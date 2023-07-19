 أزمة المياه في الحسكة السورية | DW الأخبار | DW | 20.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

أزمة المياه في الحسكة السورية

تتسبب أزمة المياه في محافظة الحسكة السورية بمعاناة نحو مليون إنسان منذ عدة سنوات، لكن الوضع الآن أصبح يهدد بحدوث كارثة إنسانية

المزيد من المركز الإعلامي

09/05/2023**In this photo taken on May 9, 2023, South Korean soldiers (L) stand guard as they face towards the north at the truce village of Panmunjom in the Joint Security Area (JSA) of the Demilitarized Zone (DMZ) separating North and South Korea. South Korea and Japan's efforts to improve their once-strained relationship and boost military ties are key to countering North Korea, America's top general said. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

جندي أمريكي يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويعتقد أنه اعتقل 19.07.2023

قال حاكم شبه جزيرة القرم إن حريقا اندلع في موقع تدريب عسكري في القرم دفع إلى إجلاء أكثر من ألفي شخص وإغلاق طريق سريع.

حريق في معسكر للتدريب بالقرم وإجلاء أكثر من 2000 شخص 19.07.2023

يقترح الباحثون أنه تم الوصول إلى الحد الأعلى الحرج من درجات الحرارة للبشر

البحث في قوة تحمل البشر لدرجات الحرارة العالية 19.07.2023

أربعة منتخبات إفريقية تتنافس في كأس العالم لكرة القدم للسيدات

أربعة منتخبات إفريقية تتنافس في كأس العالم لكرة القدم للسيدات 19.07.2023

المزيد DW الأخبار

زمة دبلوماسية بين العراق والسويد أشعلتها خطة لحرق المصحف

أزمة دبلوماسية بين العراق والسويد أشعلتها خطة لحرق المصحف 20.07.2023

انطلاق منافسات كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا اعتبارا من غد الخميس

انطلاق مونديال السيدات في نيوزيلندا 19.07.2023

مبادرة لتعليم أطفال أحد الأحياء المهمشة في القاهرة على التصوير وحرف أخرى بهدف تغيير واقعهم وتعويضهم عن الاعمال الشاقة

مبادرة تعليم الاطفال فن الثصوير 19.07.2023

July 14, 2023, Moscow, Moscow Oblast, Russia: Russian President Vladimir Putin hosts a videoconference meeting with the permanent members of the Security Council, from the Kremlin, July 14, 2023 in Moscow, Russia. Moscow Russia - ZUMAp138 20230714_zaa_p138_002 Copyright: xAlexanderxKazakov/KremlinxPoolx

مراجعة الحقائق: كيف تنشر تقنية التزييف العميق المعلومات المضللة في حرب روسيا ضد أوكرانيا 19.07.2023

اقرأ أيضا

Fotografin: Daniela Sala Alle Rechte der DW eingeräumt (I confirm that the selected pictures can be used for all DW layout channels.)*** Ayed Sarir village, Tabqa, NE Syria. Ahmad Mahmoud Alahri (62) had 8,000 olive, lemons and fruit trees, together with his brother: in the past few years he lost over 6,000 of them. He estimated that half were lost due to Daesh destruction, and half just in the past year, due to droughts. Although his land is few kilometers from Tabqa dam lake (the biggest water reservoir in NES) the level of the lake got so low that pumps that used to serve the nearby villages and lands can no longer operate.

الجفاف وأزمة المياه في شمال سوريا.. من المسؤول؟ 18.12.2021

يعاني شمال شرق سوريا من أسوأ موجة جفاف منذ حوالي 70 عاما، نتيجة التغير المناخي وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. والتوترات السياسية مع تركيا التي تتهم باستخدام المياه سلاحا، أدت إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة السكان.