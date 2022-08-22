 أزمة المناخ تثقل كاهل الزراعة الألمانية | صنع في ألمانيا | DW | 14.09.2022

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صنع في ألمانيا

أزمة المناخ تثقل كاهل الزراعة الألمانية

الجفاف عبء على المزارعين الألمان. فبسبب موجة الحرارة وازدياد إشعاع الشمس، تنضج الحبوب بسرعة بدون أن تتشكل بشكل صحيح. أزمة المناخ باتت واقعاً في العديد من المناطق.

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