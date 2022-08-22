أزمة المناخ تثقل كاهل الزراعة الألمانية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الجفاف عبء على المزارعين الألمان. فبسبب موجة الحرارة وازدياد إشعاع الشمس، تنضج الحبوب بسرعة بدون أن تتشكل بشكل صحيح. أزمة المناخ باتت واقعاً في العديد من المناطق.
بنغلاديش بلد معرض بشدة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر وفيضانات كارثية متكررة. المياه تدمّر المحاصيل الزراعية والمنازل. والسكان يعيشون في صراع دائم ضد الفيضانات. والسبب الرئيسي هو: الاحتباس الحراري العالمي.
الحر والجفاف الذي تشهده أوروبا هذا الصيف يعد الأشد منذ 500 عاما. إذ أدى إلى انخفاض كبير في منسوب مياه الأنهار الرئيسية، وقد يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم ذلك. فكيف يمكن أن تعود الحياة من جديد إلى الأنهار والبحيرات؟
دقت دراسة مناخية جديدة ناقوس الخطر فيما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة في منطقة الشرق الأوسط محذرة من أن معدل الحرارة سيرتفع بخمس درجات مئوية مع نهاية القرن إذا لم تتخذ إجراءات فورية.
موجات الحرّ التي تشهدها أوروبا هذا الصيف الأشدّ منذ عام 1950. تلك هي نتائج تقرير للمفوضية الأوروبية حول الظروف المناخية في أوروبا منذ أزيد من ثلاثة أشهر، تقرير حذر من أن أكثر من 47% من الأراضي باتت عرضة للجفاف.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول