أزمة المطاط - خطر إطارات السيارات على الغابات المطيرة

وعندما يدخل القانون حيز التنفيذ، سيُمنع استخدام المطاط الطبيعي من الغابات المطيرة في أي إطارات يتم إنتاجها في أوروبا أو استيرادها إليها. وسيتعين على منتجي الإطارات مثل كونتيننتال وميشلان الإعلان عن سلاسل التوريد الخاصة بهم. هذه الشهادة تشكل مشكلة للمنتجين. رحلة المطاط الطبيعي تبدأ غالباً من آسيا. وسلاسل التوريد من مزارعي المطاط عبر مختلف الوسطاء إلى أوروبا هي إلى حد كبير حتى الآن غير معلنة بشفافية. ولذلك تبحث الشركات عن بدائل. تعمل شركة بيريللي مع موردين في تايلاند ينتجون بشكل مستدام. وتحاول ميشلان استخدام التكنولوجيا المتقدمة لزيادة عمر الإطارات، وتعمل شركة كونتيننتال مع معهد فراونهوفر للبحث عن مادة خام بديلة: نبتة الهندباء الروسية التي تم زراعتها على نطاق واسع في أوروبا، ويمكنها تعويض المطاط الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة الإطارات القديمة، بعد تجديدها ومعالجتها، إلى السوق - بدلاً من وضعها في النفايات. هل هذا تطور حقيقي في هذه الصناعة أم مجرد غسل أخضر؟