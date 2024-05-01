  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
طبيعة وبيئةعالمي

أزمة المطاط - خطر إطارات السيارات على الغابات المطيرة

٢٣ مايو ٢٠٢٤

يتم تدمير الغابات المطيرة من أجل إنتاج إطارات السيارات من المطاط الطبيعي، على الرغم من وجود بدائل. يذهب 70 بالمائة من محصول المطاط إلى صناعة الإطارات التي أصبحت الآن تحت الضغط، بعدما صوت البرلمان الأوروبي في أبريل 2024 لصالح قانون سلسلة التوريد.

https://p.dw.com/p/4g0Kt

وعندما يدخل القانون حيز التنفيذ، سيُمنع استخدام المطاط الطبيعي من الغابات المطيرة في أي إطارات يتم إنتاجها في أوروبا أو استيرادها إليها. وسيتعين على منتجي الإطارات مثل كونتيننتال وميشلان الإعلان عن سلاسل التوريد الخاصة بهم. هذه الشهادة تشكل مشكلة للمنتجين. رحلة المطاط الطبيعي تبدأ غالباً من آسيا. وسلاسل التوريد من مزارعي المطاط عبر مختلف الوسطاء إلى أوروبا هي إلى حد كبير حتى الآن غير معلنة بشفافية. ولذلك تبحث الشركات عن بدائل. تعمل شركة بيريللي مع موردين في تايلاند ينتجون بشكل مستدام. وتحاول ميشلان استخدام التكنولوجيا المتقدمة لزيادة عمر الإطارات، وتعمل شركة كونتيننتال مع معهد فراونهوفر للبحث عن مادة خام بديلة: نبتة الهندباء الروسية التي تم زراعتها على نطاق واسع في أوروبا، ويمكنها تعويض المطاط الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة الإطارات القديمة، بعد تجديدها ومعالجتها، إلى السوق - بدلاً من وضعها في النفايات. هل هذا تطور حقيقي في هذه الصناعة أم مجرد غسل أخضر؟

تخطي إلى الجزء التالي قصص مشابهة من عالمي

قصص مشابهة من عالمي

Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Nahaufnahme Program Guide Sendungslogo arabisch

عن كثب — ريبورتاجات تعاصر الحدث

كل أسبوع نقدم لكم ريبورتاجا لآخر التطورات السياسية والعالمية، نغطي الحدث ونبحث في أسباب حدوثه. أفلام شيقة وصورها معبرة وغنية بالمعلومات

الانتقال إلى برنامج عن كثب