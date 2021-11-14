 أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تستمر وسط استمرار التجاذبات السياسية | DW الأخبار | DW | 17.11.2021

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أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تستمر وسط استمرار التجاذبات السياسية

بعد يوم عاصف، قضى مهاجرون على الحدود البيلاروسية البولندية الليلة في مخازن للخدمات اللوجيستية، أمر الرئيس لوكاشينكو بفتحها، في محاولة لتهدئة الوضع. وبولندا تنتقد مكالمة ميركل للوكاشنكو.

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Migrants gather in front of a barbed wire fence at the checkpoint Kuznitsa at the Belarus-Poland border near Grodno, Belarus, on Monday, Nov. 15, 2021. European Union foreign ministers are expected Monday to decide to expand sanctions against Belarus to include airlines, travel agents and individuals alleged to be helping to lure migrants to Europe as part of a hybrid attack against the bloc by President Alexander Lukashenko. (Oksana Manchuk/BelTA pool photo via AP)

بيلاروسيا تفتح المخازن كمأوى للاجئين وبولندا تنتقد ميركل 17.11.2021

بعد يوم عاصف، قضى مهاجرون على الحدود البيلاروسية البولندية الليلة في مخازن للخدمات اللوجيستية، أمر الرئيس لوكاشينكو بفتحها، في محاولة لتهدئة الوضع. وبولندا تنتقد مكالمة ميركل للوكاشنكو.

MINSK, BELARUS - NOVEMBER 26, 2020: Belarus' President Alexander Lukashenko is pictured during a meeting with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov at the Palace of Independence. Valery Sharifulin/TASS

كيف يتلاعب لوكاشينكو بـ"الحلم الأوروبي" لآلاف المهاجرين؟ 17.11.2021

تواجه ألمانيا وأوروبا أزمة على الحدود البولندية البيلاروسية وفق معادلة صعبة تجمع بين الصرامة وحقوق الإنسان، فيما باتت دول عديدة مجاورة للتكتل القاري تعمل على استعمال المهاجرين كسلاح للابتزاز السياسي.

Migranten gehen in dicker Kleidung und mit Taschen bepackt an einem Einkaufszentrum Galereya Minsk in der Straße Prospekt Pobeditelei vorbei. Mehrere tausend Migranten näherten sich am 8. November 2021 der belarussisch-polnischen Grenze. An der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus spitzt sich die Situation mit Tausenden gestrandeten Migranten weiter zu. (zu dpa: Sehnsuchtsort Europa: Nahost-Krisen treiben Menschen zur Flucht) +++ dpa-Bildfunk +++

لوكاشينكو يبحث عن التهدئة ووارسو تطلق الغاز المسيل على المهاجرين 16.11.2021

غداة اتصاله مع المستشارة ميركل، الرئيس البيلاروسي يظهر استعداداً لحلّ أزمة اللاجئين على حدود بلاده مع بولندا. وسلطات الأخيرة تطلق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين الذين حاولوا دخول أراضيها.

Migrants from the Middle East and elsewhere gather at the checkpoint Kuznitsa at the Belarus-Poland border near Grodno, Belarus, on Monday, Nov. 15, 2021. European Union foreign ministers are expected Monday to decide to expand sanctions against Belarus to include airlines, travel agents and individuals alleged to be helping to lure migrants to Europe as part of a hybrid attack against the bloc by President Alexander Lukashenko. (Leonid Shcheglov/BelTA photo via AP)

ميركل تبحث مع لوكاشينكو وضع اللاجئين العالقين على الحدود 15.11.2021

في اتصال هو الأول من نوعه لزعيم أوروبي، بحثت المستشارة أنغيلا ميركل مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو موضوع المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. والاتحاد الأوروبي يحضر حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا.