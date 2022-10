أزمة المراحيض الكبرى

Dies stellt weltweit erhebliche gesundheitliche und ökologische Herausforderungen dar, da diese Abfälle entsorgt und behandelt werden müssen. Im Fokus der Forschung steht die Reduzierung des massiven Wasserverbrauchs. Das Ziel sind fast vollständig trockene Toiletten. Bill Gates investiert Hunderte Millionen Dollar in neue Technologien, die effizienter und umweltfreundlicher sein sollen als die herkömmliche Art, eine Toilette zu reinigen. Der Fokus der Forschung liegt auf der Beseitigung schlechter Gerüche. Wissenschaftler haben sich auf eine Weltreise begeben, um einen wissenschaftlichen Weg zu finden, um schlechten Toilettengeruch auf molekularer Ebene zu beseitigen. Es sind die speziellen Bestandteile des Stuhls, die seinen üblen Geruch verursachen, der uns warnen würde, dass verunreinigtes Trinkwasser und schlechte sanitäre Bedingungen Krankheiten wie Cholera, Hepatitis A und Typhus übertragen können. Jedes Jahr sterben weltweit Hunderttausende Kinder an diesen Krankheiten. Auch unser Hocker ist Gegenstand eines wirtschaftlichen, gesundheitlichen und kulturellen Konflikts. In Indien entleeren viele im Freien. Der indische Premierminister Narendra Modi will diese Gewohnheit durch die sogenannte „Clean India“-Mission beenden. Da grundlegende Gesundheitsdienste ein politisches Thema sind, plant er den Bau von Millionen trockener Latrinen in ganz Indien. Es wird sich zeigen, ob es der staatlich geführten Toilettenrevolution gelingen kann, jahrhundertealte kulturelle Traditionen zu überwinden. Der Grundgedanke des natürlichen Kreislaufs taucht immer wieder auf, wenn es um das Thema Stuhlgang geht. Die Möglichkeiten, Fäkalien und Urin zu sammeln und zur Biogaserzeugung, Stromerzeugung oder als Dünger zu nutzen, gewinnen in Zeiten von Wasserknappheit und einem bewussteren Umgang mit Abfall immer mehr an Bedeutung. Der Grundgedanke des natürlichen Kreislaufs taucht immer wieder auf, wenn es um das Thema Stuhlgang geht. Die Möglichkeiten, Fäkalien und Urin zu sammeln und zur Biogaserzeugung, Stromerzeugung oder als Dünger zu nutzen, gewinnen in Zeiten von Wasserknappheit und einem bewussteren Umgang mit Abfall immer mehr an Bedeutung. Der Grundgedanke des natürlichen Kreislaufs taucht immer wieder auf, wenn es um das Thema Stuhlgang geht. Die Möglichkeiten, Fäkalien und Urin zu sammeln und zur Biogaserzeugung, Stromerzeugung oder als Dünger zu nutzen, gewinnen in Zeiten von Wasserknappheit und einem bewussteren Umgang mit Abfall immer mehr an Bedeutung.