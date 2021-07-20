أزمة المهاجرين العالقين في تونس تتفاقم

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ينظم عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء، من جنسيات مختلفة، اعتصاما أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تونس منذ نحو أسبوع للمطالبة بإجلائهم من الدولة
قالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن اليونانية "توظف" رعايا دول ثالثة (مهاجرين)، لدفع طالبي اللجوء للعودة عند الحدود البرية مع تركيا. التقرير أورد شهادات لأكثر من 20 مهاجرا ممن أكدوا تواجد مهاجرين مع الشرطة اليونانية.
"على الرغم من اندلاع الأعمال العسكرية في كل أنحاء البلاد، يبقى عدد غير معلوم من المهاجرين محتجزين في مراكز احتجاز في كامل أوكرانيا"، بهذه الجملة أطلقت "هيومن رايتس ووتش" تحذيرها اليوم حيال مصير هؤلاء.
أوفدت الأمم المتحدة لجنة تقصي حقائق إلى ليبيا، لتوثيق شهادات مهاجرين حول الانتهاكات التي تعرضوا لها. اللجنة ذكرت في تقريرها أن المهاجرين تحدثوا عن مقابر جماعية في الصحراء الليبية بالقرب من مدينة بني وليد.
في رد على موقف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من قضية الصحراء الغربية، أعلنت الجزائر وقف كافة رحلات إعادة ترحيل مواطنيها من المهاجرين في إسبانيا. كان سانشيز قد أيد موقف حكومة الرباط مما أثار نقمة البرلمان الإسباني.
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