 أزمة المهاجرين العالقين في تونس تتفاقم | DW الأخبار | DW | 21.04.2022

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DW الأخبار

أزمة المهاجرين العالقين في تونس تتفاقم

ينظم عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء، من جنسيات مختلفة، اعتصاما أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تونس منذ نحو أسبوع للمطالبة بإجلائهم من الدولة

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