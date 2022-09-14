 أزمة المصارف في لبنان | DW الأخبار | DW | 22.09.2022

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أزمة المصارف في لبنان

يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة وصلت الى حد اقتحام بعض المودعين فروعا للمصارف لاستعادة ودائعهم بقوة السلاح. جمعية المصارف أعلنت إقفال البنوك إلى حين الحصول على ضمانات أمنية من السلطات لتأمين مناخ آمن للعمل

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