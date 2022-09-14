أزمة المصارف في لبنان

تأثير كرة الثلج.. لماذا يسطو لبنانيون على ودائعهم في البنوك؟

تواصل مسلسل اقتحام المصارف واحتجاز الرهائن بقوة السلاح في لبنان، حيث أقدم لبنانيون غاضبون على اقتحام عدد من المصارف في فترة وجيزة، مطالبين بسحب ودائعهم بالقوة. لكن لماذا يسطو اللبنانيون على أموالهم؟