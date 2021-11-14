أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تستمر وسط استمرار التجاذبات السياسية

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بعد يوم عاصف، قضى مهاجرون على الحدود البيلاروسية البولندية الليلة في مخازن للخدمات اللوجيستية، أمر الرئيس لوكاشينكو بفتحها، في محاولة لتهدئة الوضع. وبولندا تنتقد مكالمة ميركل للوكاشنكو.
بعد يوم عاصف، قضى مهاجرون على الحدود البيلاروسية البولندية الليلة في مخازن للخدمات اللوجيستية، أمر الرئيس لوكاشينكو بفتحها، في محاولة لتهدئة الوضع. وبولندا تنتقد مكالمة ميركل للوكاشنكو.
تواجه ألمانيا وأوروبا أزمة على الحدود البولندية البيلاروسية وفق معادلة صعبة تجمع بين الصرامة وحقوق الإنسان، فيما باتت دول عديدة مجاورة للتكتل القاري تعمل على استعمال المهاجرين كسلاح للابتزاز السياسي.
غداة اتصاله مع المستشارة ميركل، الرئيس البيلاروسي يظهر استعداداً لحلّ أزمة اللاجئين على حدود بلاده مع بولندا. وسلطات الأخيرة تطلق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين الذين حاولوا دخول أراضيها.
في اتصال هو الأول من نوعه لزعيم أوروبي، بحثت المستشارة أنغيلا ميركل مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو موضوع المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. والاتحاد الأوروبي يحضر حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا.
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