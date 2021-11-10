أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية

العراق "يسعى" إلى إعادة مواطنيه ولوكاشينكو يتوعد الأوروبيين

شد وجذب وتطورات متلاحقة بشأن الأزمة الراهنة عند الحدود البولندية البيلاروسية، إذ كشفت بغداد عن "إجراءات فعلية" لإعادة العراقيين العالقين في المنطقة الحدودية، فيما هدد الرئيس البيلاروسي لوكاشنكو بالرد على أي عقوبات.