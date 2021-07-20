أزمة المهاجرين العالقين في تونس تتفاقم

هل أوقفت الجزائر رحلات إعادة المهاجرين من إسبانيا؟

في رد على موقف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من قضية الصحراء الغربية، أعلنت الجزائر وقف كافة رحلات إعادة ترحيل مواطنيها من المهاجرين في إسبانيا. كان سانشيز قد أيد موقف حكومة الرباط مما أثار نقمة البرلمان الإسباني.