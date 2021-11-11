 أزمة المياه في كمبوديا - نهر في خطر | تقارير جديدة | DW | 09.11.2021

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تقارير جديدة

أزمة المياه في كمبوديا - نهر في خطر

تتسبب السدود الجديدة التي يتم بناؤها في كمبوديا على نهر "ميكونغ" في مشاكل كبيرة، حيث تؤدّي إلى جفاف موارد رزق الصيادين والمزارعين.

Filmstill der Dokumentation Ein Fluss in Gefahr – Kambodschas Kampf um den Mekong

 

Filmstill der Dokumentation Ein Fluss in Gefahr – Kambodschas Kampf um den Mekong


 فعلى الرغم من أن السدود توفر الكهرباء النظيفة، إلا أنها تُلحق أضراراً جسيمة بالنباتات والأسماك والصيادين. فهل سيؤدي تغير المناخ إلى ازدياد الوضع سوءً؟

Filmstill der Dokumentation Ein Fluss in Gefahr – Kambodschas Kampf um den Mekong


نهر "ميكونغ" هو نهر عابر للحدود، وهو أهم ممر مائي في آسيا وشريان الحياة في المنطقة، حيث يزود ما يصل إلى 60 مليون شخص في الصين وكمبوديا ولاوس وتايلاند وميانمار وفيتنام بالمياه والغذاء والطاقة. كما يُطلق عليه أيضاً اسم "أم جميع الأنهار"، ويعيش عليه مزارعو الأرز وكذا مجتمعات الصيادين. السدود الجديدة تتسبب في المزيد والمزيد من موجات الجفاف المدمّرة، كما أن أعداد الأسماك والتنوع البيولوجي آخذان في التراجع بشكل كبير.

تُرَى هل يمكن لمجتمعات زراعة الأرز وصيد الأسماك في نهر "ميكونغ" مواجهة النتائج السلبية للتنمية الاقتصادية؟
 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2120 – 03:15 UTC
الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2120 – 07:15 UTC
الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 13:15 UTC
الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 16:15 UTC
الثلاثاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 01:15 UTC
الثلاثاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 09:15 UTC
الخميس 02 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 11:15 UTC
الخميس 02 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 15:15 UTC
السبت 04 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 05:15 UTC
السبت 04 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 18:15 UTC
الأحد 05 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 19:15 UTC
 

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