحاد الأفريقي كل دوله الأعضاء والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي عمل قد يضفي الشرعية على المجلس العسكري في النيجر معلنا أنه علق عضوية النيجر بمنظمة الاتحاد الإفريقي.
وصل وفد "إيكواس" إلى عاصمة النيجر والتقى الرئيس المعزول محمد بازوم، كما التقى مع قادة الانقلاب العسكري، ورئيس المجلس العسكري في النيجر يقترح فترة انتقالية من ثلاث سنوات ويحذر من أي تدخل عسكري.
رفضت مجموعة إيكواس عرض الانقلابيين في النيجر تنظيم فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنّ الخيار العسكري مازال على الطاولة. من جانبه اتهم قائد الانقلاب المجموعة بالاستعداد لمهاجمة النيجر بالتعاون مع "جيش أجنبي".
انقلاب النيجر يثير مخاوف كبيرة من خلق نظام عسكري مرتبط بروسيا في منطقة الساحل. مصالح موسكو كبيرة للغاية خصوصا تنحية فرنسا وأمريكا. لكن هل هناك أدلة على تدخلها؟
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