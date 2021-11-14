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أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تستمر وسط استمرار التجاذبات السياسية

بعد يوم عاصف، قضى مهاجرون على الحدود البيلاروسية البولندية الليلة في مخازن للخدمات اللوجيستية، أمر الرئيس لوكاشينكو بفتحها، في محاولة لتهدئة الوضع. وبولندا تنتقد مكالمة ميركل للوكاشنكو.