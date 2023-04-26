أزمة الكهرباء في قطاع غزة

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انقطاع الكهرباء يصل في غزة إلى عشرين ساعة يومياً. ونظرا لشح المحروقات، تعجز البلديات عن إيصال المياه للسكان باستخدام المولدات. لذا يواجه الكثيرون أزمة متزامنة للماء والكهرباء
تتواصل معاناة ملايين المدنيين في الخرطوم وإقليم دارفور وأجزاء أخرى من السودان من جرّاء الحرب المحتدمة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع. لماذا يمانع الجيش إدخال المساعدات الإنسانية إلى الخرطوم؟
مع انقطاع الكهرباء في لبنان بسبب أزمة الطاقة، وجد كثيرون في الطاقة الشمسية ضالتهم. بيد أن ارتفاع الأسعار عقبة أمام انتشار استخدام منظومات الطاقة الشمسية على نطاق كبير في لبنان.
بات كوكب الأرض يشهد ارتفاع متسارعا للحرارة، ومع اشتداد درجاتها في الصيف، تطرح تساؤلات حول كيف نحمي أنفسنا ونحافظ على سلامتنا وسلامة الأطفال وكبار السن؟ إرشادات هامة لمواجهة موجات ارتفاع درجات الحرارة في صيف ساخن.
وسط أزمة الطاقة التي تكافح ألمانيا لمواجهتها، من المقرر أن تطفئ الكاتدرائية الشهيرة في مدينة كولونيا الألمانيا أنوارها بغرض توفير الكهرباء. وسيبدأ وقت إطفاء الإضاءة الساعة 10 مساء بمجرد حلول الخريف.
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