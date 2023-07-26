أزمة الكهرباء في مصر... كيف سيتأثر المواطن بها؟

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أزمة غير مسبوقة في انقطاع الكهرباء في مصر في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة هناك. والحكومة تعلن إجراءاتٍ طارئة ً لمواجهة الأزمة. هل تستطيع الإجراءات الحكومية احتواءَ الشارع؟ وكيف سيتعامل المواطن مع الأزمة التي لا يبدو أن حلها قريب؟
شهدت الخرطوم هدوءاً لم تعرفه منذ بدء الحرب، بعد التزام طرفي الصراع بالهدنة لمدة 24 ساعة، فيما فرضت مصر على جميع السودانيين الحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف "أنشطة غير مشروعة" منها إصدار تأشيرات مزورة.
خطة مفاجئة، أردنيةـ مصرية بمباركة أمريكية، لمساعدة لبنان على مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المزمنة. ما مدى نجاح الخطة في تزويد لبنان بالغاز المصري وبالكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية؟
أعلنت الحكومة المصرية تدابير تقشفية جديدة لمساعدة اقتصاد البلاد بما يشمل ترشيد الطاقة بهدف تعزيز صادرات البلاد من الغاز الطبيعي لبيعه بأسعار مرتفعة. فهل تنجح الخطة في إنعاش الاقتصاد المصري؟
في الذكرى المئتين لفك رموز حجر رشيد الذي يعد بمثابة كلمة السر لحل الكثير من ألغاز مصر القديمة وأسس لعلم المصريات، تطلق البلاد حملة شعبية وثقافية لاستعادة حجرها الأشهر من بريطانيا، في مهمة أقرب ما تكون إلى المستحيلة.
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