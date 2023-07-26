 أزمة الكهرباء في مصر... كيف سيتأثر المواطن بها؟ | مسائية DW | DW | 28.07.2023

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مسائية DW

أزمة الكهرباء في مصر... كيف سيتأثر المواطن بها؟

أزمة غير مسبوقة في انقطاع الكهرباء في مصر في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة هناك. والحكومة تعلن إجراءاتٍ طارئة ً لمواجهة الأزمة. هل تستطيع الإجراءات الحكومية احتواءَ الشارع؟ وكيف سيتعامل المواطن مع الأزمة التي لا يبدو أن حلها قريب؟

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