أزمة المياه في الحسكة السورية

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تتسبب أزمة المياه في محافظة الحسكة السورية بمعاناة نحو مليون إنسان منذ عدة سنوات، لكن الوضع الآن أصبح يهدد بحدوث كارثة إنسانية
يعاني شمال شرق سوريا من أسوأ موجة جفاف منذ حوالي 70 عاما، نتيجة التغير المناخي وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. والتوترات السياسية مع تركيا التي تتهم باستخدام المياه سلاحا، أدت إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة السكان.
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