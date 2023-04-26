 أزمة الكهرباء في قطاع غزة | DW الأخبار | DW | 27.07.2023

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DW الأخبار

أزمة الكهرباء في قطاع غزة

انقطاع الكهرباء يصل في غزة إلى عشرين ساعة يومياً. ونظرا لشح المحروقات، تعجز البلديات عن إيصال المياه للسكان باستخدام المولدات. لذا يواجه الكثيرون أزمة متزامنة للماء والكهرباء

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