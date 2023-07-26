أزمة الكهرباء في مصر... كيف سيتأثر المواطن بها؟

هدنة تمنح الخرطوم متنفساً نادراً لم تعرفه "منذ بدء الحرب"

شهدت الخرطوم هدوءاً لم تعرفه منذ بدء الحرب، بعد التزام طرفي الصراع بالهدنة لمدة 24 ساعة، فيما فرضت مصر على جميع السودانيين الحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف "أنشطة غير مشروعة" منها إصدار تأشيرات مزورة.