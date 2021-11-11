أزمة المياه في كمبوديا - نهر في خطر



فعلى الرغم من أن السدود توفر الكهرباء النظيفة، إلا أنها تُلحق أضراراً جسيمة بالنباتات والأسماك والصيادين. فهل سيؤدي تغير المناخ إلى ازدياد الوضع سوءً؟



نهر "ميكونغ" هو نهر عابر للحدود، وهو أهم ممر مائي في آسيا وشريان الحياة في المنطقة، حيث يزود ما يصل إلى 60 مليون شخص في الصين وكمبوديا ولاوس وتايلاند وميانمار وفيتنام بالمياه والغذاء والطاقة. كما يُطلق عليه أيضاً اسم "أم جميع الأنهار"، ويعيش عليه مزارعو الأرز وكذا مجتمعات الصيادين. السدود الجديدة تتسبب في المزيد والمزيد من موجات الجفاف المدمّرة، كما أن أعداد الأسماك والتنوع البيولوجي آخذان في التراجع بشكل كبير.

تُرَى هل يمكن لمجتمعات زراعة الأرز وصيد الأسماك في نهر "ميكونغ" مواجهة النتائج السلبية للتنمية الاقتصادية؟



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