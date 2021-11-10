أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية

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المنظمات الحقوقية تتهم السلطات البولندية بالتعتيم على أوضاع المهاجرين عند المنطقة الحدودية البولندية البيلاروسية. ومنظمات الاغاثة تصف أوضاع المهاجرين على الحدود بالكارثية.
أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
تشكل أزمة المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تحديا كبيرا للسياسة الأوروبية ولمنظمات الإغاثة وحتى للإعلام المستقل، لتبقى محاولات المساعدة الفردية والهاشتاغات الملاذ الأسرع.
شد وجذب وتطورات متلاحقة بشأن الأزمة الراهنة عند الحدود البولندية البيلاروسية، إذ كشفت بغداد عن "إجراءات فعلية" لإعادة العراقيين العالقين في المنطقة الحدودية، فيما هدد الرئيس البيلاروسي لوكاشنكو بالرد على أي عقوبات.
يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا وسط تصاعد الأزمة الحدودية بينها وبين بولندا. حتى الآن يتمسك الاتحاد بنهج العقوبات، فهل تكفي لردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين في خلافها مع الاتحاد الأوروبي؟
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