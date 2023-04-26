أزمة الكهرباء في قطاع غزة

هل تحل ألواح الطاقة الشمسية أزمة الكهرباء في لبنان؟

مع انقطاع الكهرباء في لبنان بسبب أزمة الطاقة، وجد كثيرون في الطاقة الشمسية ضالتهم. بيد أن ارتفاع الأسعار عقبة أمام انتشار استخدام منظومات الطاقة الشمسية على نطاق كبير في لبنان.